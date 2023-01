Libro de la semana:

Totalidad sexual del cosmos

Juan Bonilla Especial

Juan Bonilla (Jerez, 1966): Premio Seix Barral 2003 por Los príncipes nubios y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 2014 con Prohibido entrar sin pantalones. Ha publicado La novela del buscador de libros (2018), cuadernos de narrativa breve (El Estadio de Mármol, 2005; Tanta gente sola, 2009...) y poemarios (Hecho en falta, 2014; Poemas pequeñoburgueses, 2016). Colaborador de El Mundo y JotDown. “Uno de los grandes escritores de la ficción contemporánea española”, ha dicho la crítica Emma Rodríguez. “Bonilla posee un estilo ingenioso, una imaginación desbordante y un sentido lúdico de la narración” afirma el ensayista J. A. Ugalde.

Totalidad sexual del cosmos (Seix Barral, 2020), novela en que Juan Bonilla aborda episodios de la poeta y artista plástica mexicana Carmen Mondragón, la célebre Nahui Olin, una mujer excepcional, carismática y de sensualidad sorprendente, quien fue pintada por Diego Rivera y Roberto Montenegro; fotografiada por Edward Weston y Antonio Garduño; y dibujada por Matías Santoyo y Gerardo Murillo (Dr. Atl). Atrevida, intensa, descomedida y provocativa fue protagonista de incidentes que provocaron escándalos en la cautelosa sociedad mexicana de los años 30/40.

Cercana y confidente de José Vasconcelos, Frida Kahlo, Xavier Villaurrutia, Dolores del Río, Guadalupe Marín, Tina Modotti, María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Salvador Novo; asimismo, amante del Dr. Atl, que la bautizó como Nahui Olin (mujer del sol). Mucho se ha escrito de quien fue esposa de Manuel Rodríguez Lozano; pero es Juan Bonilla quien mejor ronda por las efusividades de la autora de estos versos: “Mi espíritu y mi cuerpo / tienen siempre / loca sed / admirable sed / de juventud/ de carne/ insaciable sed”.

Tres secciones: Carmen (infancia, Tacubaya, el padre, el cañón Mondragón, mujer...), Nahui (la amante de Atl, la musa de muchos, energía desaforada, la melodía lujuriosa, frustraciones ...), Sin principio ni fin (la loca de La Alameda, tiempo ido, imágenes borrosas, huellas en la piel, el olvido, un amor imposible, desandando por callejones alucinantes...). Lectura hipnótica, subyugante, febril: Representación total de una creadora irrepetible, de pasión desenfrenada, adelantada a su época.

Portada del libro

disco de la semana: Concierto para Violín /Mendelssohn

El compositor Especial

Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3 de febrero, 1809-Leipzig, 4 de noviembre, 1847), compositor, director de orquesta y pianista. Su catálogo está conformado por sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música incidental, música para piano, música para órgano y música de cámara. Promotor de la música de Johann Sebastian Bach, lo cual propició el estudio y exploración en las academias de la obra del padre del barroco. Moderado en su concepción musical, no tuvo vinculación con Liszt o Wagner (dos autores vanguardistas). Mendelssohn, uno de los compositores más populares del romanticismo.

Concierto para violín: el último escrito por Felix Mendelssohn. Pieza insignia del repertorio de violín: obligada referencia en los estudios del instrumento en los conservatorios de todo el mundo. La partitura para violín más popular y las más cotizada e interpretada de todos los tiempos. / Estructura de rápido-lento-rápido: cada uno de los tres movimientos destaca por innovaciones (irrupción del violín, enlace entre los movimientos sin continuidad...) muy adelantada para la época.

Composición que pone a prueba el virtuosismo de los concertinos; uno de los primeros conciertos románticos que aprenden los estudiantes en las academias. Muchos violinistas profesionales lo han registrado y se presenta con frecuencia en salas de concierto. Asimismo, los jurados de competiciones de música clásica lo toman como obra clave para cotejar el tecnicismo de los concursantes.

