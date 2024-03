El fin de semana pasado se llevó a cabo el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Considerado como el mejor tenista mexicano de la última década, Santiago González Torre, llegó a la final en la categoría de dobles en Acapulco.

Hoy platicamos con él, en esta entrevista para La Razón.

BB: Cómo viviste este Abierto Mexicano de Tenis.

SGT: Muy bien, muy contento de jugar en casa, de jugar en Acapulco. Un torneo que lleva más de 30 años ya, la verdad es que con los videos que teníamos de octubre, noviembre, creíamos que a lo mejor no iba a poder suceder el torneo, pero nos encontramos con una grata sorpresa que al hotel le echaron muchas ganas, estaban listos los jugadores, las canchas estaban listas, hubo público y la verdad es que muy contentos con reactivar esa parte para la ciudad y que haya salido un gran evento.

BB: Santiago, ¿qué se siente ser considerado el mejor tenista mexicano a los 41 años?

SGT: Tuve un gran año cuando cumplí mis 40, gané cinco títulos, tuve mi mejor ranking, alcancé el número 7, y la verdad es que estoy súper contento, porque al final lo había buscado.

Había tenido una gran carrera ya, había estado entre los 20 mejores con un par de finales de Grand Slam, pero el año pasado fue como la cereza del pastel, fue un súper año y que me da mucha motivación para seguir adelante jugando un par de años más, seguir buscando ganar títulos representando a México y, sobre todo, un 2024 que es un año olímpico y que ojalá podamos estar en París.

BB: Juegas con la Copa Davis, has ganado Juegos Panamericanos y bueno, tienes un gran rendimiento, ¿cómo se logra este gran rendimiento, porque ya no eres un chavito, es mucha disciplina?

SGT: Sí, es mucha disciplina, desde mis 15 años a mis cuarenta y uno son más de veinticinco años que estoy viajando. También la motivación para saber que puedes alcanzar esas metas y de poder seguir buscando esos torneos tan importantes y ojalá antes que me retire pueda conseguir ganar un Grand Slam.

BB: Santi, tú eres veracruzano, como dices, desde muy chiquito tuviste que salir de tu casa, ¿tu vida la rige el tenis?

SGT: Sí, la verdad mi vida es el tenis, yo empecé a jugar a los cinco años, entonces ya llevo 35 años jugando al tenis.

BB: ¿Cuál es tu rutina para estar tan bien y para estar en forma?

SGT: Entrenar todos los días, la alimentación, que es muy importante en el deporte y también en cuanto a la vida, el tema social, el sacrificio de fiestas, de amigos, de familia, todo es una combinación que da esos resultados.

Santiago González, en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Foto: Atp tour

BB: Tienes una familia muy linda que la vimos llorar en las gradas, ahí justo cuando se perdía ese último punto.

SGT: Me están acompañando mucho más seguido ahora, mis hijos ya crecieron, ya están más grandes, ya empiezan a entender todo lo que pasa alrededor del tenis, de mi trabajo y lo disfrutamos. Tengo un niño de 10 años y una niña de 8 años.

BB: ¿Y ellos también van para el tenis?

SGT: El niño ya es tenista, la niña todavía no, pero sí les gusta estar ahí conmigo, en los torneos, viajando.

BB:¿Tú eres entrenador de tu hijo?

SGT: Cuando está de viaje conmigo sí. Cuando estamos en Veracruz tiene su academia donde va a entrenar.

BB: Tú te retiraste de “singlista” en el 2012, justo en Acapulco y de ahí empezaste a triunfar en una carrera de dobles. ¿Cuál es la diferencia entre ser single y ser doble para un deportista como tú?

SGT: Sí, al final del 2012 me retiré de singles, porque no tenía el equipo ni los patrocinadores para estar viajando con un entrenador, con un preparador físico, con un equipo de trabajo como el que necesitas, pero en dobles siempre tienes a alguien al lado, puedes estar entrenando juntos o puedes compartir gastos, entonces en los juveniles me había ido muy bien en el dobles.

BB: Te tienes que entender muy bien con tu compañero, Neal Skupski ha hecho una buena dupla contigo. ¿Cómo lo logran?

SGT: Al final estás con tu pareja las 24 horas, en la cancha, fuera de la cancha, se vuelve como una relación, ya lo conozco del tour, yo de hecho jugué con su hermano alguna vez dobles, por eso también tenemos una muy buena química y nos llevamos bien, creo que hicimos una muy buena pareja este 2024 y estamos buscando esos grandes resultados para seguir avanzando.

BB: Llevas más de 23 títulos ganados, sigues siendo el número uno en México.

SGT: Sí, es una gran responsabilidad que ya llevo varios años siéndolo.

BB: Llevas más de 10 años en los primeros lugares, poco antes de ti, tenistas mexicanos lograron muy buenos resultados como Leo Lavalle u Oliver Fernández. Pero no hemos visto este nivel en las nuevas generaciones.

SGT: Sí, yo creo que hubo un gran bache ahí en el tenis mexicano, federaciones, iniciativa privada, etcétera, pero creo que hoy en día viene un gran prospecto, Rodrigo Pacheco, que ojalá pueda lograr lo que todos los mexicanos están buscando, que haya otro mexicano en singles y ojalá que sea él.

BB: A ver, regresando, ¿cómo fue volver a Acapulco sobre todo tras el paso del Huracán Otís?

SGT: Pues bueno, fue muy lindo, fue lindo estar ahí en Acapulco, obviamente no esperábamos que estuviera así, porque nos llevamos una muy buena sorpresa con que estuviera todo listo, las canchas listas, el estadio listo, el hotel listo, que hubo bastante gente para lo que es, obviamente la ciudad sigue devastada, se necesita todavía mucha ayuda y ojalá el próximo año que se haga en el 2025 nos encontremos con un Acapulco completamente diferente.

BB: ¿Qué esperamos para Santi González el próximo año?

SGT: Pues bueno, esperamos seguir jugando tenis, yo creo que es lo que quiero seguir jugando tenis por varios años más, estar en Acapulco, estar en Los Cabos y tratar de darle una oportunidad más a Acapulco y ganar el título ahí.

BB: ¿Tienes pensado qué vas a hacer una vez que dejes el tenis?

SGT: Siempre relacionado con el deporte, me gustaría estar ahí enseñando todo lo que sé en el deporte, tanto en tenis como en otros deportes y bueno, todavía espero que eso pase en varios años más. Sobre todo, enseñarle a mi hijo Matías a jugar un buen tenis y que nos represente luego él.

Mientras tanto quiero agradecerle a la gente que me ha apoyado a lo largo de mi carrera y decirles que aquí estamos unos años más, que seguiré intentándolo y que seguiré portando la bandera México en todo lo alto.