“El Mundial es la máxima vitrina para los jugadores”

Mariel Duayhe es la única mujer representante de futbolistas avalada por la FIFA en México. Ha hecho historia en el futbol mexicano al representar y lograr que Erick Gutiérrez y Santiago Giménez jueguen en Europa, ambos en la Eredivisie, con el PSV Eindhoven y Feyenoord, respectivamente, entre otros jugadores de primer nivel. Ahora, ella se encuentra en Qatar como representante del seleccionado nacional Eric Aguirre, y nos habla para La Razón sobre el futbol y el Mundial.

BIBIANA BELSASSO (BB): Platícame cómo se da tu ida a Qatar.

Mariel Duayhe (MD): La verdad son años de trabajo, tanto de los futbolistas como de mi parte. En el caso de Erick Gutiérrez, lo conozco desde que tiene 16 años, llevamos trabajando juntos para mí ya toda una vida, crecimos juntos y tuvo la oportunidad él de estar en el Mundial pasado, se subió de último momento por una lesión de Diego Reyes, cosa por la cual me hizo a mí ya no poder acompañarlo, entonces, obviamente hoy, con todos los preparativos, estamos aquí. También quedaron fuera, para mí, jugadores importantes que, además, tengo la dicha de representar, como Santiago Giménez y Erick Aguirre, pero espero que para el siguiente Mundial puedan estar con nosotros.

BB: ¿Cómo fue la preparación de Erick para estar en este Mundial?, ¿cómo se va dando su día a día en estos días previos a los partidos?

MD: La verdad es que fue un Mundial atípico por las fechas, normalmente siempre se juega en verano, entonces la preparación fue difícil. No tuvo mucha preparación porque viene de jugar muchos partidos seguidos en su club, en el PSV de Holanda. Aquí en Qatar ellos están en una villa como a una hora del centro de Doha, y no hemos podido verlos mucho, tienen una concentración muy cerrada, el entrenador los tiene un poco aislados, dado que quiere que estén concentrados para los partidos tan importantes.

BB: ¿Llegan la mayoría de los futbolistas bastante desgastados porque han tenido que seguir jugando en sus clubes?

MD: Sí, correcto, por ejemplo, en el caso de los que están en Europa, como Erick Gutiérrez, Edson Álvarez, Hirving Lozano y demás, no tuvieron prácticamente ni diez días de descanso, terminaron de jugar en su club un fin de semana, reportaron con México el lunes y jueves ya estaban viajando a Qatar.

BB: ¿Qué tanto les afecta?

MD: Yo creo que sí, ha sido un Mundial con muchas lesiones, puedes ver el caso de Francia, casos también de jugadores importantes que están ausentes porque no tuvieron ese tiempo que normalmente hay. En el caso de México, por suerte, no quedó nadie fuera por lesión más que Tecatito, que es un jugador que también representamos en la agencia, él tuvo una lesión hace dos meses y medio y ya no le dio tiempo de recuperarse.

BB: Como mujer, trabajando directamente con tus futbolistas, ¿has tenido un problema en Qatar?

MD: La verdad de momento, no, también he estado trabajando mucho, no he tenido la oportunidad tanto de estar en las calles de turista y en los hoteles, que es donde más me he movido, está muy controlado todo el tema.

Mariel Duayhe es representante de jugadores como Erick Gutiérrez y Santiago Jiménez. Foto: Especial

BB: ¿Se ha cuidado la seguridad de las mujeres que están trabajando en este Mundial?

MD: Quiero pensar que sí, al menos en el hotel donde estoy, estoy compartiendo con directivos y patrocinadores mexicanos.

BB: ¿Qué tanto valoriza o desvaloriza un Mundial como éste a los jugadores?

MD: La verdad es que los mundiales para mí es la máxima vitrina para un jugador para mostrarse y de ahí poder estar en la órbita de distintos equipos. Para los jugadores mexicanos, claramente, es muy importante poderla jugar y muchos de los que siguen en la Liga MX aprovechan este momento para ver si pueden salir a clubes europeos, si bien, los grandes jugadores ya juegan Champions League y grandes torneos, hay muchos mexicanos que no; entonces, al medirse en un Mundial con rivales importantes es como buen parámetro para otros equipos de saber dónde están esos jugadores y cuánto valen.

BB: ¿Qué tan difícil es que un jugador mexicano pueda jugar en las ligas europeas? Tú representas a varios.

MD: Es difícil, es difícil principalmente porque el mercado mexicano es alto, el mercado interno, las ventas, pero también creo que nos sigue pesando el factor de la mentalidad, hemos tenido buenos jugadores que uno, no pueden salir por lo caro que están, o dos, ya que salen, adaptarse les cuesta mucho trabajo; siempre el mexicano está extrañando la comida, la familia, los amigos, el entorno mexicano, que es bastante más acogedor que generalmente el europeo.

BB: ¿Les pagan más en México que en Europa?

MD: Sí, y más que nada que les paguen más, los equipos tienen muy bien valorados en México al jugador y hacia Europa muchas veces vale menos, o sea, el mercado interno es alto. Sí, a veces les pueden pagar más, pero no sé, a un jugador que para Europa algún equipo lo valora en cinco, seis millones de dólares, en el mercado interno mexicano puede incluso ser de 12 millones de dólares, por eso es complicado que los clubes prefieran vender a Europa.

BB: ¿Qué esperas tú de México en este Mundial?

MD: ¿Qué es lo que más quisiera? Ver lo que vimos, un equipo sólido, un equipo unido, incluso creo que hicieron un buen partido, pero teníamos para un poco más, teníamos para buscar el marcador y hubiera sido importante poder sacar la victoria contra Polonia.

BB: ¿Cómo viste el desempeño de Memo Ochoa?

MD: Memo Ochoa, grandísimo, como siempre en los mundiales. Yo soy muy de Memo Ochoa.