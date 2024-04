“Xóchitl Gálvez ha podido surfear al margen de las cúpulas partidistas”

Ivonne Melgar, una gran periodista, acaba de publicar una amplia biografía de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, titulada Xingona, un libro editado por Grijalbo. Durante años, por su profesión, Melgar ha recorrido de cerca la vida y carrera de Xóchitl Gálvez.

IVONNE MELGAR (IM): A mí me toca cubrir a Xóchitl Gálvez en su arranque de ese tránsito de empresaria a funcionaria con Vicente Fox, y justamente este libro recupera todo lo que fue la cobertura de esa polémica funcionaria que ahora se olvida que era zapatista y que hacía trinar de enojo a los panistas y a algunos priistas porque defendía la reforma que el EZLN y el subcomandante Marcos querían. Hay ochenta horas de investigación hemerográfica de un tramo de diez años.

BIBIANA BELSASSO (BB): Mucha de la investigación son crónicas que tú realizaste cuando cubrías la fuente presidencial.

IM: Efectivamente, y otras colegas que ahí estábamos en Reforma en ese momento dando cuenta de la primera alternancia, Bibiana, de la salida del PRI y la llegada de Vicente Fox.

BB: No solamente zapatista, Xóchitl fue trotskista en la universidad.

IM: Efectivamente, ella se autodescribe como trotskista en su juventud, lo ha dicho en varias intervenciones parlamentarias y bueno, ya sabes cuando nadie hacía caso, nadie escuchaba, pero cuando ya fue aspirante a estar en la boleta del próximo 2 de junio, pues incluso hubo polémicas de que no la habían conocido como un cuadro destacado.

BB: Ella dice que era una militante estudiantil, como tú también fuiste, estuvieron juntas en el movimiento del CEU, en la UNAM.

IM: Venía de un pueblo…, yo también fui militante del CEU, nos conocimos en el CEU.

Xóchitl venía de Tepatepec, un pueblo de Hidalgo, donde el enfrentamiento a los caciques, pues tenía que ver con cierta visión del comunismo y de la izquierda. Xóchitl Gálvez es muy dispuesta al diálogo y al intercambio y a contarte tras bambalinas qué sucedió y a recibir las preguntas que como escrutadores del día a día político nos gusta plantear y así fue, seguí después de su participación en el foxismo, ella se repliega un poco, pero luego busca la gubernatura de Hidalgo, ahí estuvimos como dándonos cuenta qué pasaba.

Yo cubría Presidencia de la República y desde la Presidencia de la República, ya teniendo columna, pues me interesaba saber qué pasaba en las entidades.

BB: Ahora, tú la conoces previo al 2000 cuando gana Vicente Fox. ¿Cómo ha ido cambiando la Xóchitl Gálvez de la época previa a Vicente Fox a la de ahora?

IM: Este libro Xingona documenta de alguna manera un tránsito que para mí es muy imprescindible y es pasar de la idea voluntarista de combatir la pobreza con su Fundación Porvenir, que distribuía papillas para los niños indígenas a un entendimiento de los problemas estructurales y del valor de la política, eso está ahí documentado en el libro, cómo se da cuenta que ser funcionaria es relevante, pero es más importante tener poder y hay una tensión en toda su historia permanentemente de no someterse a la disciplina de los partidos, pero sabe que éstos son indispensables para concretar proyectos.

La periodista Ivonne Melgar en Las Islas de Ciudad Universitaria, en una imagen de archivo.

Biografía de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, titulada Xingona

BB: Ella era empresaria, no política.

IM: Eso es muy buen punto, incluso era ingenua y en un arranque con Fox que creyó que podía ejercer el cargo sin cobrar y ahí contamos cómo su asistente, Débora Arriaga, le dice: “No, pues si tú no cobras, Hacienda no te va a soltar recursos para que ejerzas el poder” y efectivamente, sí es una obsesión, justo por su origen, yo creo, de la autonomía financiera. Pero aprendió de política.

BB: Éste no es como uno de esos libros que legítimamente hacen todos los candidatos, ésta es una biografía reporteada, desde el punto de vista de una reportera, que eres tú, de una candidata presidencial.

IM: Este libro es una biografía política, literalmente, aunque recoge su infancia en Tepatepec, su vida universitaria en la Facultad de Ingeniería de la UNAM es una propuesta que me hace la editorial, una vez que ve un hilo de tuits que yo subo en junio, finales de junio, sobre que además de hablar de que había ido a tocar la puerta de Palacio Nacional, sería interesante recuperar lo que hizo con sus arranques.

BB: Hay un capítulo que llama mucho la atención y es donde platicas de la hermana de Xóchitl que está en la cárcel acusada de secuestro.

IM: Fueron diez horas de entrevista directa para fines de este libro, combina semblanza y recuperación de otros hechos, y cinco encuentros divididos en estas diez horas. La más dura de las entrevistas, la más difícil fue la de preguntarle la reconstrucción de la acusación de su hermana, y ahí ella plantea que tiene dudas de si fue un montaje, incluso una venganza política y revela detalles de cómo, si bien estaba distanciada en el momento en que detienen a la hermana, las hijas recurren a ella, se quedan con ella.

BB: ¿Todavía no tiene sentencia la hermana?

IM: No, no ha tenido sentencia aún, hasta el momento que seguimos, incluso hay un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahí reproducimos, de asumir de que fue torturada cuando fue detenida la hermana Jaqueline Malinali.

BB: Jaqueline Malinali estaba alejada de Xóchitl en el momento en que es detenida, no se llevaban, no se veían, pero Xóchitl sí acoge a sus hijas.

IM: Se quedan las hijas con ella, nos cuenta ahí a detalle cómo las ayuda a salir adelante y montan todo un operativo de arropamiento de la hermana, pues cambia muchas veces de penal.

BB: ¿Si tuvieras que definir a tu personaje que es Xóchitl, ¿cómo lo definirías?

IM: Una política que ha podido surfear al margen y por encima de las cúpulas partidistas, y que capitaliza el llamado fenómeno de “la marea rosa” cuando su definición de que la oposición no está en los partidos sino en los ciudadanos, cobra una importancia en una oposición que en el momento en el que ella es apuntalada estaba destinada a ser testimonial.

BB: ¿Cómo sientes a Xóchitl en esta campaña presidencial?

IM: Ahorita habrá que saber qué tanto apoyo de sus partidos está recibiendo, en el libro yo documento cómo la dejan sola en Hidalgo y cómo incluso en la Miguel Hidalgo tuvo que pelear apoyo, creo que hay una tensión histórica en su relación con los partidos.

BB: A inicios de este sexenio tuvo un ofrecimiento del Presidente López Obrador. ¿Cómo se da este acercamiento?

IM: Va su hijo Andrés López Beltrán, con la ahora candidata Sheinbaum, a su casa, a Monte Camerún, que todavía vivía ahí, y Xóchitl les dice que no le puede aceptar ese ofrecimiento al Presidente porque ha hecho una apuesta de que va a terminar la gestión como alcaldesa y no puede interrumpirla, no la logran convencer.

Después en el libro contamos, ya en una entrevista, que ella lo había observado al Presidente en su estilo personal de gobernar, y consideró que no iban a poder hacer química ni complementarse, pues, por lo mismo, porque es una persona rebelde y difícil de disciplinarse.