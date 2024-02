MC dilapida su capital político

En la política todo cambia de un momento para otro, y las fuerzas se mueven de lugar. Cuando en el 2018 Enrique Alfaro ganó la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, se empezó a especular que él sería el candidato presidencial de MC para este año. Pero las cosas fueron cambiando, el mandatario estatal pasó de ser un gobernador muy poderoso, sobre todo porque en Jalisco está la principal base de votación para el partido naranja, a marcar distancia de su instituto político.

Para el 2021, el polémico Samuel García ganó la gubernatura de Nuevo León y Luis Donaldo Colosio Riojas la alcaldía de Monterrey. El partido de Dante Delgado se fortalecía gobernando dos estados muy importantes y una alcaldía con el hijo de Luis Donaldo Colosio, el excandidato que fue asesinado y quien siempre ha sido un referente en la política nacional. Ya había nuevos cuadros populares en el partido.

Por un momento, a Dante Delgado, encantado con el movimiento “fosfo-fosfo”, parece que se le olvidó que la mayor fuerza de votantes para Movimiento Ciudadano es Jalisco, ahí han ganado el mayor número de escaños en el Congreso local, y gobiernan 51 de 125 municipios de ese estado. Y para mediados del año pasado empezó la fractura en MC, Enrique Alfaro hizo público su descontento con el dirigente de su partido y señaló:

“No tengo interés de participar en un proyecto que ya no entiendo, que se construye de manera unilateral, y que simplemente no se quiere someter a la voluntad de todos los que coordinan el partido a nivel nacional”. E incluso, dijo que se pudiera unir a la alianza opositora.

El fondo del problema fue que Dante Delgado no le dio la oportunidad de ser candidato presidencial, pero también quería imponer al abanderado de MC a la gubernatura de Jalisco, tema que no le agradó nada a Enrique Alfaro.

Finalmente, se llegó a un acuerdo, Alfaro Ramírez no abandonó a MC y como candidato a gobernador de Jalisco por ese partido quedó Pablo Lemus Navarro, un político muy cercano al mandatario estatal.

Para la candidatura presidencial se especulaba que quien llegaría sería Marcelo Ebrard, luego de que Claudia Sheinbaum quedara como la elegida para la candidatura de Morena y sus aliados. Ebrard decidió no romper con el guinda y entonces surge la propuesta de candidatura para Samuel García.

Samuel García empezó a hacer campaña preelectoral, pero al mismo tiempo quería mantener el control del estado, y como no pudo porque el Congreso de Nuevo León está enfrentado con él —y a pesar de que intentó pasar por alto la ley local, misma que él propuso como legislador para que un gobernador no pudiera ir a hacer campaña presidencial como lo hizo su sucesor El Bronco—, tuvo que dejar la posibilidad de ser el candidato oficial de Movimiento Ciudadano para la elección presidencial del 2024.

El mandatario estatal ante la designación del interino que no era de su gente, decidió regresar a gobernar su estado. Samuel había prometido que no dejaría a la mitad su gobierno por aspiraciones personales, o sea que no se lanzaría a otra candidatura, pero no cumplió.

En actual proceso han aumentado disgustos

Líderes de MC, tras registrar a Álvarez Máynez (centro) como precandidato presidencial, el 19 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para el 1 de diciembre, el mismo Samuel García desistió a la candidatura y anunció que se quedaba a terminar su administración, después de llevar a la policía antimotines al Palacio de Gobierno y evitar que tomara el cargo la persona asignada por el Congreso.

Además, poco después de que García Sepúlveda volvió como gobernador, varios líderes locales del partido naranja anunciaron en la Ciudad de México que sumarán sus apoyos a los candidatos del Frente Opositor.

La decisión unilateral de Dante Delgado y Samuel García de designar a Jorge Álvarez Máynez como nuevo aspirante presidencial, volvió a fracturar a MC a nivel nacional con el grupo Jalisco, pues de nuevo Enrique Alfaro expresó su inconformidad.

Y es que al actual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano no lo destapó el líder del partido, sino Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez en una mesa con botana y cerveza. Quien es, hasta pedir licencia, alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, está contendiendo por el mismo MC para un lugar en el Senado de la República.

Por cierto, hasta ahora de los personajes que han sido congruentes en este partido es precisamente Colosio Riojas, quien mientras sus compañeros en sus dichos critican al frente opositor y no se meten a decir nada en contra de Morena, Luis Donaldo sí pidió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje de politizar el caso del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Colosio Riojas dijo de manera enfática: “Si no tuviera intención de hacer político el caso, (AMLO) no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanera, y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación”.

“En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, y la primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado”, abundó.

Y mientras todo esto pasa en Movimiento Ciudadano, el pasado martes 20 de febrero se dio otra sorpresa dentro del partido, la senadora Patricia Mercado anunció que dejaba de ser la vocera y coordinadora de campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez.

En su mensaje puntualizó: “Dejo de ser la vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”.

Detalló que había concluido su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno denominado “Una nueva visión del país” en la campaña presidencial de MC, ya que consideró que el candidato cuenta con los insumos para hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo.

Además, dejó claro que cada candidatura de Movimiento Ciudadano en el país debe ser coherente con los compromisos establecidos.

Y es que ni un mes estuvo al frente de esta campaña. Apenas el 22 de enero había anunciado que con gusto aceptaba la encomienda de apoyar a Álvarez Máynez en la contienda presidencial.

Enrique Alfaro expresó que “le da mucha pena” lo que ha pasado al interior de MC, pues afirmó que le guarda cariño al proyecto y a su gente, no obstante, desde agosto del año pasado marcó distancia ante la negativa del partido para apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez, abanderada del PAN, PRI y PRD.

Veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días, pero le aseguro que el discurso de Álvarez Máynez será contra Xóchitl Gálvez, sin meterse con Claudia Sheinbaum.

¿Por qué razón Movimiento Ciudadano está dilapidando su capital político?