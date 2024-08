“Vi a una delegación muy fuerte en París 2024 que lo dio todo”

Más de diez mil atletas participaron en las pasadas Olimpiadas de París 2024. Poder llegar a un escenario como éste, requiere años de preparación y ser de los mejores en el mundo, en su deporte. Es mucha la presión a la que son sometidos los participantes por la visibilidad del magno evento.

¿Cómo es la experiencia de participar en unos Juegos Olímpicos para estos atletas? ¿Cómo es volver a casa, con o sin medalla?

Esta semana platicamos con Alejandra Zavala, especialista en tiro olímpico. Ella ha participado en tres Olimpiadas a lo largo de su carrera, y ha ganado casi una decena de medallas en competencias como los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo fue llegar a estas Olimpiadas, ¿cómo las sentiste y cómo viste el desempeño de los atletas mexicanos?

ALEJANDRA ZAVALA (AZ): Yo estoy muy contenta de haber tenido mi tercera participación en los Juegos Olímpicos, si bien, no se logró una medalla, lo cual me decepciona personalmente porque es algo que yo venía buscando y para lo que trabajé muy duro, tiré muy bien en las dos modalidades; sin embargo, en la modalidad que iba más fuerte, que era la de 25 metros, no se logra la tan ansiada final olímpica y por lo tanto quedo fuera de pelear por las medallas. Mi resultado fue bueno, pero estuvo demasiado alto en la tabla de puntuaciones. Me queda, de verdad, un vacío personal el cual quiero llenar, trabajar muy duro para el siguiente ciclo olímpico.

Vi a una delegación muy fuerte, en el aspecto de todos los atletas mexicanos que participamos en los Juegos Olímpicos de París 2024, una delegación que lo dio todo, una delegación muy criticada, pero que también supo trabajar y hacer a un lado esas críticas que a veces nos pueden afectar. Vi a atletas muy fuertes que no lograron llegar a esa medalla por cuestiones mínimas, pero que se ve que los mexicanos estamos cada vez más cerca de ganar.

Cómo no estar orgullosos de esas cinco medallas que se logran, ese histórico de Osmar de lograr dos medallas en dos Juegos Olímpicos, Ale Valencia logrando ser una doble medallista olímpica, el judo haciendo historia y el boxeo siempre haciéndose presente. En realidad, creo que fue una delegación muy buena, hubo muchos diplomas olímpicos, que a veces la gente no ve, pero todos los atletas que llegan del primero al octavo lugar, además de los que son medallistas, logran un diploma olímpico, el cual el Comité Olímpico Internacional otorga por ese gran esfuerzo de llegar a una final y hubo muchos, muchos atletas mexicanos que lo obtuvieron, como Emiliano, nuestro abanderado, con ese excelente resultado y récord en láser carrera que fue magnífico, nuestro taekwondoin Sansores, que hizo una magnífica presentación, así que creo que es una delegación exitosa. ¿Creo que se puede más? Sí, claro, siempre se puede más, siempre hace falta más y yo creo que es una tarea para los Institutos del Deporte, tanto estatales como nacionales.

BB: El tema psicológico es muy importante para los atletas.

AZ: Fíjate que es un tema bastante importante y se puede ver cómo los deportistas se pueden presentar a un campeonato mundial, donde el nivel de un campeonato mundial siempre es mucho más alto que los resultados que se logran ver en los Juegos Olímpicos. ¿A qué se debe? Ésa es una muy buena área de estudio para el deporte, se debe a que en el campeonato mundial nunca están los ojos del mundo en ti, eres tú, tu gente, tu deporte y nada más, ahí, en un campeonato mundial y puedes romper récords, como Sansores, que fue campeón del mundo, como yo que he logrado ser campeona también, en copas del mundo y final de copas.

Pero ¿qué pasa en los Juegos Olímpicos? Nos volvemos mediáticos, nos volvemos vistos por una vez cada cuatro años, vistos por todo el mundo y también analizados, criticados por todo el mundo. Y eso repercute en el tema mental de los atletas.

Por esto es que hay una separación de lo que es un récord mundial de un récord olímpico, nunca es igual y si nos ponemos a hacer una investigación profunda en la mayoría de los deportes, el récord olímpico es más bajo que el récord mundial.

La atleta mexicana Alejandra Zavala, en una imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cómo consigues esa fortaleza y qué viene para Alejandra Zavala?

AZ: Yo creo que nada como apegarte a tu fe. Yo creo en Dios, hay quien cree en la energía, quien cree en otras cosas, pero apegarte a tu fe y también a comunicar a las personas a tu alrededor que no estás bien, muchas veces tenemos miedo de afrontar ese tema y decir que no estás bien.

BB: Es que tú tuviste un problema de violencia en pareja muy fuerte.

AZ: Sí, mi pareja y mi entrenador eran la misma persona, fue muy difícil. Reconocí la violencia entre pareja y después de eso me fui dando cuenta a la vez que también en el trabajo, como entrenador, la violencia más que nada era mental, me llevó a una profunda depresión, esto me llevó a querer quitarme la vida, a no querer seguir aquí porque, de verdad, me sentía con mucha vergüenza de no poder ser esa Ale que lograba resultados, esa Ale que disparaba y lograba medallas para su país, para mí era vergonzoso y sentía que no servía para nada, pero tuve personas y ángeles en mi camino que me ayudaron a salir adelante de esto y lo que más me sirvió fue alzar la voz y decir: “No estoy bien, necesito ayuda”, aunque te dé pena.

La verdad es que somos humanos y todos tenemos esa frágil línea donde podemos caer en situaciones complicadas.

Para salir adelante me ayudaron mi familia, mis amigos, mi novio, que son las personas que me han apoyado en todo esto.

También el apoyo que he tenido del Instituto del Deporte y, sobre todo también, la gente del Ejército mexicano, mi teniente coronel, Leticia Yáñez, que ha sido parte fundamental de salir de este momento tan depresivo en el que me encontraba y que siempre creyó en mí y vio en mí esa capacidad de poder salir adelante y pues, al salir de esto, logro clasificar a mis terceros Juegos Olímpicos cuando yo me sentía perdida.

BB: Hay Ale Zavala para mucho. ¿Qué viene?, ¿cuál es el próximo campeonato?, y me imagino que vas a intentar llegar a los próximos Juegos Olímpicos.

AZ: Justo ahora estoy en un proceso de transición en el que hay que tener un poco de descanso del deporte, hay que aislarse para poder tener nuevamente esa frescura y deseo de regresar.

Para enero, yo me voy a participar a Alemania a la Bundesliga, en donde estoy contratada por un campo de tiro en el cual soy socia en Alemania, en Múnich, y después vendrán ahora las selectivas nacionales, empezar de nuevo un proceso para poder ser seleccionada nacional y trabajar muy duro.

Por lo pronto, un mes de vacaciones y a regresar con todo para trabajar este ciclo muy duro, yo quiero estar en Los Ángeles 2028.

BB: Además, estás en un deporte en que la edad te puede ayudar porque te da mucha más calma, mucha más paciencia, mucho más conocimiento y mucha más experiencia.

AZ: Exactamente, ahí tenemos al turco con cincuenta y un años ganando una medalla de plata, después de veintitantos años de carrera deportiva y tres Juegos Olímpicos y de no haberlo logrado, lo logra.