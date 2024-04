“Nunca pensé que iba a poder ver a una mujer presidenta de México”

Ana María Lomelí es una periodista con más de 40 años de experiencia. Desde muy joven empezó a trabajar en medios de comunicación y ha tenido una carrera muy exitosa, principalmente en televisión y radio.

Hoy le toca desarrollarse desde otro lado, es el enlace con el sector empresarial de la candidata presidencial por Morena, Partido del Trabajo ( PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, y además es candidata a diputada. Esta semana platicamos con Ana María Lomelí.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo llegas a trabajar con la Dra. Claudia Sheinbaum y por qué?

ANA MARÍA LOMELÍ (AML): Como periodista vas registrando cosas a lo largo de la vida. Hace años me llamó mucho la atención ver una foto de cuando ella estaba estudiando en Estados Unidos, en California, el presidente de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, fue a Los Ángeles, y hubo una manifestación, era 1991 y había una chica con pelo chino, muy joven que tenía un letrero que decía “Comercio Justo”, entonces por ahí lo registré, me llamó la atención por el hecho de ser mujer, por el hecho de estar estudiando allá, por el hecho de estar en la manifestación, tú sabes que en esta gran profesión, conocemos a muchos personajes.

Después ella es secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y platica una historia de que cuando era niña, vivía en Echegaray, en el Estado de México, y estudiaba en el sur, sus papás trabajaban también en la UNAM y se asomaba por la ventana y decía: “¿Por qué no construyen un segundo piso?”. Y fue la encargada de hacer los segundos pisos.

Además, está la parte de científica, de luchadora social, activista y aguerrida que empiezo a conocer de ella y me gustó mucho. La empiezo a conocer y ya en el Gobierno de la Ciudad de México trabajé con ella en su campaña para ser alcalde, jefa delegacional en ese entonces, de Tlalpan y luego, en su campaña para ser Jefa de Gobierno.

BB: Trabajando mucho en los temas de comunicación, que es lo que tú sabes hacer.

AML: Te hablo como reportera, como periodista, hicimos entrevistas en esas distintas etapas de su vida, en su carrera política. Así es como la empiezo a conocer, profesionalmente, yo en lo mío y ella en lo suyo.

BB: Si algo tiene Ana María Lomelí es que es una mujer que no entra en conflictos con nadie, entiendes que hay distintas ideologías, entiendes la forma de llevarte bien con las personas, y en verdad te admiro porque es muy difícil lograrlo. Tú ahora eres enlace con el mundo empresarial en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo están trabajando?

AML: Es entrar en contacto con todas y cada una de las cámaras, con todas y cada una de las organizaciones, instituciones en muchos casos, y ver de qué manera hacemos que las cosas sucedan porque es muy importante, independientemente de ideologías, es muy importante trabajar en equipo.

Claudia Sheinbaum es una mujer que así lo hizo en la Ciudad de México, es una mujer de resultados.

Está el tema de “diálogos por la transformación” con expertos, académicos, empresarios, diplomáticos, en muchos aspectos ha sido muy importante porque, por un lado, se realizan foros, ya van casi trescientos, con todos los sectores de la sociedad, por supuesto, incluido el sector privado, que tiene que ver con seguridad, infraestructura, con el tema del nearshoring que está teniendo un auge muy importante en estos años en nuestro país.

La periodista (izq.) y la candidata presidencial de la 4T, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cómo se están haciendo estos diálogos por la transformación?

AML: Pues hay un equipo que el doctor Juan Ramón de la Fuente lidera y distintos expertos de energía, de medio ambiente, de desarrollo social, de educación, de inclusión, de mujeres, en muchos ámbitos, todos se entrelazan.

BB: También estás haciendo campaña para una diputación federal.

AML: Sí, soy candidata a diputada federal por el distrito 8, esto es en Coyoacán, y es uno de los desafíos más fuertes en mi vida personal y en mi vida profesional, porque no solamente es escuchar a la gente, lo que he hecho toda mi vida, conozco sus problemas, conozco la necesidad, es trabajar por la gente desde otra trinchera.

Me parece que los legisladores, salvo con honrosas excepciones, se pierden en este tema de las curules y después no los vuelves a ver.

Porque de pronto se olvida que un legislaor es un representante social, es el gran gestor, porque conoces las ventanillas, las que competen a la alcaldía, al estado, en este caso, a la Ciudad de México, o al Gobierno federal y, lo que debiera ser el mundo realmente del legislador, representante social. Acortar esta brecha de las respuestas para las necesidades.

BB: Tú conoces muy bien cómo acortar estas brechas porque tú has trabajado del otro lado, como reportera, has investigado y criticando las políticas públicas que no funcionan.

AML: Ahora con las herramientas que te brinda ser un legislador, en este caso, una diputada federal, puedes abrogar, derogar, reformar, adicionar leyes, decretos, el tema de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Por ejemplo, el tema del agua. Todas las personas, por derecho, deben tener acceso al agua de calidad en sus hogares. ¿Cómo se aterriza en Coyoacán, en este caso? Porque no es lo mismo Coyoacán que Chihuahua, ni que el Estado de México, entonces aquí tenemos problemas, hay un tema que analizar sobre los pozos, hay otro tema que analizar sobre las tuberías y las fugas de agua, que es constante la denuncia. Esto entre muchos otros temas.

Habrá cosas que se puedan hacer en el corto, mediano y en el largo plazo, pero es importante seguir trabajando. Para mí, lo más importante que tengo es mi credibilidad, es ese legado que les voy a dejar a mis hijos y nietos y ésa se trabaja todos los días.

BB: ¿Qué vas a hacer con tu carrera periodística que tanto te apasiona?

AML: Ha sido también muy difícil porque es mi oficio, me encanta, digo, la amo, ha sido una razón de ser en mi vida muy importante, pero fíjate que a mi ciudad también le debo el haber cristalizado algunos de mis sueños más importantes para mí, uno, es la educación, que por supuesto agradecerles a mis padres la posibilidad, agradecerle a mi familia, a mi ciudad, a mi país.

Yo nunca pensé, Bibiana, que iba a poder ver a una mujer presidenta de México, lo soñé, lo escribí, pero verlo, no pensé que lo iba yo a ver, entonces, me llena de entusiasmo poder formar parte de este momento histórico de nuestro país.

Estoy contenta de trabajar apoyando el proyecto de Claudia Sheinbaum, que es una mujer que admiro.

La verdad ha sido una decisión muy difícil, después de cuarenta años, y tú lo has dicho, la credibilidad se trabaja todos los días, a cada momento, todo el tiempo y, como suele suceder, las cosas se destruyen en un momento.

Entonces, es un desafío, pero estoy llena de esperanza y entusiasmada porque es una forma de trabajar por el México con el que yo he soñado y a mí siempre me gusta decir esto: Hay que irnos para adelante, hay que ser propositivos, hay que ver realmente cómo logramos hacer las cosas, porque los no y los obstáculos sí los tenemos y sí tenemos muchos problemas en México indudablemente, pero también hay muchas soluciones.

Así he vivido siempre, no va a ser la excepción ahora, y pues bueno, después de toda esta reflexión, aquí estamos, mi querida Bibiana.