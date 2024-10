“Soy una persona que lucha por cambiar la situación que vivimos”

Por primera vez en 200 años, México tiene una mujer Presidenta. Claudia Sheinbaum, quien dirigirá el país por los próximos seis años, es la primera mujer que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

¿Pero quién es la científica que enfrenta retos enormes al tomar el poder?

Hace tiempo platiqué con Claudia Sheinbaum en una entrevista muy personal que hoy quiero retomar, para que, en su propia voz, nos cuente quién es en lo personal esta mujer, que hoy está haciendo historia al ser la Presidenta constitucional de México.

BIBIANA BELSASSO (BB): Vienes de una familia muy académica.

CLAUDIA SHEINBAUM (CS): Sí, mi madre es científica, ella es una bióloga muy reconocida, es profesora emérita de la UNAM. En el caso de mi padre, quien ya falleció, fue ingeniero químico; él trabajó en una pequeña empresa toda su vida, pero siempre nos inculcaron el estudio.Mis padres se conocieron por una tercera amiga, como siempre pasa eso; tengo un hermano mayor y una hermana menor.

BB: ¿Dónde vivían de chiquitos?

CS: De chiquitos vivíamos en Hacienda de Echegaray, en Naucalpan, yo viví ahí hasta los 12 años y después vivimos en Coyoacán, después mis padres se separaron y yo me independicé como a los 22-23 años.

BB: ¿Tus primeros años de estudios dónde los haces?

CS: Yo estudié la primaria en la escuela Bartolomé Cossío que, por cierto, ahorita está en Tlalpan y desde que tuve la ventaja de poder conocer las matemáticas desde un punto de vista distinto decidí estudiar física. Mi hermano también es físico, yo estaba entre la ingeniería y la física, pero me influyó muchísimo un profesor que tuve en el CCH Sur.

BB: ¿Y de tu pasión, el baile?

CS: ¡El ballet! Estudié danza clásica desde los seis años hasta casi los 21 años. Ya en la facultad tuve que tomar la decisión entre seguir con el ballet o dedicarme de tiempo completo a la universidad. El ballet son 3-4 horas diarias, pues ya no se podían tener las dos cosas.

BB: Entras a la UNAM a estudiar.

CS: Desde el CCH y después entré a la Facultad de Ciencias, que además de ser una excelente escuela, también está muy vinculada a los temas sociales. A pesar de ser del área científica, no sé si es esta parte de que la ciencia finalmente es conocer siempre el porqué, pero hay un vínculo muy grande también con los asuntos sociales. Entonces crecí en la Facultad de Ciencias…

Claudia Sheinbum, primera Presidenta constitucional de México, el 5 de junio. Foto: Cuartoscuro

BB: Quizá tiene que ver porque tus papás estuvieron en el movimiento del 68 y tú entras al movimiento estudiantil del CEU.

CS: Desde el CCH me involucré y hacia el final de la carrera me tocó este hermoso movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, que fue muy creativo y además los resultados fueron finalmente la defensa de la universidad pública y la educación como un derecho.

BB: Siempre te han gustado los temas de energía, incluso trabajaste muy de cerca con Mario Molina…

CS: Sí, yo trabajé con Mario Molina, previo a ser secretaria del Medio Ambiente en el 2000. Mario Molina creó un grupo de científicos de Estados Unidos, algunos europeos y de México, que fue el primer gran estudio, digamos, donde se juntaron datos científicos sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México.

Posteriormente, me vinculé con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es una entidad de alrededor de dos mil científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la ONU y es el panel que estudia los temas del cambio climático. En 2007, siendo yo parte de un trato de contribución en uno de los primeros capítulos, pues le dieron al IPCC el Premio Nobel de la Paz y me he mantenido muy ligada a este grupo.

La crisis es muy grave, no solamente económica, sino política, pero también de valores en nuestro país, la corrupción, entonces este deseo mío de poder aplicar esta experiencia que he adquirido como servidora pública para transformar el país, pues, es algo que me mueve

BB: ¿Cómo compartes tu trabajo científico con la política?

CS: Yo crecí así, desde que estaba en el CCH me encantaba estudiar y al mismo tiempo participar. A veces le dedico mucho más tiempo a la academia. Cuando fui secretaria del Medio Ambiente, y ahora como delegada, pues obviamente tengo que estar de tiempo completo, pero en mis ratos libres me dedico a la academia.

BB: Fuiste la secretaria del Medio Ambiente en el Distrito Federal del 2000 al 2006.

CS: Sí, en la Secretaría del Medio Ambiente, quizás de mis mejores logros fueron que durante esa época redujimos 30 por ciento la contaminación atmosférica.

Se hizo un trabajo muy importante en lo que es la mitad de la ciudad; rellenamos el suelo de conservación y reforestación. En esa época, Andrés Manuel López Obrador me pidió que coordinara la construcción de los segundos pisos, además del Metrobús, que era un proyecto integral donde participábamos Medio Ambiente, la Secretaría de Transporte, Finanzas, y se logró este proyecto.

BB: Andrés Manuel necesitaba a su gente de mayor confianza en ese proyecto y tú eres ésa.

CS: Andrés Manuel tiene mucha gente de confianza, quizá mi virtud es que soy obsesiva del trabajo, y cuando me encargan algo no lo suelto hasta que queda terminado.

BB: ¿Cómo te ves en los próximos años?

CS: Tengo esta gran ventaja de que no vivo de la política, también soy feliz en la academia, entonces esto que yo hago en la política como servidora pública para mí es una responsabilidad. Me puedo quedar en la universidad, pero me parece más importante practicar estos conocimientos para transformar nuestra realidad.

México está viviendo una situación muy difícil, quizá una de las más difíciles desde la Revolución. La crisis es muy grave, no solamente económica, sino política, pero también de valores en nuestro país, la corrupción, entonces este deseo mío de poder aplicar esta experiencia que he adquirido como servidora pública para transformar el país, pues, es algo que me mueve. Entonces, digamos, no es una cuestión de ambición personal.

BB: ¿Tienes 2 hijos?

CS: Tengo 2 hijos, un hijo varón, que en realidad es hijo del primer matrimonio de mi exesposo, pero que creció muy pegado a nosotros; para mí es mi hijo, Rodrigo, él es artista y una hija, ella es historiadora.

BB: Complétame esta frase. Claudia Sheinbaum es…

CS: Consecuente en su vida privada, en su vida pública; alegre, disciplinada, trabajadora; soy una persona que lucha por transformar la situación que vivimos en nuestro país.