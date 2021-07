“La organización es una forma de hacer política cerca de la gente”

La radiografía política de la Ciudad de México cambió el pasado 6 de junio, cuando Morena perdió prácticamente la mitad de las alcaldías que gobernaba.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha tenido que hacer cambios importantes en la Ciudad, y con ellos llega Martí Batres Guadarrama, un experimentado y duro político como secretario de Gobierno de la CDMX. Él será quien trabaje de cerca con los nuevos alcaldes, los de Morena y los de la oposición.

¿Quién es Martí Batres Guadarrama? Hace poco platiqué con él, sobre su vida y trayectoria política.

BB: Platícanos de tu vida, de tu historia personal, tus padres son maestros.

MBG: Sí, de hecho, cuando yo nací mis padres estaban estudiando en la Normal Superior, eran maestros normalistas, mi madre estuvo en la primera generación de maestría de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); los dos hacen su examen de admisión a la maestría y son admitidos, pero había que cuidar a los hijos, iban a la escuela, daban clases de secundaria en la mañana, de primaria en la tarde, entonces tomaron la decisión y le dice mi papá: “Tú vas”. Él cedió, digamos, su espacio, porque los dos estaban con posibilidades; mi mamá estuvo en la UPN y saliendo se fue a la Dirección General de Educación Normal a la elaboración de planes y programas de estudio para la secundaria. Ella ya falleció, mi papá aún vive, pero eran grandes educadores de toda su vida y también nuestros maestros, nosotros somos cinco, cuatro hermanas y yo.

BB: ¿Cómo fue tu adolescencia?

MBG: Era un mucho de lo que escuchaba con mis padres… y mi abuelo, el papá de mi papá, era un liberal, un personaje de ideas muy claras, siempre he sido de izquierda, mi familia muy de izquierda. A mis papás, a los 20 años, cuando no se habían casado y nosotros no habíamos nacido, les toca el movimiento magisterial de 1956 y, a partir de ahí, empezaron a participar en el sindicalismo y en la izquierda. Yo nací en 1967, tenía un año cuando pasó lo del 68, y mi papá estuvo en la Plaza de Tlatelolco.

Martí Batres en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Empiezas a hacer política muy chiquito, eras el que “echaba aguas” a tus papás…

MBG: Estaba yo en 6º de primaria cuando la izquierda logra el registro por la reforma política de Jesús Reyes Heroles, y me tocó ir a alguna campaña en la Gustavo A. Madero en el 79, pero iba con mi papá, mi familia, íbamos a hacer pinta de bardas. Pero es hasta años después, en 1981, que empiezo yo a participar. Mi primera participación, que ya no fui con mis papás, fue a la marcha de los 10 años del 10 de junio del 71, fui con mi hermana Viétnika; estaba reciente el triunfo de la revolución de Nicaragua, la guerra en El Salvador, aquí en México venía el proceso electoral, había muchas dictaduras en esos años, era una situación muy diferente en América Latina.

En el 85 viene el temblor y participé en la formación de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, tanto en el rescate físico como en ir a las vecindades y ayudarle a la gente a organizarse.

BB: Si algo sabes hacer, es organizar.

MBG: Lo he hecho siempre y considero que eso es de la mayor importancia, es una forma de hacer política cerca de la gente.

BB: ¿Qué es lo más duro que te ha pasado en tu vida política?

MBG: Años antes, cuando empiezan todas estas reformas neoliberales, en 1983, que comienzan los despidos masivos, el recorte de universidades, en fin, se organiza la gente y viene lo que se llamó el paro cívico nacional, que no hubo ningún paro, porque a los sindicatos los controlaba el gobierno; sin embargo, fueron jornadas de lucha. Entonces la policía nos detuvo a cuatro jóvenes, de los cuales dos éramos menores de edad, y nos entregaron con policías secretos, judiciales; nos tuvieron secuestrados con los ojos vendados más de 24 horas, fue bastante fuerte, y mis papás buscándonos. Afortunadamente, hubo un muchacho que vio las placas de las patrullas que nos llevaron y con esos datos empezaron a rastrearnos y nos encontraron.

Soy soñador, soy un idealista, soy un trabajador precoz, un luchador social, un hombre de izquierda, soy un hombre alegre, feliz, de familia, en fin

BB: Escribes varios libros, desde muy joven entraste a trabajar en el Unomásuno, eres socio fundador del PRD y ahora de Morena, has tenido una vida legislativa importante y desde hace muchos años eres muy cercano al Presidente López Obrador.

MBG: Fui fundador del PSUM en el 81, luego fundador del PRD en 1989, a los 22 años de edad, y después fundador de Morena en 2012; bueno, Morena surge como asociación civil. Estuve en la Cámara de Diputados y apoyamos al Gobierno de la Ciudad, que encabezó López Obrador, sobre todo con el tema de recuperar presupuesto; después estuve en el Gobierno con Andrés Manuel, en la Subsecretaría de Gobierno, y me tocó ser el vocero cuando los conflictos del desafuero.

En 2006 yo era el presidente del PRD en la Ciudad de México y después viene toda la etapa del movimiento, aun cuando me nombra Marcelo Ebrard secretario de Desarrollo Social, mantuve la relación con el movimiento. En 2010 sale el periódico Regeneración, y en 2011 se crea el Movimiento Regeneración Nacional por el nombre del periódico Regeneración. Cuando se forma Morena, primero es un movimiento, se hacen asambleas y se convoca a un congreso en 2012; viene una consulta de si se convierte en partido, yo era diputado federal, acababa de entrar, y el día que se iba a elegir al primer presidente de Morena yo llegué de traje, porque me tenía que ir a la sesión de la Cámara de Diputados, y muchos compañeros empezaron a proponerme y me decían: “Tú eres de los que se decidió, tú eres de los que renunció al PRD sin preocuparse qué iba a pasar con su futuro personal”.

BB: En tu vida pública eres propio, serio, no tomas, no fumas, pero me dicen que eres un gran cantante y que bailas muy bien.

MBG: No fumo y no tomo en mi vida pública y tampoco en la privada. Me encanta bailar y también cantar, pero creo que bailo mejor de lo que canto. Me gusta mucho el cine, es de las cosas que disfruto más; me gusta estar con la familia, tengo cinco hijos y me organizo para ir por ellos a la escuela; como tengo sesiones martes y jueves, esos días no, pero los demás sí. También me gusta pintar y dibujar, hago retrato a lápiz, le regalé a Gabriel García Márquez su retrato y a don Julio Scherer también.

BB: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?

MBG: Son muchos, sería difícil decir cuál, pero un día muy feliz fue cuando festejamos los 80 años de mi papá, hoy ya tiene 84, hicimos una fiesta familiar grande, muy emotiva, es uno de los días más felices que he tenido.

BB: Defínete: Martí Batres es…

MBG: Es difícil que uno se autodefina, pero soy soñador, soy un idealista, soy un trabajador precoz, un luchador social, un hombre de izquierda, soy un hombre alegre, feliz, de familia, en fin.