“El poder de las mujeres trabajando juntas es brutal”

Pamela Cerdeira es periodista y es cofundadora de Opinión 51, este grupo de plumas de mujeres periodistas, la gran mayoría mexicanas, al cual me da mucho gusto pertenecer.

Esta semana, con motivo del asesinato de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años que estaba bajo la custodia de la llamada “policía de la moral”, que había sido detenida por no cumplir con las estrictas regulaciones sobre el uso del velo de las mujeres en Irán, en Opinión 51, se armó un número especial: “Mujer, Vida y Libertad. Voces desde Irán”. Son textos en los cuales, a través de las columnistas de Opinión 51 se les dio voz a muchas mujeres que no pueden expresarse.

Bibiana Belsasso BB: Mahsa Amini fue golpeada hasta perder la vida.

Pamela Cerdeira (PC): Así es, y este número en especial fue muy poderoso, porque se juntaron más de 70 textos de mujeres iraníes, algunas de ellas desde Irán, otras desde el extranjero, contando cómo están viviendo emocionalmente todo lo que está pasando en Irán en este momento. En este proceso, mientras nos enviaban los textos, preguntamos quién había escrito cada texto y nos pedían que por favor se mantuviera el anonimato, porque ellas temen por su seguridad, entonces los textos están escritos en persa y nuestros enlaces los tradujeron al inglés y nosotras los tradujimos al español, pero nos parecía que había mucho más qué decir en ello, si no tenían un nombre, tenían que tener una voz, y entonces fue como algunas columnistas de Opinión 51 alzaron la mano para convertirse en la voz de estas mujeres iraníes y entonces grabaron estos textos, así, en primera persona, como si fueran ellas las que los hubieran escrito, y creo que fue una manera muy bonita, hermosa, de darles voz, de decir: “del otro lado del mundo hay otra mujer que seguramente nunca te va a conocer, pero que hoy fue tu voz”.

BB: Mujeres unidas para darles voz a mujeres que no pueden expresarse.

PC: Son más de 70 textos y hay una constante: la palabra esperanza y la expresión de que tenían sentimientos encontrados, tenían mucha esperanza, pero tenían miedo; tenían mucha esperanza, pero les dolía ver la sangre derramada de sus compatriotas, sobre todo, las personas más jóvenes, en las calles; tenían la esperanza de poder por fin ser libres y a la vez, mucho dolor. Hay uno de estos textos que se llama “Jaque mate”, que es brillante, porque explica más allá de las emociones, con muchísima claridad, cómo desde el Estado se mueven todos los hilos para intentar silenciar o apagar un movimiento que ojalá no se apague.

BB: El Gobierno iraní trató de silenciar las voces y protestas cortando el Internet.

PC: Una de las columnas, que se llama “Este rugido”, está narrada por Ana María Olabuenaga, la música que tiene de fondo, es la música de un artista iraní que lo que hizo fue subir un video poniendo de fondo y lo único que está leyendo son los tuits que narran las protestas y él fue detenido por eso.

La periodista Pamela Cerdeira, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Este trabajo especial se abre diciendo: “Lo más poderoso de los movimientos de mujeres en el mundo no es la capacidad armamentista o su estrategia de guerrilla, sino su facilidad para tejer redes”.

PC: Hay que tejer redes: “¿Cómo hacemos, cómo logramos entrevistar a una mujer iraní? ¿Cómo acercarnos con ellas?”. Y luego dice: “Y además, tengo la barrera del idioma, ¿cómo nos vamos a entender?, ¿cómo vamos a lograrlo?”. Tuvimos la fortuna de poder contactar con un par de mujeres iraníes que están viviendo en el extranjero y ellas lograron contactar con otras y fue un trabajo de eso, de redes, de mujeres que mandaron sus textos, de otras mujeres que los tradujeron al inglés, otras que los mandaron aquí, quienes hicimos las traducciones al español, y luego quienes generosamente dieron su voz, ésa es la forma en que las mujeres hemos trabajado siempre, yo no sé cómo lo veas tú, pero para mí es algo que me ha llevado muchísimos años darme cuenta, o sea, más de 30 años darme cuenta que las mujeres siempre hemos trabajado en redes, y cuando lo tenemos claro y podemos ver cómo funcionan esas redes, te das cuenta que el poder de las mujeres trabajando juntas es brutal.

BB: Lo que sucede en Irán muchos lo piensan como algo lejano a México, pero aquí la situación también es grave. En la sierra Triqui, de Oaxaca, donde se venden mujeres, las cambian por cartones de cerveza, por tres o cuatro chivos. También lo hemos visto en la zona de la montaña, en Guerrero. Todas esas mujeres también necesitan voz.

PC: Sí, por supuesto. Somos un país donde todavía hay gente que cree que una mujer es violada por cómo iba vestida y no porque había un violador ahí. Lo que tú mencionas que todavía pasa en algunas comunidades, es terrible, y podemos hablar de las comunidades indígenas en la sierra, pero también podemos hablar de la trata de personas y de la pornografía infantil, donde ocupamos lugares altísimos; entonces, sí, esto sigue pasando y es importante contar estas historias, y es importante que las mujeres vengan, pero también las mujeres de Oaxaca, pero también las mujeres de Guerrero.

BB: Y regresando al periodismo, nuestra profesión, también tejer redes puede ser muy útil en un México donde ser periodista y ser mujer es de alto riesgo.

PC: Si una mujer, una reportera trae una nota sumamente delicada y la publica ella, pues se puede poner en una posición de muy alto riesgo, pero si no la publica ella, la publican veinte periodistas, está protegida.

BB: Y es que las compañeras periodistas que están siendo asesinadas, en su mayoría son las que trabajan en medios locales.

PC: Desde la Ciudad de México no se compara en nada con la situación de las periodistas que están en los estados, que tienen dos o tres trabajos distintos a su trabajo en los medios, porque lo que se genera en los medios no es suficiente para vivir o sobrevivir, y que además no están protegidas por estos medios y que, ahora sí, están en medio de varios fuegos, ¿no?, el de sus propios medios, el de los gobiernos y autoridades locales, y de la delincuencia organizada.

BB: Todo el mundo volteó a ver a Irán precisamente por estos movimientos, estas expresiones que han salido a la luz y que son muy importantes.

PC: Por supuesto, y si te fijas quienes en su mayoría no hemos dejado el tema, en México, al menos, hemos sido las mujeres que estamos en otros medios, que decimos: “Esto no lo vamos a soltar”, porque es importante y porque además, creo que entendemos la dimensión de lo que tiene.