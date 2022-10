“En mi partido me conocen por los resultados que he logrado”

El lunes y martes se realizó el evento del PRI, Diálogos por México, en donde personalidades del partido presentaron sus posicionamientos en materia de seguridad, salud y economía. Uno de los expositores fue Ildefonso Guajardo, actual diputado, con quien platicamos para La Razón.

Bibiana Belsasso (BB): En el encuentro de tu partido expusiste los problemas más serios que ves en el país; te enfocaste en temas de seguridad y de salud.

Ildefonso Guajardo (IG): Mucha gente, y sobre todo en mi partido, me conoce como el negociador del T-MEC, el secretario de Economía que impulsó las Pymes, quien creó fondos de financiamiento, que desreguló la economía, que mejoró el acceso de los pequeños empresarios y los pequeños productores a trámites más sencillos, a poder abrir una empresa sin necesidad de contratar un notario, entonces me dije: “Mi partido me conoce en lo que he hecho, en los resultados que he logrado”, entonces decidí entrarle a los temas en los que supuestamente no soy experto, pero que simplemente, con sentido común, con conocimiento y codearte con gente que sabe de éstos, puedes claramente definir una visión, entonces por eso le dediqué más tiempo al tema de educación, salud y seguridad, vista desde el enfoque que representa la delincuencia, que es: un criminal hace la evaluación de cuánto gana y cuál es el riesgo de que lo capturen, y en ese sentido es una decisión económica.

BB: A ver, tú que eres economista, también podemos decir que, en México, la inseguridad afecta directamente la economía.

IG: No, se afecta todo, tu familia, tu futuro, o sea, un país que no logra que predomine el Estado de derecho y u n control absoluto sobre su territorio, claramente está poniendo en juego todo lo que más amamos, nuestros seres queridos, y está poniendo en juego las posibilidades de un desarrollo exitoso y productivo, entonces totalmente de acuerdo, si no hay seguridad no hay nada.

BB: ¿Qué tendría que pasar para que se recuperara la seguridad en este país?

IG: Primero, yo les decía que uno de los grandes flujos de dinero que recibe el crimen organizado es el robo de mercancías, de camiones de carga, el parar los ferrocarriles, que era un tema que hacían comúnmente y bajar las mercancías, y yo les decía que es un problema tan grande, que nos lo tenemos que comer a rebanadas.

La primera rebanada es cómo dar un manotazo para que el delito económico, que es aquel que va sobre la economía, pararlo, porque es el que les da muchas herramientas y mucho financiamiento. La gente que no tiene oportunidades es contratada por delincuentes y ellos no son culpables.

¿Cómo es posible que el crimen controle la producción de aguacate, que estén poniendo los sobreprecios por protección a la producción de limón en Colima, en Michoacán? Están sustituyendo la labor del Estado.

El diputado priista, durante el primer encuentro de Diálogos por México, el martes. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

BB: El tema de salud y medicamentos.

IG: Es tremendo, me permití, cuando me empezaron a entrevistar sobre la sustitución que se dio en la Secretaría de Economía, yo les decía, hablando que la señora Buenrostro, como todo funcionario público, tiene claroscuros, fue una gran jefa del SAT, pero lamentablemente como oficial mayor de Hacienda, el concentrar la compra de medicamentos lo empezaron con el pie izquierdo en este Gobierno, y es un verdadero problema y no sólo el tema de la falta de planeación.

Yo fui parte del comité, conjuntamente con el doctor Narro, de la Secretaría de Salud, planeábamos hasta con ocho meses de anticipación las subastas en reversa, la transparencia del proceso, conseguir la mejor cotización, o sea, para eso se requiere, planeación, y parece que el Gobierno de Morena no conoce el significado de la palabra “planeación”.

BB: Los tratados comerciales con América del Norte.

IG: La verdad es que todo esto de la relación bilateral ha sido un verdadero fiasco, el Gobierno se desgasta en insistir que tenemos una muy buena relación con Biden porque sonríe cuando nos tomamos la foto con él, y que además es muy amable, nada más faltaba que no hubiera protocolos de amabilidad, el tema es de fondo muy importante.

O sea, ¿por qué todos los días alabamos la integración económica y lo bien que nos ha resultado el T-MEC, y lo mucho que ha generado en inversión y es el único motor de crecimiento, pero al mismo tiempo trabajamos en boicotear la Cumbre de las Américas a Biden, al mismo tiempo no nos alineamos con Canadá y EU en una estrategia de integración y de seguridad continental, cuando la geopolítica y la economía van de la mano? O sea, no podemos por un lado agradecer lo mucho que hacemos en la economía, pero por el otro sacarles la lengua.

BB: ¿El tema energético va a ser un problema?, ¿ya es?

IG: Pues creo que ha sido un problema, de hecho, las consultas que estuvieron ahí desde el primer día en que se empezaron a tomar decisiones totalmente contrarias al marco legal establecido en México desde 2014, y el gobierno de EU tolerante y el embajador Salazar empezó con las visitas a Palacio, con los treinta y tantos inversionistas a los que se le afectaban sus temas, pero el problema nes la eficiencia de la energía que producimos aquí, su competitividad y costos.

Al final del día, ya no aguataron estas repetidas visitas, parecía que no se entendían los mensajes, y soltaron las consultas, ya terminamos el tiempo formal de éstas y la gente pregunta: “Bueno, sigue el panel”. Pero el panel lo va a elegir EU cuando quiera.

Lamentablemente, desde que inició este Gobierno, le enseñamos primero a Trump el caminito de que, si se molestaban porque no les hacemos su trabajo en migración, nos amenazaba con aranceles y caímos en el juego, en lugar de ser una política exterior compartida, donde no se crucen los temas, que fue la inspiración por más de veinte años, ahora permitimos que nos amenacen en temas cruzados y ahora, resulta que EU, que tiene una elección intermedia en noviembre, pues obviamente no va a disparar el panel de manera inmediata. Porque lo primero que quiere de México es que le hagamos el trabajo migratorio. Pues cómo nos explicamos que ahora, muy sonrientemente aceptamos 27 mil venezolanos que debieran quedarse en EU, sin darle apoyo a los gobernadores fronterizos para que puedan resolver las necesidades de esa población que viene sufriendo desde el momento que sale de un país convulsionado. Por otra parte, ofrecemos el asilo y le aplaudimos al gobierno de Maduro, ¿qué significado tiene esa política?

BB: Se dice que hay conflictos en el PRI. ¿El evento de Diálogos por México, busca mostrar fuerza, para mostrar unidad?

IG: Es exactamente lo que acabas de describir, yo creo que fue una gran idea del Comité Ejecutivo Nacional y de su presidente Alejandro Moreno, el establecer estos Diálogos por México, porque nos permitió tener a todo mundo en la casa, aun aquéllos que han sido críticos del partido.

Esto es abrir la casa para que todos volvamos a reflexionar y poder pensar cómo ayudamos a nuestro partido a ser un buen jugador dentro de la alianza Va Por México, y que claramente los cuadros que han sido formados durante muchos años, tengan elementos que aportar en este proceso hacia un solo candidato de la alianza opositora.