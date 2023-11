“Terrorismo de Estado y dictaduras, lo peor que le puede suceder a un país”

La ciudadana argentina, hija de víctima del autoritarismo militar en ese país hace 40 años, señala que, frente a los comicios, la democracia está amenazada; estamos con incertidumbre, dice.

El domingo habrá elecciones en Argentina. Los votantes van a elegir al próximo presidente que los gobernará los siguientes cuatro años. El país está muy polarizado; el puesto lo disputan dos personajes opuestos, el peronista y ministro Sergio Massa y el economista ultra derechista, Javier Milei.

Massa fue el ministro de economía cuando la situación económica de Argentina ha sido muy mala, pero con Milei se tiene el riesgo de perder las libertades, y además es apoyado por personajes que aprueban lo que fue la dictadura en Argentina.

Platicamos con Ana Silvia Fernández, ella es argentina, su madre fue secuestrada y torturada por los militares durante la dictadura y conoce bien lo que se vivió hace 40 años en su país; su abuelita también fue plagiada y arrojada al mar con vida.

ANA SILVIA FERNÁNDEZ (ASF): Acá estamos con mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar el domingo, realmente en el país pareciera que se disputan voto a voto. Es cierto que las encuestas no ayudan demasiado porque en las elecciones anteriores, tanto en las primeras vueltas, donde sacaron más votos, primero Sergio Massa y segundo Milei, la mayoría de las encuestas no acertaron. Creemos, que hay todavía muchos indecisos, todavía hay mucha gente que no sabe a cuál de los dos candidatos va a elegir.

BIBIANA BELSASSO (BB): Milei es un candidato que ha sido negacionista de la dictadura militar que se vivió en tu país hace 40 años.

ASF: A 40 años de democracia, Raúl Alfonsín, quien fue el primer presidente democrático luego de esta última dictadura, asumió el 10 de diciembre de 1983. Este año, ya estamos acercándonos a diciembre, ha habido muchos eventos recordando los cuarenta años de democracia.

Es paradójico que justamente ahora estemos otra vez discutiendo estas cosas y no sé, mucho más allá, porque ya pasamos el negacionismo, que es decir si son más o menos y por qué, bueno, ése es un número que sale incluso de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que vos sabes que EU abre sus archivos cada tantos años.

También, Rodolfo Walsh, antes de ser asesinado, en la “carta abierta a las juntas” tira los datos que había hasta el momento, donde ya iban veinte y pico de miles, y, en realidad, los que saben la cantidad exacta de desaparecidos, de niños apropiados, asesinados, de presos políticos, son justamente los genocidas que se siguen negando a hablar.

Ahora estoy alzando la voz porque realmente está en riesgo la democracia, a mí me parece que tenemos que tener diferencias y distintas opiniones y está buenísimo que así sea, pero tiene que ser dentro de la democracia

BB: ¿Cuál es la relación de Milei con los militares? La vicepresidenta ha pedido exculpar a los genocidas.

ASF: La agenda de la candidata a vicepresidenta, Villarruel es histórica, es de reivindicación del terrorismo de Estado. Es una mujer que no es negacionista, sino que directamente ella reivindica el genocidio, lo que ha sucedido en la última dictadura cívico-militar en Argentina, hace apología del delito, justifica incluso hasta los robos de bebés, es un personaje que ha visitado varias veces a Videla, que estaba en la agenda de Etchecolatz.

BB: Los militares Videla y Etchecolatz ordenaron secuestros, torturas y desapariciónes.

ASF: El terrorismo de Estado, las dictaduras, realmente son lo peor que le puede suceder a un país porque te deja absolutamente indefenso ante cualquier situación que pasa. Esta última dictadura vino a imponer un modelo de exclusión, a cambiar el modelo de acumulación que había en Argentina, que era modelo de acumulación productiva de importación, de exportación, y pasó a ser un modelo de acumulación financiera, pero para conseguir eso lo hicieron de la peor manera que uno puede imaginar, que fue persiguiendo, mediante una dictadura, no había libertad de expresión, uno no podía decir absolutamente nada de lo que pensaba, no podía juntarse, no podía haber reuniones. Hay miles de presos políticos, 30 mil desaparecidos y desaparecidas.

¿Quiénes eran los desaparecidos? Los desaparecidos eran personas que agarraban, las llevaban a un campo de concentración y exterminio, donde nadie sabía dónde estaban, en el caso de mi mamá, era el sótano de un edificio de la policía federal. Los desaparecidos apenas ingresaban a los centros clandestinos,, en todas las provincias hubo centros clandestinos, la gente era despojada de todo, de su ropa, su nombre, no podían reír, llorar ni hablar, estaban encadenados de pies y manos y eran brutalmente torturados.

