“El país necesita un proyecto a futuro, más que a una persona”

Integrante del Mexicolectivo dice respetar la decisión de Cuauhtémoc Cárdenas de separarse de esta iniciativa; no trabajamos para ningún personaje o partido político: queremos hacerle una oferta a la sociedad, afirma

El exrector de la UNAM, José Narro, el pasado 30 de enero, en la presentación del Mexicolectivo. Foto: Cuartoscuro

¿Qué queremos ver? Una apuesta por romper la polarización, una apuesta por promover la participación de la gente y una apuesta para tener claridad en el rumbo que conviene o que se puede recomendar para nuestro país

Esta semana, Mexicolectivo, una organización que pugna por la participación ciudadana “plural y diversa”, y asegura que busca recoger e intercambiar ideas y propuestas desde la sociedad civil para “la construcción de un mejor país”, presentó el documento titulado “Punto de Partida, una nueva visión de país”. Platicamos para La Razón con uno de sus integrantes, el doctor José Narro, quien ha sido rector de la UNAM y secretario de Salud.

BB: ¿De dónde surge la idea de hacer este Colectivo por México?

JN: Hace algunos meses algunos amigos vimos la posibilidad de vernos en una reunión pequeña y empezamos a expresar, lo que yo creo que muchos pensamos: “¿Cómo está México?, ¿qué le pasa?, ¿qué le duele a México?”, y de alguna manera dijimos: “Pues le duele todo”. México, siendo un país extraordinario, grande, con grandeza, con cultura, con historia milenaria, con grandes expresiones populares, la gastronomía, con espacios fantásticos en la ecología, con playas, con montañas, con desiertos, selvas, en fin, bueno, pues México tiene problemas, y algunos son de muchos años atrás, señaladamente pobreza, desigualdad y un grave asunto que tiene que ver con el desapego al Estado de derecho y a los valores que nos traen muchos problemas. Entonces, en esos intercambios: “Oye, vamos a seguir la conversación y vamos a continuar”, y después es: “¿Qué hacemos?”, y, en esos días del “¿Qué hacemos?”, pues resulta que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas publicó un libro que intituló Democracia progresista y bueno, uno revisa el libro y hay muchas perspectivas de por dónde entrarle a los problemas del país. Entonces, entre la inquietud de nosotros, el libro, el propio intercambio con el ingeniero, pues decidimos hacer algo sistemático y empezamos en la discusión de ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, y a pensar en colectivo.

BB: Llama la atención porque este grupo está conformado por personas que incluso han tenido rivalidades políticas.

JN: Sí, hay perspectivas diferentes, hay militancias distintas, diversas, hay mucha gente que nunca ha pertenecido a un partido político, tiene su ideología, porque el grupo empezó a configurarse de manera muy natural, porque uno invitaba a alguno y así fue creciendo y efectivamente, dijimos: “lo que México necesita ya es salirnos de la polarización, salirnos del ‘todos son buenos’ en un lado, ‘todos son malos’ en el otro, y a la inversa”. Salirnos del enfrentamiento, de la descalificación y avanzar en el análisis, en la propuesta, en la consideración, en los argumentos, y entonces llegamos a la conclusión de que México necesita un proyecto, una visión a futuro, más que una persona, más que un candidato.

BB: ¿Este proyecto qué propone?

JN: Nosotros lo que nos proponemos es: convocar a la ciudadanía, a los ciudadanos, con tres mecanismos: 1) una plataforma digital, 2) la organización de foros temáticos, los grandes capítulos que se incluyen en este documento de Punto de Partida, y 3) la organización de reuniones en cada uno de los 31 estados de nuestro país. ¿Con qué propósito? Con el objeto de tener una gran, masiva participación de la gente, eso es lo que queremos, para eso estamos trabajando; sistematizar esto y a finales del mes de junio, antes de que concluya el primer semestre, idealmente, tener un encuentro nacional donde se pueda presentar el resultado de esas mesas, de esas reuniones temáticas y estatales, de la presencia y la participación en la plataforma digital y entonces, tener una propuesta…

BB: ¿Esto es con la idea de buscar, de proponer un candidato?, ¿todavía están en tiempos para hacerlo para el 2024? Veo que está aquí Dante Delgado, ¿podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano?

JN: Mira, y también te lo digo con mucha claridad: ahí hay gente que milita y pertenece al PRI, que milita y ha militado en Acción Nacional, gente que está en MC, gente que está o estuvo en el PRD, o sea, es un conjunto bastante plural y la mayoría, gente que no milita…

BB: ¿Pero sí es con la idea de que este grupo tenga un candidato a la Presidencia para el 2024?

JN: Se necesitan los partidos, nuestro propósito, y te lo digo así con toda claridad, queremos llegar a junio, tener ese encuentro nacional, tener un documento y entonces sí, a partir de eso y de lo que haya sucedido y lo que hubiéramos visto, de la participación que conseguimos o no de la sociedad, pues tener una discusión para ver cómo se puede seguir avanzando. No estamos trabajando para una persona, no estamos trabajando para un partido político, no lo queremos hacer. Queremos hacerle una oferta a la sociedad mexicana y después ver lo que pasa.

BB: ¿Pero esta oferta a través de quién?

JN: No queremos simplemente ahorita definir cuáles son los pasos siguientes, porque no tenemos todavía la calidad de la información que se requiere para tomar alguna decisión en ese sentido. No está descartado nada, lo único que te digo que no vamos a hacer es: en estos próximos cinco meses tener un compromiso previo, a priori, con un partido o con una persona, con un candidato, no vamos en esa dirección. A México lo que le urge son las propuestas, pero no de nombres, sino las propuestas de qué se debe hacer para que este país salga adelante.

BB: ¿Qué pasó con el ingeniero Cárdenas?, que finalmente fue fundador con ustedes de este Colectivo por México y se deslindó, parece ser, después de que el Presidente lo mencionara en la mañanera.

JN: Pues mira, yo, la verdad, no he platicado con el ingeniero, no conozco sus motivaciones, conocí el texto que él hizo público, yo lo único que te puedo decir es que el ingeniero Cárdenas es, en mi opinión, uno de los personajes que tienen más autoridad moral y ética en la política mexicana, yo lo respeto y bueno, él está en toda la libertad de decir: “Hasta aquí llego”. Sí tuvo participaciones, es muy estimulante por la experiencia y, déjame decirte, por la congruencia del personaje, yo lo respeto y no he cambiado un milímetro mi opinión respecto de él por esta decisión que él toma e insisto, es de respetarse.

BB: ¿Qué veremos en los próximos meses en este Colectivo por México?

JN: Creo que lo que vamos a ver es mucho trabajo e idealmente mucha capacidad de invitar, de tratar de que la sociedad pueda participar, pueda involucrarse, pueda estimularle discutir nuestro país, debatir. México es un país muy heterogéneo, México no puede ser un país de una sola verdad, de una sola línea, de una sola voz, no, y mucho menos un país fracturado. Entonces, ¿qué queremos ver? Una apuesta por romper la polarización, una apuesta por promover la participación de la gente y una apuesta para tener claridad en el rumbo que conviene o que se puede recomendar para nuestro país.