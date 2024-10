Luther S. Allison Quartet

El Ciclo New York Jazz All Stars organizado por DeQuinta Producciones durante 10 años (década de gozosas, sorpresivas y seductoras festividades sincopadas) en colaboración con Jazz at Lincoln Center/Wynton Marsalis ha presentado, en la sala El Cantoral de la Ciudad de México y en otros foros del país, la mejor cartelera de conciertos con los instrumentistas de jazz más talentosos del mundo. El próximo sábado 19 de octubre, el pianista Luther S. Allison con su cuarteto serán los protagonistas de la penúltima gala de este año.

Luther S. Allison, joven instrumentista (piano, batería) de 28 años, que ha sido líder de distintas agrupaciones, además de un sideman muy solicitado en los estudios de grabaciones y en giras internacionales. Ganador de un Grammy en 2023 por el trabajo realizado con la vocalista Samara Joy. Colaborador de importantes figuras como Michael Dease, Rodney Whitaker, Jazzmeia Horn, The Baylor Project, Samara Joy, Gregory Tardy, Ulysses Owen Jr., y muchos otros músicos. Artista poco común con pericias para brindar singularidades desde un buen gusto en despliegue de joviales resonancias.

I Owe It All To You (Posi-Records,2024), álbum debut donde Allison demuestra sus sorprendentes capacidades como compositor e intérprete: homenaje a sus mayores influencias (Donald Brown , Mulgrew Miller , James Williams y Harold Mabern). Formato de trío (Boris Kozlov, bajo; Zach Adleman, batería) ejecutando temas de transparente concordia en vínculo con la tradición. Lienzo sonoro de elegantes índices armónicos en apelación de franjas de blues, tonos urbanos, equilibrado swing y sinuosos guiños de vals.

Formato de Quartet completado con el trompetista Brandon Woody, nombrado Mejor Músico del Año 2021 por Baltimore Crown Awards. Colaborador de Steve Wilson, Marcus Gilmore, Jon Faddis y Danilo Pérez. Curador de proyectos musicales para exposiciones pictóricas en importantes museos y musicalizador cinematográfico. Se suma al grupo Jonathon S. Muir-Cotton, contrabajista y bajista reconocido con múltiples premios. Ejecutante de varias modalidades: funk, góspel, blues, R&B, neo-soul y jazz. Ha trabajado con notables solistas: Karriem Riggins, Kris Johnson, Curtis Taylor, Christian Sands, Esperanza Spalding, Joe Farnsworth, Ian Finkelstein y Kamau Kenyatta. Dirige el ensamble Expressions. Michael J. Reed, innovador baterista de oficioso pulso rítmico, completa el cuarteto. Percusionista de activa y respetada trayectoria a nivel internacional, se ha codeado con artistas como Rodney Whitaker, Jazzmeia Horn, Carmen Lundy, Dwight Adams, Michael Dease, Diego Rivera Tim Ries’ Rolling Stones Project, Steve Davis, Melissa Aldana, Dee Dee Bridgewater y Sachal Vasandani, entre otros.

“Vamos terminando este ciclo del New York Jazz All Stars del 2024 con este pianista de verdad prodigioso. Se presenta con su cuarteto completado con trompeta, bajo y batería. Será una noche espléndida en que la tradición jazzística dialoga con atrayentes propuestas sonoras. Allison es un pianista experto en transmitir mensajes musicales convincentes desde un alocución alegre y exaltada en dimensión de resplandores”, ha dicho el trompetista Eugenio Elías, musicalizador del New York Jazz All Stars.

