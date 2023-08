Tarea por hacer

Más allá del nivel futbolístico y de lo que pudo significar en lo deportivo para la Liga MX este nuevo experimento llamado Leagues Cup, los directivos y dueños del balón transmiten la sensación de querer impulsar un producto que se ha quedado estancado.

Porque hay algo que quedó claro, la MLS continúa en crecimiento y se ha posicionado ya como una liga atractiva, no sólo para el aficionado de origen latino, que regularmente era el que asistía a los estadios, sino que ahora también los norteamericanos, fieles a sus deportes, ahora siguen el soccer muy de cerca.

¿La Liga MX es causa perdida? El reciente auge del beisbol mexicano y que ha registrado excelentes entradas a sus estadios y una mayor cobertura mediática es alguna consecuencia del poco interés que ya despierta el torneo mexicano de futbol. Si bien es cierto que los equipos de mayor arrastre como Chivas, América, Pumas, Cruz Azul continúan con fieles seguidores, la experiencia de asistir a ver duelos de clubes que no son considerados “grandes o populares” comienza a ser poco atractiva para el aficionado.

Y no se trata únicamente de pintar las butacas e implementar luces y fuegos artificiales como sucede en el Estadio Azteca o recientemente en el Olímpico Universitario, se trata de mejorar la calidad del futbol que se desempeña y es ahí donde la tarea no es nada fácil. Sigue muy marcada la diferencia entre los equipos con mayor alcance económico contra los que apenas pueden subsistir. Es ahí donde la Liga debe encontrar los mecanismos para que la mayoría de los clubes no se estanque en un limbo deportivo.

Si es muy importante la parafernalia y comodidad que rodea a los estadios, sin olvidar lo importante que es no soltar el tema de la seguridad del aficionado. Recién empieza la aplicación del Fan ID, mecanismo que promete garantizar un control real de los aficionados, porque éste sigue siendo un gran problema que se vive en los estadios, conatos de violencia que pueden transformarse en lo vivido en Querétaro.

La proyección y roce internacional es otro tema. Apenas iban algunos partidos del Inter Miami que presumía de su fichaje estrella, Lionel Messi, y ya existían rumores que el equipo de la Florida sería invitado a la próxima Copa Libertadores. Finalmente, todo se trató de un rumor surgido de las redes sociales, pero la idea no suena tan descabellada y para la Conmebol sería todo un acontecimiento. Lo que si es un hecho, es que las autoridades del futbol sudamericano ya trabajan para concretar un torneo que incluya clubes de la MLS.

Por otro lado, se siguen incrementando los duelos amistosos de los clubes más importantes de Europa en suelo estadounidense y en muchos encuentros también participan equipos como el Guadalajara y América, pero en los estadios de nuestro país no se considera nada parecido. Es lógico que los dólares están de por medio y la Copa Libertadores para los clubes mexicanos aún sigue lejos de ser una realidad, y por qué no revivir los viejos cuadrangulares con los equipos históricos de Brasil, Argentina, Uruguay, etc.

La Liga MX Femenil, por ejemplo, encarará una serie de encuentros amistosos con los equipos más importantes de España, el Real Madrid y el Barcelona, que se medirán a Tigres y América en el Estadio Universitario y en el Azteca, respectivamente. Dichos enfrentamientos son una gran idea de la Liga, porque servirá como un imán y promoción para que la gente se siga acercando al futbol femenil. Se calcula que las entradas a los inmuebles registrarán entre 20 y 30 mil aficionados, números que no son nada malos. Una prueba de que querer es poder.