Ana Emilia Felker (Ciudad de México, 1986): narradora, cronista y periodista, colaboradora en medios nacionales e internacionales (La Ciudad de Frente, La Kaja Negra, CNN, Chilango...). Premio Nacional de Periodismo 2015 por la crónica El último viaje: Luis y Juan Vílloro. Autora del volumen de ensayos: Aunque la casa se derrumbe (UNAM, 2017). “Su obra revela una precoz conciencia política”, ha dicho el narrador Bernardo Esquinca. Incursiona en temas acuciantes desde las voces de personas en situación de calle, la vulnerabilidad de la infancia o las zonas marginadas de la ciudad. Asume la escritura como un ejercicio para entender el mundo.

Pantano (Almadía Ediciones, 2024), de Ana Emilia Felker: ensayo narrativo con guiños novelísticos, crónica, autoficción y diario personal. Exploración en los signos de la identidad. Viaje por los recodos del racismo, la ‘blanquitud’, el supremacismo (Donald Trump) y la decepción del “Sueño americano”. Álbum de voces que devela la polarización presente en Estados Unidos y, asimismo, los vínculos afectivos y la necesidad de dar cuenta de aciagos episodios de la migración latinoamericana y las arengas de odio hacia los desplazados.

“El origen de este libro, dilucidado como ensayo narrativo, viene de cuando cursé un año en una preparatoria en Houston. Me di cuenta de los contrastes, que desde entonces me han inquietado. Estados Unidos connota en mí la concepción de un espacio para la guerra en derivaciones del supremacismo. Recientemente, viví cuatro años en Houston para hacer un doctorado, me di cuenta que era el momento para reflexionar, desde la literatura, sobre esos asuntos, y aquí está Pantano: mi testimonio de la correlación visceral que tenemos con Estados Unidos y su cultura”, me dijo Felker en una entrevista.

¿Cuáles son los ejes temáticos de Pantano? Varias direcciones temáticas; por un lado, la propuesta de contar historias de diferentes personas contrastantes por sus vivencias; y por otro ángulo, la relación con mi familia y, asimismo, la crónica de mi padre y de mi abuelo estadounidenses. Hay una presencia muy enfática de la memoria familiar.

El río Bravo: ¿alegoría de una identidad agrietada, cuarteada? El río Bravo funciona en el libro como una metáfora de la quebradiza identidad que experimentan los migrantes: no son de aquí ni de allá. Se columpian culturalmente, lo cual implica un estado de quebranto, nunca serán aceptados en el lugar que se asentaron y se van disipando los vínculos con sus raíces.

¿Partida íntima y rigurosa que cuestiona las bondades del sueño americano? Emprendí un viaje por el río, el desierto, los contornos y las carreteras en un ir y venir de un lado al otro de la frontera, en ese itinerario me di cuenta del alto costo de lograr el sueño americano. Topé con el racismo, las arengas de rencor y la cara de la supremacía blanca: realidad inhumana que me desconcertó.

¿Ha estado usted ‘forzada’ a una vida entre dos espacios culturales? Así es, el origen de mi familia paterna en Estados Unidos me ha conminado a una vida entre dos mundos, he estado imbuida en un recorrido por ciudades y zonas rurales donde he sido testigo de una realidad turbadora, la cual he retratado en este libro.

Portada del libro "Pantano" Foto: Especial

Pantano