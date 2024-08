Julian Lee en México

Los amantes de jazz estamos de plácemes por la noticia de la visita a nuestro país, para ofrecer un concierto dentro del ciclo New York All Stars 2024, del saxofonista (alto, tenor, soprano), flautista y clarinetista Julian Lee, instrumentista galardonado con Lincoln Center Emerging Artist de Jazz, su versatilidad lo ha distinguido como el músico más notorio de su generación. Ha tocado, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional con una amplia lista de músicos y agrupaciones reconocidas: Wynton Marsalis, Christian McBride, Jazz at Lincoln Center Orchestra y Jon Batiste, entre otras figuras representativas del jazz moderno.

Egresado de la prestigiosa academia Juilliard de New York donde recibió lecciones con el maestro saxofonista Joe Temperley. Sus intervenciones se pueden escuchar en el álbum de su padre Mike Lee, Song for All of Us, en el primer disco de Mwenso and The Shakes, Emergence, y con Jazz at Lincoln Center Orchestra, Black, Brown, and Beige de Duke Ellington.

Lee fue el anfitrión de la jam session nocturna en el Dizzy’s Club de Jazz at Lincoln Center en el periodo 2015-2019, compartiendo el tablado con los mejores músicos de la escena neoyorquina. Además de encabezar proyectos personales en Dizzy’s Club, ha sido invitado a importantes foros, festivales y recintos jazzísticos: Blue Note, Jazz Standard, Birdland, Newport Jazz Festival y Monterey Jazz Festival.

Instrumentista ágil, domina la técnica de la ejecución de los saxofones alto, tenor y soprano con absoluta pericia, amén de incursionar en el clarinete y la flauta: singulares habilidades que se suman a la capacidad de lectura a ‘primera vista’. Integrante de axiomáticas Big Band: Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Christian McBride Big Band, Mingus Big Band y Dizzy Gillespie All-Star Big Band; asimismo, es miembro de Mwenso and The Shakes: colectivo multinacional dirigido por el cantante, bailarín, compositor y animador Michael Mwenso.

Llega a la Sala Cantoral acompañado de jóvenes instrumentistas: Seth Finch, pianista originario de Baton Rouge, Lousiana. De formación clásica, fue alumno de Mike Esneault y se graduó en nivel superior en la Juilliard School. Con la dirección del trompetista Sean Jones, Seth Finch y veintiún jóvenes músicos talentosos de todo Estados Unidos tuvieron la oportunidad de colaborar con Diane Reeves, Gerald Clayton y Wycliffe Gordon. De igual manera, el contrabajista Russell Hall, miembro de Blacksmiths, asociación artística dedicada a la justicia social, integra el ensamble de Lee.

Se completa el cuarteto con su hermano, el baterista Matt Lee, quien formó parte del programa Jazz House Kids durante sus años en la preparatoria, y después continuó sus estudios en Juilliard School. Formó parte de la Mike Lee Family, fundada por su padre, y se desempeñó como percusionista de uno de los combos juveniles más importantes de Estados Unidos: Jazz House Big Band, dirigida por Julius Tolentino. / El concierto de Julian Lee Quartet corrobora la trascendencia del Ciclo New York Jazz All Star, que desde hace 10 años viene organizando DeQuinta Producciones México —dirigida por Maribel Torre— y colaboración de Jazz at Lincoln Center/Wynton Marsalis.

Concierto Julian Lee Quartet