Formato para violín solista y una orquesta clásica de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas. Tres movimientos: Allegro molto apassionato: el violín presenta la obertura antes que la orquesta y la cadencia del final se atenúa enlazada con la segunda sección. / Andante: foco de más animación, el solista despliega tonalidades propias y apela a su imaginario. / Allegretto non troppo-Allegro molto vivace: irrupción de una fanfarria donde predomina el virtuosismo del concertino en la exposición de acentos fantásticos.

En esta grabación la violinista Wha Chung muestra absoluto dominio técnico: todo se glosa sin recurrir a efectos hiperbólicos en una ejecución íntegra, sosegada y natural.

Portada del disco

reseñas de libros

La señorita Potter no es exactamente Santa Claus

Laura Fernández (Terrassa, 1981): periodista y escritora española autora de las novelas Wendolin Kramer (2011), La chica zombie (2013), Connerland (2017) y La señora Potter no es exactamente Santa Claus, la cual acaba de ser editada en México por el sello Random House. Reconocida con los Premios: El Ojo Crítico de Narrativa (2021), Finestres de Narrativa (2021) y Mejor Libro de Ficción por los libreros (2021), la escritora Sara Mesa la califica de “brillante, absurda, la primera obra maestra de una Nueva Era”. Fernández reconoce sus deudas con Thomas Pynchon, Philip K. Dick y Stephen King. Lectura desafiante suscrita en acordes discursivos desde hiperbólico imaginario. Rompimiento con los patrones del relato tradicional en el despliegue de una trama de innumerables simbolizaciones.

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

Especial

La patria fusilada

La horrible y criminal ‘Masacre de Trelew’ se perpetró en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en Trelew, Argentina: asesinato de 16 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, encarcelados en Rawson, quienes tras un intento de fuga fueron capturados y fusilados posteriormente en la Base Aeronaval Almirante Zar, próxima a la ciudad de Trelew. Crímenes de lesa humanidad que el dictador Alejandro Agustín Lanusse quiso encubrir como “enfrentamiento con revoltosos violentos”. Francisco Urondo (1930–1976) entrevistó a los tres sobrevivientes del genocidio: éstos repasan los hechos y develan la falsedad de la versión gubernativa. Libro testimonial de uno de los grandes periodistas argentinos, que se lee con dolor y rabia.

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

Portada

reseñas de discos

A Taste of Paquito

Placa-compendio: doce temas tomados de cinco álbumes grabados entre 1981 y 1985 por Paquito D’Rivera, los cuales están agotados. Oportunidad de acercarse al universo sonoro de uno de los mayores músicos cubanos de todos los tiempos. Jaranero, exaltado, excesivo y hasta ‘altanero’, su técnica interpretativa está vinculada con la refulgente herencia de la música cubana. Conocedor de toda la tradición del jazz estadounidense, D’Rivera ha sabido ligarla, en cada interpretación, con los elementos afrocubanos. Solos juguetones de acentuaciones transparentes en la ejecución de estándares, boleros, blues o bop. En este álbum sobresalen “Manteca” (Dizzy Gillespie); tres sublimes piezas de su autoría: “Song To My Son” / “Monk-Tuno” / “Song For Maura”; y el explosivo “Why Not” (Michel Camilo).

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

Portada

Best of Two Worlds

Lanzado por Columbia en 1976, ahora en 2022 reeditado: presenta al saxofonista estadounidense Stan Getz en una tertulia musical con João Gilberto. Secuela del cotizado álbum Getz/Gilberto Vol. 2 . La vocalista Heloisa Buarque de Hollanda canta los temas originales en inglés. Compendio que incluye temas inolvidables de Carlos Jobim, pero aquí en acentuaciones más vigorosas entretejidas con sutiles guiños rockeros. Solos de un lirismo delicado: improvisaciones adecuadas para cada pista. Swing que reflejaba su visión personal del jazz en conjunción con las concordias brasileñas. Visita de nuevo a melodías arropadas en la nostalgia y cadencias de sinuosa sonoridad. La crítica considera que es el mejor disco de bossa jazz grabado por Getz. Destacan “Aguas de marzo” / “Ligia” de Jobim.

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

