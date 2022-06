Tecnología ha perfeccionado el trasplante de córnea: experto

A nivel mundial el órgano que más se trasplanta es la córnea. En México este tipo de cirugías han permitido que muchísimas personas recuperen la vista.

Sin los trasplantes de córnea, para las personas que no ven sería imposible recuperar la vista.

Son cirugías que se hacen en nuestro país desde hace unos 80 años, pero la práctica médica y la tecnología han avanzado de forma notable. También la conciencia en la gente, aunque falta mucho por hacer en materia de donación de órganos.

Platicamos con el Dr. César Gómez Peralta, quien lleva realizados más de 500 trasplantes de córnea en México.

CGP: La córnea es el primer lente anterior que tenemos en el ojo y eso magnifica la imagen que entra a nuestros ojos; entonces, cuando alguien necesita un trasplante de córnea básicamente es porque la córnea se opaca.

BB: ¿Cuáles son las razones?

CGP: Se puede opacar por enfermedades, hay enfermedades que se llaman distrofias, degeneraciones, alguien que tiene un accidente y sufre una herida en la córnea, en lugar de que cicatrice totalmente clara, cicatriza con una línea blanca, y si esto es en la mitad de la córnea pues es algo que no te deja ver. Hay enfermedades metabólicas, inmunológicas y demás que pueden hacer que esta córnea se opaque.

BB: Por eso es tan importante la donación de órganos.

CGP: Exactamente. La donación de córneas en específico tiene que ser de un donador que ha fallecido. Ahora, la gran ventaja que tiene la córnea sobre el resto de los demás órganos y es importante mencionar, la córnea es el órgano que más se trasplanta de todos, más que médula ósea, que riñón, que hígado, y esto es porque tienen un privilegio inmunológico, la córnea se nutre a través de las lágrimas, no de nuestra sangre, entonces eso le da el privilegio de que no tenemos que ser compatibles de sangre y de diferentes cosas como en los otros órganos sólidos. Quiere decir que nosotros en esta sala de operaciones podríamos intercambiar nuestras córneas y no existe un rechazo como tal, el rechazo habitualmente es muy bajito, como del uno por ciento o dos, y eso hace que se tenga un éxito muy, muy alto.

La periodista Bibiana Belsasso, con el especialista en oftalmología. Foto: Especial

BB: ¿Al cuánto tiempo de un trasplante de córnea el paciente puede ver?

CGP: Habitualmente cuando tienen deformaciones altas o córneas opacas, los operas y al día siguiente pues va a entrar más luz, porque es una córnea que está arquitectónicamente normal, lo que pasa es que muchas veces estas córneas vienen con un poquito de edema, o sea, vienen un poquito hidratadas, y eso las hace un poco esmeriladas. Yo les doy habitualmente cuatro semanas para que esta córnea donada se integre en el organismo.

BB: ¿Se puede nacer con un problema de córneas?

CGP: Claro. Y fíjate que aquí en el hospital tenemos un caso que resonó mucho, incluso en Estados Unidos, porque es una niña de un año ocho meses que llegó ciega con nosotros por un problema corneal, quiere decir que el resto de su ojo, la retina, su nervio óptico, todo estaba bien, pero nació con un padecimiento que se llama esclerocórnea, entonces el ojo era blanco por completo y nos metimos a reconstruirle los dos ojitos, fue una cirugía que duró once horas y esta niña en el momento en que le pusimos una córnea nueva y reconstruimos la parte de enfrente del ojo, ella empezó a ver. Ha sido un caso exitosísimo y esto es lo que pasa cuando el trasplante de córnea tiene un impacto en la vida del paciente, tiene un impacto en que regresen a ver a la familia, que puedan trabajar.

BB: A las personas que nos están viendo correctamente o son invidentes, ¿cómo saber si son candidatas a este tipo de trasplante?

CGP: Normalmente dejamos el trasplante de córnea para alguien que con lentes de armazón o con lentes de contacto o con otro tipo de cirugía, menor a la de trasplante, no logra ver.

BB: Me decías, y quiero hacer hincapié en la donación de órganos, las córneas no son tan difíciles de manejar como otros órganos.

CGP: Exacto. A diferencia de otros órganos, que habitualmente debe de estar vivo, en general, y se tienen que hacer prueba de compatibilidad muy altas, la córnea no, porque tiene que ser de un donador cadavérico. Cuando se toma esta córnea al donador se le hacen exámenes de laboratorio para saber que no tiene SIDA, hepatitis, etcétera; una vez que éstos salen negativos, en un laboratorio especial de ojos se le hacen estudios a la córnea, y en esta córnea básicamente vemos la celularidad que tiene en la parte de abajo, que se llama endotelio, es cuando tenemos un conteo de endotelio bueno, es una córnea transparente y cumple con ciertas características se hace candidato para donador. Entonces, cuando el donador está sano y la córnea está sana, esa córnea sirve para que se pueda trasplantar sanamente en los primeros siete días después de que fallece el donador.

BB: ¿Cómo ha avanzado la tecnología para estas cirugías?

CGP: La mayor parte de estos 500 trasplantes que he hecho han sido aquí en el Hospital Ángeles Lomas. Tenemos un programa muy activo en que están involucradas muchas personas, desde la dirección general del hospital, desde enfermería, las chicas del consultorio, Lore Garza, que me ayuda con la logística de los niños a trasplantar, es un gran equipo de gente que está con nosotros; entonces, con el paso del tiempo la cirugía es la misma, sin embargo, con los aparatos que tenemos logramos que cada día sean más exactos y logramos hacer, desde hace años, un tipo de trasplante que no tiene rechazo y que te puede durar para toda la vida y eso sí es gracias a la tecnología que se ha ido desarrollando de años para acá.