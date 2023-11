Música cubana en los Latin Grammy

Todo se configura en una franja desbordada de sensualidades. Allí el tiempo transcurre mientras el mar escolta los contornos y baña con su sal los peñascos. Todavía el archipiélago no tenía nombre. Todavía la síncopa del 3/2/3 no se pronunciaba. Todavía las voces no fraseaban el coro de la eternidad gozosa. Cuentan los cronistas que Colón tocó suelo de esa zona verdeada y espejeante por el mar, se hincó en la arena con la cabeza inclinada hacia el cielo y pronunció: “Ésta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto”.

Pero todavía Cuba no era Cuba. Con la llegada de los negros africanos Cuba nace: “la música creó a Cuba”, afirma el escritor Iván de la Nuez. La crónica inicia en el siglo XVI con la fusión de lo africano y lo hispano: correlaciones del mestizaje cultural derivado en el afrocubanismo y las expresiones del Punto y la Trova. Esplendor internacional en los años 30 cuando Don Azpiazu graba con su orquesta Habana Casino en Nueva York, uno de los más grandes éxitos internacionales de la historia de la música cubana: “El manisero”, de Moisés Simons.

Itinerario rico en incidencias: Esteban Salas, la contradanza, la habanera, Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, García Caturla, Ernesto Lecuona, el bolero santiaguero, el changüí, el son, el danzón, el mambo, el guaguancó, el yambú, la columbia, la guaracha, el chachachá, el filin, la descarga, el pilón y el pacá hasta las estructuras explosivas del songo y la timba.

La pujanza de esas conformidades se impuso en la vigésimo cuarta edición de los premios Latin Grammy realizada recientemente en Sevilla, España. Varios músicos cubanos resultaron nominados con la secuela de siete ganadores en diferentes categorías.

La cantante Omara Portuondo se alzó con el premio Mejor Álbum Tropical Tradicional por Vida (One World Records), en una categoría donde también figuraban otros cubanos: Septeto Santiaguero, Orquesta Faílde, Septeto Acarey. Camilo Valencia obtuvo póstumamente, con el venezolano Richard Bravo, el galardón de Mejor Álbum Instrumental por Made in Miami (Pier 5). El tresero Renesito Avich con la placa Tres (My Cuban Music Llc) competía en ese segmento. Asimismo, el bajista Rafael Valencia se impuso con Mejor Arreglo por “Songo Bop”, tema de Made in Miami. Yadam González, uno de los compositores de “Si tú me quieres”, se coronó en la categoría Mejor Canción Tropical, composición interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra, la cual estaba además considerada para los reconocimientos de Grabación del Año y Canción del Año.

La codiciada designación de Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz recayó en Chucho Valdés /Paquito D’Rivera & Reunion Sextet por I Missed You Too! (Sunnyside/Comanche). El saxofonista, clarinetista y compositor D’Rivera agregó a sus méritos la distinción de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Concierto Venezolano (Deutsche Grammophon), ejecutado por el trompetista venezolano Pacho Flores & Orquesta Sinfónica de Minería de México bajo batuta de Carlos Miguel Prieto. El trompetista, compositor, percusionista, cantante y pianista Arturo Sandoval recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical. / La música, única esperanza de esa Isla sometida a una dictadura de más de 60 años.

I Missed You Too! Foto: Especial

