“Mandar a Jesusa a Panamá es metafórico, un despropósito”

Fausto Pretelín, él es un internacionalista muy serio, maestro, investigador y también compañero periodista. Platicó para La Razón sobre los cambios que se enfrentan en el Servicio Exterior de México.

En las últimas semanas son varios los hechos bochornosos y sin precedentes en la designación de los representantes de México en el exterior.

Fausto Pretelín (FP): Efectivamente no tiene precedente, creo que el Presidente López Obrador ya había dado alguna muestra de su poco interés que tiene sobre las relaciones internacionales, sobre política exterior y me refiero al tema de España.

Esto como antecedente del tema de Panamá, estos rozones constantes con el gobierno español y pues enviando como embajador a Quirino Ordaz. Tardaron varios meses los españoles en mandar el beneplácito y esto lo menciono porque también el Presidente en la conferencia mañanera rompe estos códigos diplomáticos de anunciar primero quién va a un país antes de pedir el beneplácito.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Por protocolo siempre se pide el beneplácito antes de anunciar a quién se está proponiendo como embajador?

FP: Sí, así es, es un protocolo y yo creo que muy sensato e inteligente porque se evita el país que salgan los medios públicos, a la opinión pública, los nombres que proponen y entonces ya una vez que tienen el beneplácito lo hacen oficial y con esto se ahorraría el Presidente de México toda esta acumulación de roces, de desaseo, de problemas y conflictos que pueden crecer en términos diplomáticos para México.

Particularmente de Panamá, parece una metáfora, pero creo que mandar a Jesusa Rodríguez como representante de México, es inclusive metafórico en el sentido que parece una caricatura, y no lo digo de manera despectiva, Jesusa Rodríguez es una preformista, es una actriz de protesta, de crítica en la política, pero no tiene ningún conocimiento diplomático y creo que es un despropósito, después de medio salir de ese laberinto que fue el caso de Pedro Salmerón, enviar a estos perfiles que de alguna manera siguen la pauta de este desaseo diplomático, pero creo que también es una afrenta al gobierno de Panamá, no estoy muy seguro de que le vayan a dar el beneplácito.

BB: ¿Esto afecta las relaciones con Panamá?

FP: Sí, afecta la relación. Panamá es estratégico desde el punto de vista de que ahí está el Canal, simplemente en términos logísticos es muy importante más allá del tamaño del comercio, que quizás no superen los dos mil millones de dólares anuales con este país. Es evidente, desde mi punto de vista, el actual Gobierno de López Obrador no le interesa la política exterior y también hay que decir que mintió porque hace tres años cuando ganó la Presidencia prometió que iba a apoyar e impulsar el Servicio Exterior Mexicano.

Yo creo que en un país de más de ciento veinte millones de habitantes decir que solamente hay dos mil doscientos aproximadamente miembros del Servicio Exterior Mexicano pues es nada, es una cifra minúscula, pero habla de que este Servicio Exterior Mexicano a lo largo de los años se ha preparado mucho, es dentro del Estado en México pues una de las pocas áreas, de los pocos organismos que toman con mucha seriedad y profesionalismo.

BB: Ahora, no solamente ha sido Panamá el caso, también hay otros de vergüenza como el de Isabel Arvide en Turquía.

FP: Sí, mira, a ver, el caso de Isabel Arvide es un Consulado en Estambul, estratégico desde la ubicación, un país similar de tamaño a México es la puerta a Europa desde el este, creo que ahí empezó a mandar una señal que quizá no todos los especialistas leyeron como debieron haberlo hecho porque ahí empieza el declive o el punto de inflexión de la política exterior del actual Gobierno.

Desde el punto de vista ya de las formas. Enviar a Barcelona también a una exgobernadora que tampoco tiene experiencia en la diplomacia, después de que por ahí estuvo el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, creo que es no entender un poco, no bastante, la situación que vive Cataluña, por ejemplo, desde el 2017, primero de octubre, cuando fue el referéndum independentista, yo creo que todo lo que ocurre en esos países no se toma en cuenta por el actual Gobierno. y entonces envían a gente que no tiene esa experiencia. Y ya no hablemos de lo que es América Latina, que en realidad y como bien dice la exembajadora Martha Bárcena, la exembajadora en Washington, se está creando una red chavista en América Latina y eso es lamentable también.

BB: Bueno, lo vemos con De Gyves en Venezuela.

FP: Sí, De Gyves está en Venezuela; Laura Esquivel a Brasil, que tampoco es una persona que tenga experiencia diplomática; Carlos Peñafiel, que es un operador político de Morena en Querétaro y que viene desde los amigos de Vicente Fox a Corea del Sur.

BB: Después de un embajador de México en Argentina que agarraron robando.

FP: Fue un mal capítulo de nuestro embajador allá en Argentina.

BB: ¿Cómo calificarías nuestro sistema de Servicio Exterior en este momento?, porque también tengo entendido que todos estos nombramientos han sido o han estado alejandos de la consulta de la Cancillería.

FP: Refleja la poca seriedad que tiene el Presidente sobre el mundo. En pleno siglo 21 no se entiende, pero sí es un claro mensaje el hecho de que no salga de México. Hay una repetición en sus expresiones, cuando hay problemas en Nicaragua, fraude electoral, o de desarrollo de dictaduras como en Venezuela, siempre tiene la expresión de la no injerencia y de la libre autodeterminación de los pueblos, son conceptos ya plantilla, digamos, si me permites la expresión, muy repetitivos, pero que de alguna manera no matiza absolutamente nada.

En Nicaragua, por ejemplo, que solamente votó menos del veinte por ciento de la población que está empadronada, o la violación de derechos humanos tanto en Venezuela como en Cuba.

BB: ¿Qué pasa, por ejemplo, una vez que se dañan estas relaciones?, como las tenemos ahora con España, con El Vaticano, ¿cómo las tendremos con Panamá?, ¿se pueden resarcir el daño?

FP: Sí se puede, pero hay que demostrarlo con hechos. Mira, lo de España es increíble que, siendo la puerta para Europa a México, no se ha aprobado el acuerdo, la renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea y España juega un rol importante y hayamos, de alguna manera, puesto en riesgo la relación de manera innecesaria por un ajuste de cuentas quizá de hace quinientos años, contemporizarlo o asimilarlo al siglo veintiuno también me parece desde mi punto de vista ridículo. Sí se puede, sí se puede curar, sí se pueden curar esas heridas, pero insisto, no hay que meter el dedo en la llaga.

BB: ¿Algo más que quisieras agregar?

FP: Pues, simplemente yo creo la frustración del Servicio Exterior Mexicano, te comentaba de los jóvenes, los jóvenes a quienes les di clases hace veinte años, hoy son jóvenes que tienen cuarenta años de edad aproximadamente muy preparados y sí veo que hay mucha frustración por cómo se designan estas posiciones.