"Los latinos en EU tienen que votar, ser parte del cambio"

En Estados Unidos los latinos cada día toman más fuerza. El voto latino cambió el rumbo de las pasadas elecciones presidenciales, en las que ganó el presidente Joe Biden y fue en el estado fronterizo de Arizona.

Platicamos con Marco López, candidato demócrata a la gubernatura de Arizona, sobre su vida, una historia que refleja el éxito de una familia mexicana que llegó a Estados Unidos.

ML: La mayoría de las veces vemos que los niños nacen en Estados Unidos, se regresan a México y puede que nunca vivan en Estados Unidos.

BB: Pero tú madre vivía en Arizona y se cruzó a México para que nacieras.

ML: Cuando fue el momento de que naciera, el 7 de abril, ella regresó a Nogales, Sonora, a la clínica, donde había nacido mi hermana mayor y donde nació también mi hermana menor, me tuvo y regresamos a Nogales, Arizona, a la misma casa donde viven hasta hoy.

BB: Tus abuelos vivían en el lado mexicano.

ML: Sí, mis abuelos vivieron en Nogales, Sonora por muchos años, hasta hace poco que mi abuela se vino a Nogales, Arizona.

BB: Tu padre, plomero de profesión, trabajaste con él, pero desde muy pequeño decides entrar a la política.

ML: Por el ejemplo de mi mamá de siempre estar involucrada en las asociaciones escolares, siempre nos insistía que si queríamos hacer un cambio teníamos que ser parte del cambio. Yo convencí a mi mamá a que compitiera como consejera municipal en Nogales.

BB: Fuiste un alcalde muy joven, tenías 22 años, te acababas de graduar de Ciencias Políticas.

ML: Me gradué en diciembre de 1999 de la Universidad de Arizona en Tucson.

El demócrata asegura que se está ante la oportunidad de marcar diferencia en 2022. Foto: @1marcolopez

BB: Has trabajado con Janet Napolitano.

ML: Mira, yo creo que ella estaba convencida, siendo procuradora general, a competir por la gubernatura, lo que no se había podido era unir a demócratas y republicanos en apoyo a su candidatura y lo que yo entendí a mis 22 años era que yo no era una amenaza para los alcaldes de mayor edad.

Logré convencer a republicanos, independientes y demócratas a trabajar juntos, porque no era una amenaza, tenía 22 años, “¿Quién es este joven?”, así fui capaz de trabajar a través de los partidos.

Después de alcalde fui subiendo hasta ser el director del Departamento de Comercio y con el presidente Obama en 2009 como jefe de la Agencia Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection).

BB: Ahora el estado es gobernado por republicanos, ganar las elecciones es un reto.

ML: Sí, tenemos una gran oportunidad porque sabemos que lo que ayudó al presidente Biden en 2020 fueron los latinos, los americanos nativos, podemos recrear eso.

Tenemos el poder de hacer que las elecciones nos favorezcan, nacionalmente elegimos al presidente Biden, tenemos al presidente Biden hoy y no a Donald Trump porque los latinos y los americanos nativos en Arizona hicieron la diferencia.

BB: A ver, los latinos y los americanos nativos pueden hacer que ganes, pueden hacer que seas el siguiente gobernador de Arizona.

ML: Sin duda alguna.

BB: Pero ellos no votan, ¿cómo harás que voten?

ML: Tenemos que despertarlos, si estás aquí es porque quieres oportunidades, si quieres tener la oportunidad de triunfar en este estado, si es por eso que estás aquí, entonces tienes que participar no puedes quejarte, el futuro está en tus manos, si dejas que la oportunidad te pase de largo no tienes derecho a quejarte, cuando Donald Trump sea presidente en 2024 porque tú no participaste será tu culpa. Ése es el mensaje, no te quejes, hazlo, actúa, involúcrate, para esto viniste a este país. Imagínate cuántas personas llegan al año atravesando el desierto, atravesando arroyos, desde Guatemala hasta la frontera, las personas que son asesinadas, violadas, vandalizadas, lastimadas, aterrorizadas, pero llegan aquí porque quieren una oportunidad para triunfar, entonces llegan aquí y no quieren participar, no quieren ser parte del cambio, esta es una democracia, nadie nos asegura que la democracia va a seguir a menos que la gente se involucre realmente. Ésta es la oportunidad que tenemos, ésta es la razón por la que es una maravilla el poder llegar y platicar con los medios en todo el mundo.

BB: ¿Esto será en noviembre del próximo año?

ML: Esta oportunidad es en noviembre próximo, las primarias son el 2 de agosto y el 8 de noviembre es la general. La realidad es que es más que 2022, es sobre 2024, porque esto es… como en las historias tienes el primer capítulo, esto es el “pre-capítulo” para lo que pase en 2024, si no lo hacemos bien en 2022 vamos a ver a Donald Trump otra vez en 2024…

BB: Porque está trabajando para eso.

ML: Está trabajando para eso. Cada día se despierta, tan loco como está, cada día se despierta pensando: “¿Cómo puedo manipular las elecciones para que, ya sea que gane o pierda, aun me declaren presidente?”

BB: Y Donald Trump ha estado haciendo campaña aquí para los republicanos.

ML: Para los republicanos, él tiene su propia candidata, Kari Lake es su candidata en Arizona, él ya tiene candidato para secretario de Estado porque él sabe que si tiene al gobernador y al secretario de Estado que no certifiquen los resultados de las elecciones entonces el Congreso puede declararlo presidente de Estados Unidos, ¿puedes creer eso?, en Estados Unidos eso puede pasar y él lo sabe y está en eso, cada día que despierta está trabajando en esa meta y será nuestra culpa si se lo permitimos.