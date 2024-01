Hackeo a Palacio Nacional

Por seguridad, para que periodistas -y paleros- ingresen a la cotidiana conferencia mañanera del Presidente López Obrador, cada tanto entregan -a buen resguardo, se suponía- datos personales, copias de credencial de elector, CURP, RFC y más. Así desde el arribo de la 4T.

El viernes comenzó el rumor que ayer confirmó AMLO: la base de datos, con información de 300 reporteros, fue hackeada, del verbo violar. Los documentos que medios y profesionistas compartieron con la Presidencia de México, comenzaron a difundirse en portales, blogs y redes sociales.

En el sexenio en el cual periodistas -porristas no- han sido expuestos al vituperio popular como en ninguna otra administración, soltar la información personal de quienes cuestionan los otros datos en la jungla digital, asusta. De eso se trata.

Tres días transcurrieron sin que el Gobierno federal se pronunciara al respecto. Ocurrió, como sello de originalidad, hasta que el Presidente informó de lo sucedido. La probabilidad de una falla o la alta calidad de piratas informáticos al servicio de sus adversarios. Porque sí, ante lo sensible del asunto, la mofa siempre cabe.

Como los conservadores tienen mucho dinero, pueden pagar a delincuentes capaces. Lo contrario a un Gobierno que pregona austeridad y asume su minusvalía profesional.

De la nota de la reportera de W Radio, Rocío Jardínez Hernández, cito:

“¿Qué hacemos, denunciamos juntos, de manera personal, junto a nuestros medios?...”. Arturo Páramo, de Grupo Imagen, quien cubre al Presidente López Obrador desde 1999, se pronunció por evitar que este caso se sume a otros con total impunidad. “Es un delito si es que fue un hacker que ingresó de manera obviamente ilegal a los servidores de la Presidencia, del Gobierno de México, sería un delito también por parte del Gobierno de la República, y en específico de la Vocería, si estos datos no fueron protegidos. Esto está en la ley de protección de datos personales de la cual el Gobierno de México es un sujeto obligado… también por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas en el cual estamos varios inscritos, pero este caso no se debe dejar pasar, no se debe tolerar”.

Porque humores aparte, ¿la ciberseguridad nacional funciona? Los 300 periodistas expuestos, aun en ese carácter, informan: Si los piratas informáticos pueden entrar a Presidencia ¿En dónde más actuarán?

Todos felices. Gran 2024 para la familia Batres Guadarrama y sus parejas. Lenia, hermana del jefe de Gobierno; ministra de la Suprema Corte. El cuñado de Martí, Ulises Lara, abogado exprés, despacha como encargado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y ahora, Daniela Cordero, pareja del mandatario capitalino, debuta en la pantalla gubernamental de Once TV, junto con el gurú de la moda y destacado monero cuatroteísta y haciéndose de la guinda Patria. ¿Ya no es como antes?