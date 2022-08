“La ópera es como hacer cine, pero en tiempo real”

Natalie Peña Comas es una soprano nacida en República Dominicana, ganadora múltiple del Premio Soberano a la Cantante Lírica del Año y nominada a los Premios Latin Grammy. Ha ofrecido conciertos en muchas partes del mundo: Austria, Bielorrusia, Colombia, España, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, y ahora ha llegado a México.

Natalie Peña Comas (NPC): He tenido la oportunidad a través del canto de poder visitar lugares, conocer personas interesantes, culturas, y el canto ha sido una gran bendición en mi vida. He tenido la oportunidad de llevar el canto lírico obras de repertorio mundial clásico, pero también de República Dominicana, de autores clásicos dominicanos, lo que me hace muy feliz de poder compartir la música nuestra con el mundo.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cuándo te das cuenta de que te vas a dedicar al canto profesional?

NPC: Surgió en una oportunidad que tuve de participar en la producción de La Traviata, como parte del coro, fue allí donde por primera vez tuve contacto con este género y me enamoré completamente con la historia, la música, los vestuarios, toda la época, es como entrar a un mundo mágico. La ópera es algo… como si fuera cine, hacer cine, pero real, en vida real, en tiempo real.

BB: Es que hacer ópera no es fácil.

NPC: Así es, se requiere de un gran entrenamiento, que no se realiza en poco tiempo, se lleva años de construcción; por ejemplo, la voz, uno puede tener recursos naturales, que vienen de naturaleza, con el talento, con volumen, puede ser con bello timbre, puede ser que algunos tengan algunas agilidades, pero ciertamente es como entrenar a un deportista, que necesita entrenamiento, técnica, conocimientos, refinamiento, y todo eso lleva años de construcción.

La cantante Natalie Peña, en imagen de archivo. Foto: Cortesía

BB: La voz es un instrumento, todos los días la tienes que trabajar.

NPC: Así es, todos los días, pero no solamente en el entrenamiento, sino en el día a día, porque es el instrumento que utilizamos también para conversar, entonces por eso se puede agotar bastante y por eso es necesario, a pesar de no estar cantando siempre, utilizar la técnica del canto para conversar, por ejemplo, una buena respiración, pausado, no alzar la voz, bueno, te digo, en México con los picantes… tengo que moderarlos también, porque eso puede irritar un poquito las cuerdas vocales, eso me imagino que también es cuestión de costumbre, pero todo lo que tiene que ver con la alimentación, descanso, todo es una rutina y hay que aplicarlo todos los días.

BB: Has trabajado con Plácido Domingo junior, con Ramón Vargas, que es extraordinario, con Andrea Bocelli.

NPC: Todos son fantásticos, a pesar de los grandes nombres que tienen son personas muy sencillas, son artistas humildes y son grandes personas, por ello ha sido bastante cómodo trabajar con ellos, aprender de ellos también, porque es un intercambio, me siento privilegiada y feliz de haber podido compartir escenario con ellos.

BB: ¿Desde los cuántos años cantas ópera?

NPC: Desde los 15 años, cuando tuve la oportunidad de cantar en el coro y empecé a través de esa experiencia en La Traviata.

BB: Te preparas en República Dominicana, pero también en el extranjero.

NPC: Toda mi iniciación musical y la educación elemental la realicé en la República Dominicana, en mi ciudad de origen, Santo Domingo, que es la capital, y también los estudios avanzados, que fue en el Conservatorio Nacional de Música. Posterior a esa etapa me trasladé a Austria, precisamente a la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde inicié mis estudios de piano, ésos son los estudios superiores, y luego me integré a la cátedra de canto lírico y canto solista en la misma universidad.

BB: Has trabajado con tus hermanas.

NPC: Sí, es un proyecto hermosísimo, mis dos hermanas también son músicos, Evelyn es flautista trasversa y mi hermana violonchelista, son dos grandes músicos, me siento privilegiada de tenerlas, no solamente como hermanas, también como dos grandes artistas. Han desarrollado importantes carreras en Austria y tocan como solistas, pero también son parte de orquestas, así que tienen una gran variedad dentro de sus instrumentos, además de que tenemos un grupo en conjunto, con otros compañeros, con los que hacemos música tradicional y folclórica de Latinoamérica, esta música la llevamos a los escenarios europeos donde la gente la recibe con mucho cariño y mucho entusiasmo.

BB: Me imagino que tus padres deben de haber sido un gran apoyo.

NPC: Ninguno de ellos son músicos, nosotras somos la primera generación de músicos en la familia; sin embargo, sí, mis padres se enfocaron bastante en podernos apoyar en nuestras carreras y en lo que decidamos hacer, sobre todo mi mamá, que tuvo la parte de la logística de a quién llevo, a dónde llevo y todo eso, pero siempre tuvimos el apoyo de la familia, que es sumamente importante para el desarrollo de una carrera, ¿no?, y, sobre todo, la artística, que necesita apoyo, no tanto, digamos en la parte económica, sino también en la parte emocional, que es bastante sensible.

BB: Estás presentando un concierto en México.

NPC: Así es, es la primera vez que me presento en México, será un concierto sacro dedicado a la Virgen de la Altagracia, que es un concierto, la Virgen de la Altagracia es como nuestra Virgen de Guadalupe y ahora mismo se celebra en República Dominicana una gran fiesta que es el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Altagracia.

BB: ¿En dónde te vas a presentar?

NPC: Será en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

BB: ¿Cómo se da esta invitación?

NPC: Es un evento organizado por la embajada dominicana en México, precisamente en el marco del centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Altagracia, previamente a este concierto, tuve la oportunidad de realizar un gran concierto en el Vaticano por este mismo motivo en el mes de mayo y llegué ayer al país, pero anteayer tuvimos un gran cierre en el Estadio Olímpico ante más de 70 mil personas que se congregaron para cerrar este año jubilar, donde tuve la oportunidad de participar y hacer una participación artística.

BB: ¿Y qué viene para ti en estos próximos días?

NPC: Bueno, en México me encantaría tener la oportunidad de volver y hacer algo ya no eclesiástico, porque no solamente me dedico a la música sacra, también hago ópera, también canto una que otra música popular, digamos, folclórica o clásica popular, pero sí ya más adelante tengo unas presentaciones en Italia al final de este mes, tengo presentaciones en Viena, estaremos cerrando nuevamente en República Dominicana la temporada sinfónica, donde presentaré el Réquiem de Verdi, con solistas extraordinarios, un coro de más de 150 voces y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina en el Teatro Nacional, esto es para noviembre, y en diciembre todavía tengo dos presentaciones más en República Dominicana para más de diez mil personas. Quiero volver a México.