Una princesa militar

En España están preparando a quien está en primer lugar de la línea sucesoria para ser la futura reina del país, la princesa Leonor de Borbón, hija del actual monarca Felipe VI y la reina Letizia, le están trazando el camino para que se empiece a preparar desde ahora.

Apenas tiene 17 años y, en poco menos de cinco meses, se unirá a las armadas de España. Como futura reina y en una época en que las mujeres buscan igualdad de oportunidades con los hombres, la princesa Leonor sabe que con las oportunidades vienen las obligaciones.

El entrenamiento implica conocer a fondo las fuerzas militares de su país. Leonor sabrá cómo son las entrañas de las tres academias militares y va a conocer y convivir con quienes serán los futuros mandos que, junto con ella, estarán al frente de España, pues es importante que tenga vínculos estrechos con quienes asuman los cargos de las tres fuerzas de seguridad por tierra, aire y mar.

Sin duda, ésta es una muestra de la importancia que le da España a sus fuerzas armadas. Ésta es la razón por la que los jóvenes herederos deben pasar por un entrenamiento riguroso y de mucho esfuerzo, que además les ayudará a tener disciplina y dedicación, pues al ingresar a las fuerzas armadas, Leonor será tratada como cualquier recluta, con la única diferencia de que no recibirá paga.

La ministra de Defensa indicó que “pone de relieve el funcionamiento normal de las instituciones”, pues no habrá trato preferencial.

Leonor tiene varios retos, no sólo el ser mujer, si llega a ser reina, entre sus obligaciones estarán encabezar a las fuerzas armadas. La preparación que está recibiendo es el poder enfrentar posibles roces con los integrantes del parlamento, ya que el país ibérico ha pasado por varios episodios políticos, que incluso han puesto en duda la formación militar de los herederos al trono.

Su abuelo Juan Carlos tuvo que vencer la resistencia del gobierno de Felipe González, quien no permitía que el príncipe recibiera formación militar, pues se trató de un gobierno socialista que intentó eliminar o reducir al mínimo la formación castrense del heredero.

En este caso, la princesa de Asturias pasó la prueba y el pasado 14 de marzo, el Consejo de ministros aprobó el decreto para que pueda ingresar al servicio castrense y el programa ha sido presentado por la titular de Defensa, Margarita Robles.

A partir de agosto, la joven cursará su primer año en la academia del Ejército de Tierra en Zaragoza, el siguiente tendrá formación en la Armada (Marín) y el tercer y último año lo hará en el Ejército del Aire (San Javier), todo con la finalidad de asumir en el futuro su responsabilidad como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

Vivirá en las academias en un régimen de internado. Además deberá portar el uniforme correspondiente con los distintivos y emblemas reglamentarios.

Su formación militar terminará en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano; la misma ruta que hizo su padre en 1987. Después, seguirá su preparación universitaria normal y luego el posgrado.

Hasta este anuncio, se especulaba que el rey Felipe VI buscaría una opción para que su hija pasara por el servicio militar de una forma más rápida, tal vez de sólo un año o meses, pero la conclusión es que lo hará en tres años como él.

Incluso, sus padres emitieron un comunicado en el que expresaron que “la formación militar de la princesa de Asturias es muy conveniente y valiosa: refuerza las capacidades de servicio y entrega y facilita los cometidos de representación que deberá asumir”, como heredera de la Corona.

Además, indican que “Leonor sabe de la exigencia y del sacrificio que conlleva la vida castrense, y es muy consciente del honor que supone formarse y servir junto a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”.

Llegará al trono con formación castrense



La princesa de Asturias, en imagen de archivo. Foto: Reuters

En breve, terminará sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, el internado al que su hermana, la infanta Sofía, ingresará en otoño.

Después de la educación militar, según publicó el diario El País, Leonor acudirá a la universidad a estudiar derecho y hará un posgrado. La princesa de Asturias es una de las cuatro mujeres jóvenes que en el corto plazo estará al frente de una las 10 monarquías que se mantienen en Europa.

Las otras herederas están en Países Bajos, Noruega y Bélgica, esta última es Isabel de los Belgas, quien en 2020 pasó por el proceso que en breve tendrá Leonor, con la diferencia que la princesa de Bélgica estuvo un año en la Real Academia Militar de Bruselas, para empaparla de los valores castrenses y que pudiera conocer las funciones de los militares y marinos.

Mientras que la princesa Victoria de Suecia, tuvo una educación militar básica, que incluyó tres semanas de entrenamiento en 2003 y estudios en 2004 en la Escuela de Defensa Nacional, esto porque ella forma parte de las monarquías que no ostentan el mando supremo de las fuerzas armadas, que corresponde sólo al gobierno. Otro caso similar ocurre en Países Bajos.

Mientras que en el Reino Unido es de suma importancia que el futuro heredero conozca y tenga relación con las fuerzas armadas.

El príncipe William de Gales tuvo un amplio entrenamiento militar por tierra, aire y mar, aunque fue su hermano Harry quien incluso estuvo en activo durante la guerra de Afganistán y en su autobiografía confesó que mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero, mató a dos docenas de talibanes.

En el caso de William, tras finalizar su servicio, decidió unirse de tiempo completo en el 2008 en el ejército para aprender a volar helicópteros y aviones, mientras que del 2015 al 2017 estuvo en entrenamiento como piloto de ambulancia aérea.

Las generaciones están cambiando en la preparación que reciben los monarcas. Hay que recordar que la Reina Isabel II, no sólo no pudo recibir instrucción castrense, sino que su educación fue en el Palacio. Al no esperar ser reina a tan corta edad, su formación fue ya en el reinado e ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, como teniente segunda honoraria, y como conductora y mecánica en plena contienda.

En este cuento de príncipes y princesas, son cada día más las mujeres que llegarán al trono con una formación sólida en fuerzas armadas.