Migrantes legales a Estados Unidos

Mientras que en México y en los países latinoamericanos la gente que ha perdido su empleo ve muy difícil la posibilidad de poderlo recuperar y tener ingresos, en Estados Unidos hay una crisis por la falta de mano de obra.

Los negocios que ofrecen servicios se están enfrentando con que cada vez es menos la gente que quiere trabajar en ciertos rubros. Desde personal de construcción, limpieza y hasta meseros.

Por ejemplo, McDonald's, en Tampa, Florida, ofrece 50 dólares a quien se presente a la entrevista de trabajo, y Delta Airlines tuvo que cancelar un centenar de vuelos por falta de personal.

La escasez de empleados es un fenómeno que se incrementa en Estados Unidos. Es difícil poder cubrir vacantes en sectores hoteleros, restauranteros y de manufactura. Los estadounidenses, principalmente los jóvenes, no están interesados en estos trabajos donde la paga es baja y el crecimiento es poco.

Según la Federación Nacional de Negocios Independientes, 40 por ciento de empresarios tiene problemas para contratar personal.

Con la pandemia, hubiéramos imaginado que la gente estaría desesperada por cuidar su trabajo, pero ha sido todo lo contrario.

Muchos trabajadores empezaron a recibir apoyos del Gobierno federal, y el presidente Joe Biden amplió los apoyos de desempleo. La gente que reúne los requisitos está recibiendo hasta 300 dólares a la semana. Si ya tienen este dinero y no les gusta su trabajo, están dejando de hacerlo, pero las ayudas no serán eternas.

Sin embargo, existe un grupo que sí está dispuesto a ser contratado, pero con la pandemia escasea, y son los migrantes. Ante su ausencia en el ámbito laboral, muchos dueños de restaurantes, bares y hoteles han cerrado o permanecen a la mitad de sus operaciones.

Aquí hay dos temas complicados, la falta de mano de obra en Estados Unidos y también el control y la seguridad de sus fronteras en un momento donde pasa mucha droga y tráfico de personas de manera ilegal a ese territorio que está comprometiendo la seguridad en nuestro vecino país del norte.

La única manera de poder tener migrantes en su país para que trabajen de forma segura es saber quiénes son, dónde están y qué antecedentes tienen estas personas.

Platicamos con Marco López, precandidato demócrata para gobernar el estado de Arizona.

López trabajó con la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, y durante la administración del presidente Barack Obama fue el director del Departamento de Comercio como jefe de la Agencia Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), que es la más grande agencia de seguridad y comercio en el país, 60 mil empleados y un presupuesto de 15 billones de dólares.

Desde esa trinchera, López colaboró para que se hiciera un programa para identificar a los viajeros frecuentes a su país, mismo que ha facilitado el trabajo en las fronteras, agiliza la entrada a los viajeros, pero sobretodo se tiene un control de tener identificadas a todas las personas que entran a Estados Unidos con el programa de viajero frecuente.

Marco López asegura que un programa como este sería muy benéfico para que entren trabajadores migrantes a Estados Unidos de una manera segura y ordenada.

“Únicamente es una decisión difícil porque se ha politizado, la realidad es que, si no tienes un sistema que regule apropiadamente a quienes entran y salen, van a entrar de todas formas, solo que van a darle la vuelta al sistema y eso es lo que vemos, eso es lo que hemos visto desde los 90, porque no hay una manera legal de hacerlo y la gente le da la vuelta. Así que tienes que resolver eso para que puedas liberar el problema en los puntos fronterizos, yo creo que se puede hacer.”

La propuesta

Marco López, precandidato demócrata a la gubernatura de Arizona, EU, plantea un programa de viajeros frecuentes. Foto: Especial

BB: ¿Cómo lo legalizas?

ML: “Bueno, tienes que tener un sistema que permita a las personas registrarse y que puedas procesar rápidamente sus visas para que puedan venir a trabajar, a quienes quieran venir a trabajar aquí por largo tiempo, un sistema que prácticamente lo haga por ellos y los puedas monitorear que no cometen crímenes, que son buenos residentes en el país, que es gente buena, nosotros sabemos que es gente buena, ellos viven en nuestras comunidades.”

BB: También para trabajos temporales, visas temporales.

ML: “Y si quieren regresarse de que el sistema se los permita, que puedan visitar a sus familias y puedan volver a entrar si son empleos temporales, ahora se tiene la tecnología para poder hacerlo, no debería ser difícil, lo repito, es difícil porque la política está involucrada.”

BB: Bueno, tú creaste un programa muy importante, Global Entry, con el cual sabes quién entra al país, se tiene muy bien monitoreada a la gente, es una forma de proteger al país y hacer más fácil viajar, ¿podría ser algo como eso, pero con migrantes?

ML: "Recuerda que empezó con el programa SENTRI (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection) en los puertos de entrada y el programa FAST (Free and Secure Trade) en la frontera con Canadá, cuando yo estuve ahí lo expandimos a viajes aéreos, Global Entry, es un sistema muy especial de confianza, por eso se llama Programa de Viajero Confiable (Trusted Traveler Program TTP), que de vez en cuando vas a ser revisado.”

BB: Que es importante, es confiable porque sabes quién está entrando.

ML: “Sabes quién está entrando y es lo mismo que se puede hacer con trabajadores, es lo mismo que se puede hacer con las personas que quieren seguir haciendo crecer nuestra economía, otra vez, estamos creando más empleos de los trabajadores que tenemos en Estados Unidos.”

“Así que una de estas dos cosas va a pasar o creas un sistema para regular y procesar debidamente a estos trabajadores o no lo hacen y vendrán de todas formas; ahorita estamos en la segunda categoría, creamos estos empleos, no tenemos un sistema para regularlos y procesarlos debidamente y le dan la vuelta al sistema.”

BB: Y no sabes quién está dentro de tu territorio.

ML: “Y no sabes quién está aquí. Cincuenta por ciento de ellos sabes porque son turistas que se quedaron más tiempo que su visa, son gente que sabes que vinieron de compras a Scottsdale y decidieron no regresar, cincuenta por ciento de las personas no sabes dónde están ni quien son.”

Platicando con Marco López me dice que urge una reforma de este tipo, que hay que cuidar las fronteras, que se evite el trasiego de droga, de personas y de criminales, pero también dice que se necesita mano de obra migrante, que tiene que darse de una manera en donde se tenga registro de quien entra a los Estados Unidos, me asegura que se tiene la tecnología para poderlo hacer, pero que además se han entablado pláticas con sindicatos que podrían darle certeza laboral a estos migrantes que muchas veces son explotados y además así se tiene un registro por medio de los cheques de pago si efectivamente esos migrantes están trabajando para donde se registraron.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los extranjeros hacen los trabajos más peligrosos en Estados Unidos, pues los centroamericanos que laboran allá tienen 45 por ciento más de probabilidades de padecer un accidente o una enfermedad de trabajo que les quite la vida.

Se necesitan estos trabajadores, pero de forma ordenada y legal y donde a ellos también se les den garantías.