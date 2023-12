Pascal Quignard en la FIL

Vine a Guadalajara, a la FIL, porque me dijeron que acá iba a estar un tal Pascal Quignard, autor de Las solidaridades misteriosas, novela que leí en 2013, la cual me enseñó a querer a Claire, una mujer que se crece en el reencuentro con su único y primer amor. Me despedí en la Ciudad de México de una muchacha enferma de cáncer, admiradora de Quignard, y le dije: “Te voy a traer noticias de él, te lo prometo”. Ella con una sonrisa compensada me respondió: “No deje de buscarlo, estoy segura que le dará gusto conocer a un lector tan apasionado de su obra como tú”.

Tomé sus manos y le reiteré que así lo haría y de tanto decírselo se engendró un retumbo mientras ella apretaba las mías. En la habitación del hospital, en la mesita de noche sobresalía Las lágrimas: “Voy a estar leyendo las meditaciones, poemas, fábulas, cantos y mitos de estas páginas que son fragmentaciones de la eternidad: díselo a Quignard, que lo estoy leyendo”, musitó mi amiga, señalando la novela del escritor galo.

Autor de novelas, ensayos y poemas, Pascal Quignard (Verneuil-sur-Avre, Francia, 1948) ganó el Premio Formentor de las Letras 2023. “Su extensa obra, nacida al margen de los dictados del tiempo, despliega el exhaustivo dominio de una lengua flexible, luminosa y penetrante. En sus libros, una deslumbrante erudición renueva la energía creativa de los orígenes de la humanidad en una exploración por los vestigios grecolatinos, medieval, barroco, el pensamiento oriental y la filosofía de Occidente: alientos del asombro por la monumental invención de la literatura universal”, asintió el jurado.

Fabulador que ha sabido arrumbar por los muelles de la filosofía, literatura y la reflexión contemplativa desde una prosa de perenne flujo musical: suscripciones que abrevan en la vasta tradición intelectual europea. Arquitecto de un discurso de renovada prosodia en la supresión de géneros. Cada texto suyo ratifica un cosmos de singulares cadencias e incitadora hibridez estilística.

Llegué a Guadalajara, antes de sacudirme el polvo del camino fui a consultar el programa de la FIL: Quignard estaría en el Paraninfo Enrique Díaz León de la Universidad de Guadalajara dictando la conferencia magistral: El muro de Babel. Para allá me fui. Auditorio lleno, el escritor francés inauguró la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Discurso asediado por metáforas que provocaron emociones y hasta las lágrimas de algunos. Hechizantes acordes de un nigromante del verbo: “Como vendavales, llegan las iluminaciones que interrumpen el sueño. Te llega de pronto una idea. Una idea que no es más que una frase, una entonación que te lleva a otra. Abandona la cama en cuanto vuelves a acostarte, oye todos los pájaros. La obra acompaña a los pájaros. El arte, fisura en lo simbólico; la literatura, ruta de voz en la muralla de Babel”. / Conversé con Pascal Quignard: su respiración tiene el aroma untado en el cáliz en que bebieron los Dioses. Hablamos de la música callada y de la soledad sonora. Cabalgamos sobre el silencio de El amor el mar, su más reciente novela: festividad del resplandor y de la mortalidad que nos asedia. Sí, vine a la FIL de Guadalajara porque me dijeron que acá iba a estar un tal Pascal Quignard.

Portada "El amor el mar" Foto: Especial

