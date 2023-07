Verano con Oumou Sangare

Busco concordias musicales para escuchar en medio del calor. Encuentro varios álbumes: Salomé/Richard Strauss con Montserrat Caballé; Timba —new son cubano—; Complete Works for Piano and Orchestra/Rober Schumann: Lev Vinocour (piano)/Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena. Doy con Carmen de Bizet con Rise Steven: me detengo unos minutos en el primer tiempo de entrañable sonoridad gypsy. Bailo unos minutos timba. Aparece una placa, Seya (Word Circuit, 2009), de Oumou Sangare, decido quedarme en sus conformes: excelente compañía para la canícula.

Dicen que Oumou Sangare (Bamako, Mali, 1968) cantaba alegremente en una fiesta de familiares en su ciudad natal: un productor escuchó su voz volátil y la invitó a participar en una gira por Europa de presentaciones de música tradicional con una popular agrupación de músicos malienses. Eso sucedió hace 35 años: Hoy, Oumou Sangare es la Diva, el “ave cantora” de Mali. Seya sumario de canciones en vigores fascinantes. Sangare modula: su cabalgante fraseo de palpitante influjo se entreteje con el ardor del estío. Seductora aureola que brota de su interpretación en diferentes idiolectos del habla de Mali.

Originaria de la comarca de Wasulu, es la máxima heredera de los rituales y celebraciones callejeras donde su madre cantaba: Oumou adopta los matices de los cantos de cazadores en las vertientes del estilo wassoulou que reivindica el corazón del mundo femenino como impulso y sabiduría de la vida. Trovadora nata, la “Diva de Mali” esgrime su voz para promulgar valores en su entorno con una retórica que aborda diferentes temas (derechos femeninos, la diáspora, el amor, la amistad, la fuerza creativa, el apego a la tierra natal, la sabiduría de los ancianos, la muerte…): poetisa que solfea en una conmemoración por la vida, la tolerancia y la igualdad.

Seya puntualiza los valores de la festividad con tramas que desbordan algarabía contagiosa (“Sounsoumba”, “Donso”, “Koroko” …). Oumou vocaliza en los bordes de la exaltación: su discurso espontáneo nace de una necesidad que se ejecuta en correspondencia con lo auténtico. Los músicos que participan en esta producción son virtuosos más que todo por la extasiada ejecución de sus instrumentos: los flautistas despliegan un arrobado tejido juguetón que subraya los argumentos de la Sangare; las percusiones complacen las vehemencias de la danza; trombones, saxofón, soku, guitarra y bajo enriquecen la acústica de noble fijeza armónica. Privilegio de disfrutar a una cantora en total dominio de sus facultades. La transparencia de su arropada voz rítmica se desliza en un raudal de pautas melódicas que nos atrapan desde el primer conforme.

Addita nota: Muere Tony Bennett (New York, 1926-2023). Escucho “Blue Velvet”, “Stranger in Paradise”, “Night and Day”, Mood indigo” y “I Left My Heart In San Francisco”. Me dispongo a escuchar los discos Love is Here to stay —con Diana Krall—, Cheek to Cheek —con Lady Gaga— y Duet I/II con Norah Jones, Willie Nelson, Alejandro Sanz, Tahlía, Vicente Fernández y Juan Luis Guerra, entre otros. Se va el último gran crooner de la segunda mitad del siglo XX.

Portada: Seya Foto: Especial

Seya