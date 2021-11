Inconquistable

Conquistar el norte parece más imposible que nunca. Cero puntos fue la cosecha de la Selección Mexicana en su visita al norte del continente. Las dudas continúan y algunas voces ya cuestionan la continuidad de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana. Si usted es de los que desea con todo el corazón que mañana renuncie o la Federación Mexicana le empaque sus maletas, no se desgaste; no desperdicie energía ni tiempo de su vida, eso es lo que menos nos debería preocupar.

La derrota ante Estados Unidos, dentro de la lógica de los últimos tiempos, ya no es novedad. Obviamente la afición añora ganarles en su tierra y como bien dijo el Tata, tarde o temprano cobrar la revancha pendiente del 2002. No hay mucho que desnudar, si bien la liga estadounidense sigue sin ser algo espectacular, yo no apostaría que hoy en día la Liga MX es mejor. Y es verdad que nuestro odiado vecino no fue al Mundial, no fue a Olímpicos pero la infraestructura, que es lo más importante, está al nivel del futbol mexicano.

¿Y perder ante Canadá es para sentir vergüenza o desgarrarnos el alma? La selección de la hoja de maple es la grata sorpresa, y previo al juego en el Azteca, ya mencionaba el trabajo estructurado de la Federación canadiense y el arduo trabajo para impulsar el futbol en un país en donde no tiene mayor repercusión. Pero los tiempos cambian, y bajo la gran expectativa de recibir algunos partidos mundialistas en 2026, el futbol canadiense y el propio gobierno de aquel país redoblaron esfuerzos.

El resultado es simple, contundente y merecido: Canadá volverá a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia. No es obra de la casualidad; Canadá ha sido sede de Copa Oro, mundiales infantiles, mundiales femeniles; tuvo un crecimiento significativo en academias de futbol y formación de jugadores tras su llegada a la MLS en 2007. El fruto dorado es Alphonso Davies, reclutado por los Whitecaps de Vancouver a los 14 años, fue vendido por 22 millones de dólares al Bayern Munich con quienes ya ganó una Champions League.

Memo Ochoa hablaba sobre cómo el futbol estadounidense utilizó en su momento, al futbol mexicano como un espejo; el futbol canadiense utilizó al estadounidense como un escalón, la moraleja de esta decepcionante excursión al norte del continente, en donde se encuentran los países más desarrollados de nuestro continente, es que al parecer nuestro futbol mexicano no tiene en dónde reflejarse y mucho menos, en dónde impulsarse.

Mientras nuestros espejos y escalones sean las personas que han creado de nuestra liga un carnaval dionisiaco, en donde gobierna el caos, la mediocridad y el inexistente interés de renovar el futbol mexicano, será la misma historia de siempre, con el Tata, con Guardiola o quien sea. La zona nos permite cada cuatro años no fallar a la cita mundialista, ahí aferrarnos a la inspiración de 11 futbolistas y después de estrellarnos con nuestra realidad, el ciclo vuelve a empezar y la condena del futbol mexicano no tiene fecha de caducidad.