Había otros casos en donde los hacían hacer trabajos de esclavos, los hacían trabajar para ellos. También robaban las propiedades de las personas que capturaban, sus pertenencias, se ocupaban las casas, hacían que firmaran donaciones de las casas e incluso, ha habido casos en los que se hicieron una inmobiliaria con las propiedades de los desaparecidos y sus familias. Bueno, por supuesto, el periodismo no tenía permiso para opinar ni para informar nada. Sacaron un montón de normas avalando que el periodismo no pudiese comunicar. Se robaban a los bebés, a muchas mujeres embarazadas las hacían parir en las peores condiciones que uno pudiera imaginar.

BB: ¿Estos bebés los mandaban a familiares de militares que no podían tener hijos?

ASF: En algunos casos los mandaban a familiares de militares que no podían tener hijos, en otros casos se los daban a otras familias que no podían tener hijos y que querían adoptar, no necesariamente tenían que ser militares, o sea, la mayoría eran militares, pero hay quien adoptó genuinamente sin saber que era hijo de un desaparecido o desaparecida.

También hay niños que no nacieron en cautiverio, sino que secuestraban a sus padres, eran pequeñitos y los llevaban a lugares donde los torturaban, los abusaban y demás, durante muchos años, una cosa muy terrible, porque en todos los casos estamos hablando de gente que no se podía defender.

¿Cuál es la diferencia entre un perverso, que puede hacer eso con otra persona, un violador? La diferencia es que, uno puede denunciar, que la policía te puede proteger, que esa persona puede ir presa; acá desaparecían también a los abogados que ponían habeas corpus para saber dónde estaban. O sea, las madres que buscaban a sus hijos iban con un abogado a la comisaría, y si algún abogado presentaba un habeas corpus, desaparecía y llegaron, incluso, a desaparecer a las madres.

BB: ¿Por qué crees que Milei pudiera poner en riesgo a la democracia en Argentina?

ASF: Bueno, en primer lugar, Milei pone en riesgo todos los derechos básicos adquiridos de los argentinos. Milei se hizo conocido como un personaje que de tan nefasto casi parecía cómico. Y en un primer lugar uno decía: “¿Cómo puede alguien decir esas barbaridades?”, pero realmente no creíamos que esa persona podía llegar a ser presidente.

Milei odia a las mujeres, a los zurdos (los de izquierda); pone a todo un universo que ya ni sabemos quién es zurdo, pero son cualquiera que no piensa como él, quien nombre a Keynes para Milei tiene que ser aniquilado, o sea, cualquier persona que comparte las teorías económicas de Keynes debe ser eliminado. Expresamente ha dicho: “Zurdos tengan miedo, ya van a ver lo que les va a pasar”.

Bueno, por supuesto a la comunidad LGBTQ+, está en contra de la educación y la salud pública, de cualquier aporte del Estado, cualquier subsidio para chicos con discapacidad, para algunas enfermedades puntuales, para las adicciones, realmente va contra todos los derechos y sonaba muy loco, de hecho, él se hizo conocido con una moto sierra con la que iba a arrasar con todo, hasta el último debate él siguió insistiendo en que iba a acabar con el Banco Central, le quiere prender fuego y bueno, la reivindicación y el negacionismo sobre el terrorismo de Estado.

Pero es muy preocupante que un candidato que utiliza herramientas democráticas como son nuestras elecciones para llegar a ser presidente, que sabemos todos que el que gana tiene que representar o gobernar para todas y todos los que lo eligieron y los que no. Nosotros como pueblo, también tenemos herramientas democráticas, que están en la Constitución, para hacernos notar cuando algo no nos gusta, para protestar, pero lo que no puede pasar es que desde el Estado alguien te diga que tengas miedo, que te va a aniquilar.

BB: ¿Y la candidata a vicepresidenta?

ASF: Ella dice que su deporte favorito es hacer bullying, que el Estado no tiene que ayudar a nadie, que si eres insulino-dependiente lo siente por vos, si el diabético no se puede pagar su medicamento, pero esas cosas las publica.

No pertenezco al partido político de Massa, ni siquiera soy peronista, en este momento, ahora estoy alzando la voz porque realmente está en riesgo la democracia, a mí me parece que tenemos que tener diferencias y distintas opiniones y está buenísimo que así sea, pero tiene que ser dentro de la democracia.