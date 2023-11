“Voy a participar en el proceso del Frente Amplio con o sin licencia”

El Congreso de la Ciudad de México negó este martes 31 de octubre otorgarle licencia a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para buscar la candidatura para ser jefa de Gobierno de la CDMX. Con 18 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones, no se autorizó la licencia solicitada. Platicamos para La Razón con Lía limón.

Lía Limón (LL): Se mandó un Oficio al Congreso de la Ciudad de México con fundamento legal solicitando la licencia por el periodo de tiempo por el que se solicite, yo lo estaba solicitando por treinta días, que empezaban a correr a partir del 5 de noviembre y justamente para participar en la contienda interna, han decidido negármela, fue una decisión de Morena que lo que quiere y lo que busca es dejarme fuera de la competencia, porque les da miedo, y yo insisto que no le saquen.

Bibiana Belsasso (BB): A otros aspirantes como a Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Sandra Cuevas, se les otorgó licencia en ese mismo Congreso.

LL: No, a Sandra no, porque Sandra la pidió por 15 días y cuando se pide por 15 días no se vota. Se la dieron a Clara, a Santiago y otros. Pues decirte que, yo voy a seguir luchando; es una decisión absurda la verdad, porque eso a mí no me impide participar en el proceso, pero que dejen que la gente decida.

Y voy a presentar un juicio para la protección de mis derechos políticos electorales porque esta negativa del Congreso afecta mis derechos y por supuesto, saldré a las calles a recorrer la Ciudad de México, como la he recorrido.

No hay fundamento constitucional para negar esta licencia, lo que hay es un revanchismo de Morena en el Congreso, particularmente de Valentina Batres, la hermana de Martí, supongo que es tema de ella y no de Martí, pues porque ella me tiene coraje porque en Álvaro Obregón perdió. De ella y de Martha la coordinadora de Morena y una cosa completamente absurda porque el Congreso debería ser institucional, no tiene por qué negarle a nadie sus derechos político electorales.

BB: Buscas la candidatura dentro de la alianza, ¿cómo está el ambiente dentro de ésta?

LL: Dentro de la alianza el ambiente está bien, a mí me parece muy importante cuidar la unidad, no han dado los detalles del proceso, no han establecido los tiempos, yo supongo que los van a establecer pronto, no han dado los detalles ni las reglas y no han dado a conocer una definición, entiendo que están definiendo el método, que están definiendo los detalles, que las dirigencias están intensificando en estos días sus pláticas.

La alcaldesa de AO, Lía Limón, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Tienes idea de cómo será este método?

LL: Pues mira, tengo entendido que habrá foros, habrá encuestas, no tengo más detalle al respecto, pero entiendo que sí habrá proceso, habrá proceso con participación de varios y que sí, habrá foros que nos permitan exponer nuestras distintas visiones y encuestas. Me parece que el método va a ayudar a que salgamos fortalecidos, la competencia va a ayudar a que quien sea el candidato o la candidata salga más fuerte e insisto, un método democrático tiene su sentido ahorita en una ciudad donde yo estoy convencida que la gente, que los chilangos merecemos más y que la gente quiere un gobierno que gobierne sin dividir, que gobierne sumando, que gobierne para todos.

BB: ¿A Lía Limón le beneficia el tema de género en la Ciudad de México?

LL: Mira, todavía no lo definen, puede ser hombre, pero eso puede cambiar a mujer y supongo que la competencia es para ver quién es más competitivo, si hombre o mujer, cuando siglas mujer ya no la puedes mover a hombre, cuando siglas hombre si lo puedes mover a mujer y supongo que la competencia será con el objetivo de que se vea quién es la más competitiva o el más competitivo, eso espero, porque también obviamente no se puede excluir a las mujeres donde habemos mujeres competitivas.

BB: ¿Por qué sería una buena jefa de Gobierno Lía Limón?

LL: Porque sé dar resultados, gobierno la alcaldía más grande que gobierna la oposición, gobierno la tercera alcaldía más grande de la Ciudad de México, una alcaldía sumamente contrastante, la más contrastante y geográficamente muy compleja. He dado resultados en esta alcaldía que me entregaron en ruinas, hecha pedazos y que supe darle la vuelta para dar resultados.

BB: El golpeteo político ha sido duro desde que estás al frente de la alcaldía.

LL: Primero, ellos se están haciendo pedazos entre ellos porque son una bola de caníbales. Y a la oposición, constantemente se han dedicado a descalificarla y acusarla. Yo metí denuncias contra Layda, muchas, por un desvío de 120 millones de pesos y hasta hoy no veo resultados de las investigaciones de esas denuncias.

BB: ¿A ti te han amenazado?

LL: Pues ellos persiguen a la oposición, a mí me han auditado hasta por debajo de la mesa, me han buscado por todos lados y no han encontrado absolutamente nada y de una vez les aviso, tampoco van a encontrar porque yo soy una servidora pública pulcra y con vocación de servicio público, han intentado porque están desesperados, pero van a perder esta ciudad.

Los chilangos merecemos más, un mejor transporte público, más seguridad, mejores servicios, mejores espacios públicos, aquí nosotros hemos hecho un gran trabajo en el rescate de espacios públicos y en servicios públicos, en seguridad.

También merecemos estancias infantiles para las mujeres madres trabajadoras, merecemos escuelas de tiempo completo, merecemos médico en tu casa, merecemos seguro popular, merecemos muchas cosas que han destruido.

BB: A ver, Lía, ¿qué procede ahora que te ha sido negada esta licencia?

LL: Insisto, no es necesaria, no la necesito para participar en el proceso interno, así es que voy a participar en el proceso interno del Frente Amplio con o sin licencia, quieran o no quieran.

BB: ¿No hay problema que te ausentes de tu alcaldía para poder recorrer la ciudad sin esta licencia?

LL: A ver, cuidaré mi alcaldía, pero insisto, puedo desde mandar una licencia solicitando 15 días y ésa no la tienen que votar, sino que nada más es un aviso.

BB: ¿Y puedes hacerlo varias veces el solicitar una licencia de 15 días?

LL: Sí, puedo meter una licencia de 15 días, regresar un día y volver a mandar otra.

Además de que la Ley no establece la obligación de separarte del cargo, entonces no me impiden participar y solamente se evidencian y se balconean en ese sentido, en el sentido de quererme bloquear.

Pero Morena no quiere que compita por la Ciudad de México, me tienen miedo porque saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021, saben que soy competitiva, saben que soy una mujer fuerte y lo que quieren es quitarle a la gente el derecho a decidir.