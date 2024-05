“El periodista puede investigar, eso no afecta la reputación de políticos”

Una constante, sobre todo en estos últimos años, es que a muchos funcionarios públicos les incomoda que se hable sobre las deficiencias de su trabajo, actos de corrupción y negligencias, y han encontrado en demandar a los periodistas de forma judicial para intimidar y silenciar lo que no quieren que salga a la luz. Es un mecanismo de censura.

Como periodistas, nuestro trabajo y obligación es investigar, confirmar la información y publicar siempre con responsabilidad y verdad, pero a algunos no les gusta.

El abogado José Mario de la Garza trabajan con la organización Perteneces para brindar asesoría legal a los periodistas que intentan silenciar a través de demandas judiciales.

Y acaban de publicar la guía para la defensa legal de personas periodistas. Esta semana platicamos con él para La Razón.

JOSÉ MARIO DE LA GARZA (JMG): Lo que vemos desde la fundación es un activismo judicial en contra de los y las periodistas en el sentido de utilizar una figura que está en los códigos civiles, que se llama daño moral. Entonces, resulta que cuando tú haces una labor periodística de investigación o un reportaje o señalas actos ilegales, lo que hace el sector político o los funcionarios públicos es presentarte una demanda diciendo que le afectaste su reputación, su imagen, su prestigio, y te llevan a tribunales por estas demandas, en donde además, les fijan unas cantidades enormes de dinero como indemnización. Hay casos en que periodistas han recibido cuatro o cinco demandas por cada nota que van publicando, y esto empieza a generar una problemática de tener que contratar abogados que te defiendan, sufragar gastos de un juicio, teniendo que estar al pendiente del seguimiento, y es una manera de empezar a crear una estructura de censura hacia los periodistas en México utilizando esta figura. Ahorita llevamos 15 casos, estamos tendiendo una red de abogados y abogadas que estamos trabajando pro-bono, es decir, de forma gratuita para defender estos casos, para asesorar bien a los periodistas de qué se puede hacer, cómo deben atender estas demandas, qué es lo que sí pueden hacer, lo que no deben hacer y hemos estado construyendo este mecanismo de defensa que, al final del día, constituye la defensa de la libertad de expresión.

BIBIANA BELSASSO (BB): Presentaron una guía para la defensa de los periodistas.

JMG: Es un manual que hicimos con un lenguaje muy sencillo, con una estructura de preguntas y respuestas que obtuvimos a partir de la experiencia que hemos tenido en la organización defendiendo a periodistas. Es un documento que te va guiando, es una especie de asesoría preventiva que te dice cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades también, qué es lo que puedes hacer, qué dice el marco legal y cómo puedes actuar frente a una demanda, un citatorio, una denuncia penal, alguna actuación de la autoridad que te esté llamando a declarar. Otra cosa bien importante: en el documento viene también la información de la red de abogados y abogadas que opera en todo México para defender estos casos, que hemos visto un incremento importante de demandas a periodistas desde lo local, gobernadores, diputados, funcionarios públicos, presidentes municipales, están demandando a periodistas también en el contexto local y pensamos que este documento puede servir como esa estructura de dar una asesoría, una indicación legal de cómo puedes enfrentarte en un contexto difícil para el periodismo, para la libertad de expresión y para la democracia en nuestro país.

La guía se puede descargar en la página www.perteneces.org. Foto: Especial

BB: La ley establece que sí se puede revisar e investigar el trabajo de los funcionarios públicos.

JMG: Claro, y tiene un nivel de protección, a nivel libertad de expresión, que permite que precisamente se haga una crítica de su trabajo, que se haga un análisis de cómo está actuando, que se haga una visión de cómo está gastando el dinero, o sea, el nivel de protección que tiene un funcionario público no es el mismo que tiene un ciudadano común y corriente. Ellos tienen que resistir, conforme lo ha dicho la Suprema Corte, un nivel de escrutinio, un nivel de análisis y de crítica periodística mucho mayor precisamente porque están ejerciendo una función pública que nos beneficia o nos afecta a todos, entonces, el periodista tiene la posibilidad de criticar, de presentar datos, de decir si se están cometiendo actos ilegales y de hacer un trabajo de investigación profunda y eso no puede constituir una afectación a la reputación de las personas, lo ha dicho la Corte y así se ha sostenido.

BB: ¿Hay algún artículo en particular que hable de esto?

JMG: Hay muchas sentencias de la Corte en México que ya han abordado esta problemática de casos de periodistas que, digamos, han criticado a un funcionario público, han exhibido que están actuando ilegalmente. Un funcionario público es muy difícil que gane una demanda de daño moral, a diferencia de un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque está utilizando nuestro dinero, porque está actuando en beneficio de la colectividad, porque está utilizando las infraestructuras del Gobierno; entonces, si tú estás en esas coyunturas de funcionario, tienes que resistir que te critiquen, que te cuestionen, que te pongan notas periodísticas, que pongan en duda tu actuación y eso no puede constituir un daño moral, eso está permitido en México.

Es un mecanismo de censura indirecta. Porque si yo te presento 4 o 5 demandas por notas, por investigaciones que tú estás haciendo, vas a tener que contratar abogados. Muchos periodistas ya no quieren hacer reportajes de ciertos temas. Eso es lo que está pasando en México y muchos políticos ya encontraron el caminito



BB: ¿Las denuncias judiciales para censurar?

JMG: Sí, es un mecanismo de censura indirecta, te voy a explicar por qué. Porque si yo te presento cuatro o cinco demandas por notas, por investigaciones que tú estás haciendo, vas a tener que contratar abogados. Se podría presentar una demanda por cada trabajo periodístico que tú realices, así está la ley, ¿verdad?, entonces, yo me pongo a ver qué es lo que tú presentas en tus reportajes, imagínate que yo de los últimos cinco reportajes te presento cinco demandas de daño moral. Muchos periodistas ya no quieren hacer reportajes de ciertos temas. Eso es lo que está pasando en México y muchos políticos ya encontraron el caminito.

BB: ¿Cómo se deben de proteger los periodistas ante una demanda?

JMG: Uno, tener el acceso a la guía, que la pueden descargar muy fácil, pueden entrar a nuestra página: www.perteneces.org. Y tener claros nuestros contactos de la red de abogados y abogadas que estamos listos para defenderlos.

BB: ¿Qué consecuencias hay para estos funcionarios públicos que presentan demandas, aun sabiendo que el trabajo periodístico está documentado?

JMG: Tienes que contrademandar o defenderte, decir: “Esta demanda es ilegal, está demanda no prospera, yo no cometí ningún acto ilícito, yo estoy haciendo un trabajo periodístico que está sustentado”, y con base en eso, solamente con ganar la demanda tienes ya esta compensación económica que podrías pedir que el tribunal le cobre a la persona que te demandó. Solamente mi reflexión es que eso no es tan rápido y que puede tomar en México, como funcionan nuestros tribunales, de tres a cuatro años en resolverse en forma definitiva.