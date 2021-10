Vacunas para todos los niños

Después de mucho tiempo de estudio y análisis, la empresa farmacéutica Pfizer asegura que ya se puede vacunar a menores de 5 a 11 años contra el Covid-19.

Además, un comité independiente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidosrevisó de manera exhaustiva toda la evidencia que ha presentado la empresa Pfizer para recomendar y autorizar la aplicación de la vacuna en este rango de edad.

Los estudios se hicieron en 1,500 niños a quienes se les aplicó la vacuna y a otros 700 a quienes se les aplicó el placebo. Los expertos aseguran que si bien se podría pensar que es un número relativamente pequeño el de este estudio, es lo que se hace en otras vacunas que ya llevan años aplicándose.

Cuando se empiecen a poner los biológicos en este rango de edad el seguimiento que se da es minucioso para detectar alguna contradicción, la cual se cree, según expertos, es una vacuna bastante segura.

Durante la junta de este comité, expertos internos y externos hicieron preguntas minuciosas sobre la aplicación de la dosis de Pfizer en menores de edad.

Se tomó en cuenta el riesgo de los menores de edad a padecer Covid y los beneficios y contradicciones de la aplicación en niños.

Se estudiaron los efectos secundarios, se ha hablado de tener riesgo de miocarditis, pero el riesgo de la miocarditis pediátrica es casi nulo. Este tipo de problemas son más propensos en población de 16 a 29 años de edad. Lo que se ha detectado hasta ahora en las vacunas aplicadas a ese rango de edad, es que los casos de este padecimiento, como efecto secundario de la vacuna, son mínimos.

Lo que sí se ha detectado es que cada día son más las personas en el rango de edad de 16 a 29 años que no se han querido vacunar y que han tenido problemas serios si llegan a contraer Covid-19.

Es verdad, sin las nuevas variantes que se han dado al Covid-19, el riesgo para menores era muy bajo; hoy, con las nuevas variantes Delta y Delta plus sí afecta a los menores de edad y además, son mucho más contagiosas.

Hasta ahora, y así han sido las recomendaciones, había que vacunar primero a los mayores de 65 años, y ahora, en México, la edad mínima para vacunar es de 18 años, mientras en Estados Unidos se termina de aprobar la aplicación de dosis en menores de 16 años.

El debate y la polémica en torno a vacunar a menores de edad ha sido una constante y se centra, principalmente, en que los menores de edad son los que menos se han contagiado y los que menos decesos reportan a nivel mundial, pese a la existencia de las variantes.

Pero la importancia de que sean vacunados radica en que sí pueden estar en riesgo y contagiar. Sin vacunas para aplicar de forma universal, sí había que darle prioridad a los adultos.

Hoy, parte del debate de vacunar a los menores de edad en Estados Unidos viene de que existe un número altísimo de personas anti-vacunas, que simplemente no se quieren inocular y por estas personas se ha fortalecido el virus y la gente se está contagiando.

Protección para todos

Menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad son vacunados en la CDMX (foto), entre otras entidades. Foto: Cuartoscuro

Decían en el comité de la FDA que, si todos los adultos estuvieran vacunados, no habría necesidad de vacunar a niños. Desgraciadamente, el movimiento anti-vacunas es fuerte, y estas personas no se dan cuenta que no sólo ponen en riesgo su vida, sino la de las personas a su alrededor.

Los datos duros ahí están, los casos de efectos secundarios de las vacunas son muy bajos a comparación de las personas no inoculadas, que se han contagiado de Covid-19 y han terminado en el hospital o, incluso, han fallecido.

El primer paso para inmunizar menores lo dio Estados Unidos: Pfizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años hasta 17 años, desde mayo. Junto con Canadá, comenzó a vacunar a los menores de edad de este rango.

Y este martes un panel de expertos, que asesora al gobierno de Joe Biden, recomendó aplicar la vacuna contra Covid-19 de Pfizer a menores de 5 a 11 años.

Es inusual que la FDA no siga los lineamientos de expertos, por lo que se espera que en breve sea autorizada la vacuna para este grupo, con ello, los 28 millones de niños de esta franja etaria comenzarían a vacunarse en noviembre.

De forma contrastante, este mismo martes, en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, subió al pleno de la Cámara de Diputados y dijo que no está comprobado que la vacuna para menores sea eficaz, que incluso puede entorpecer el aprendizaje inmunológico de los niños.

Fue parte de su comparecencia, donde aclaró que él, en este momento, no vacunaría a sus nietos.

Pero aclaró que, si un menor tiene una comorbilidad, es viable vacunarlos porque su sistema inmunológico no es tan fuerte.

Según el funcionario federal, mientras “no tengamos una respuesta no podemos actuar ni con acciones oportunistas ni con ansiedad”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, piensa de forma similar, pues ha resaltado que “no hay evidencia científica de que se requiera vacunar a niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación porque sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta”.

Justo la política de vacunación que se ha llevado en México ha diferido en muchos puntos con lo que se está haciendo en otros países.

China comenzó a inmunizar a niños de 12 a 17 años con sus vacunas Sinovac y Sinopharm desde inicios de 2021, y a los más pequeños desde agosto, con lo que se convirtió en el primer país en vacunar este sector. Le siguió Emiratos Árabes Unidos.

La misma variante Delta provocó que la inoculación para menores de edad se replicará en Europa. Alemania, que sólo permitía la vacunación de menores con problemas de salud previos, en agosto extendió su programa de vacunación para incorporar a todos los niños de 12 en adelante. Israel también busca vacunar a sus menores de edad.

Y un dato importante sobre la importancia de vacunar a los menores de edad llegó desde el Reino Unido, que hizo obligatoria la inmunización para evitar frenar la educación de los niños.

Pero también, muchos de estos países tienen un seguimiento estricto de fármaco-vigilancia con el cual pueden detectar cualquier efecto secundario con la aplicación de las vacunas, y ése será el siguiente paso para aprobar la aplicación de la vacuna, ahora en menores, desde los 11 años.

Por cierto, la vacuna Pfizer, que se estaría aplicando en niños, tiene un 90.7 por ciento de efectividad.