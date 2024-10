Del plato a la boca

En época de huracanes, vaya tormentita que se armó en el Club Deportivo Guadalajara. Primero, las derrotas contra un América que sufre su peor momento con André Jardine, la de Cruz Azul y la última ante Atlas; los problemas extra cancha de jugadores como Javier Hernández y Roberto Alvarado que nuevamente hacen el ridículo fuera de la cancha. Y ahora, la nueva telenovela del momento que divide el corazón de Fernando Gago con dos amores: Boca Juniors, uno de los grandes de Argentina o las Chivas, el histórico mexicano.

Los últimos días han sido de mucha tensión en Guadalajara y no es para menos, porque cuando el río suena es porque agua lleva. Así se lo dejaron saber los aficionados de Chivas a su entrenador Fernando Gago con la tremenda rechifla el sábado ante Atlas. “Si no está al 100 con nosotros, que se vaya de una vez”, es la sentencia por parte de la afición del Rebaño. Los rumores de la prensa en Guadalajara señalan que hasta los propios jugadores ya están cansados con los dimes y diretes sobre si su entrenador se quedará o se marchará al club xeneize.

Mientras tanto, la prensa deportiva en Argentina juega el mismo papel que acá en México, pero para los suyos. Los periodistas pro Riquelme, afirman que Fernando Gago es la primera opción, la B y la C, también es Gago. En pocas palabras, es cuestión de tiempo para que el quilombo llegue a su fin y en breve pueda ser anunciada con bombo y platillo, la contratación del hoy entrenador de Chivas, y que puede ser la última esperanza para enderezar el barco que se le hunde a Juan Román Riquelme.

Porque el gigante sudamericano vive una crisis deportiva: no se clasificó a la actual Copa Libertadores, marcha en el décimo lugar de la liga y las opciones para clasificarse a la Libertadores 2025 se reducen cada vez más. Por eso la urgencia que tiene Riquelme para presentar lo antes posible a Gago y que comience a darle una nueva cara al proyecto que hoy marcha sin rumbo y tenga tiempo para aspirar a clasificar a la próxima Copa Libertadores, porque de lo contrario, la era de Riquelme al frente de Boca, tendría casi punto final.

Habrá que esperar que Amaury Vergara no de su brazo a torcer. Que no ceda ante las opciones múltiples de abonos chiquitos para liquidar la cláusula que liberaría a Gago; porque uno de los problemas con los que batalla Boca Juniors es el tema económico y es la principal razón por la cual no han podido hacerse de Fernando Gago. Si Boca quiere repatriar a Fernando Gago, que paguen los dos millones íntegros, porque varias deudas siguen pendientes de otros clubes argentinos con los mexicanos. Nos eliminan siempre en los mundiales y aparte nos bailan en los negocios.

Ojalá esta nueva experiencia sirva a la directiva rojiblanca para estructurar de manera más sólida los próximos proyectos, que incluyan gente que desee estar en las Chivas, y no se trata únicamente sobre la nacionalidad, porque también uno de sus últimos ídolos en el banquillo vino desde Argentina, el tema va de como cerrar bien los contratos, las cláusulas que quieran incluir, si un técnico insiste en dejar una opción abierta, para irse a otro club, ahí no es. Las Chivas es uno de los clubes más importantes de nuestro país y no puede permitir este tipo de polémicas que lo dejan como plato de segunda mesa y el hazmerreír de todo un continente.