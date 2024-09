Tribuna fantasma

La jornada pasada de la Liga MX desencadenó nuevamente el tema de la poca asistencia que la mayoría de los estadios está sufriendo en nuestro futbol. En sedes como Puebla o Mazatlán los números más bajos han sido menos de 8 mil espectadores, e incluso, un equipo llamado grande como Pumas, metió apenas poco más de 7 mil aficionados el domingo pasado en Ciudad Universitaria. Al parecer varias aficiones se han cansado o se han aburrido de un producto que se ve amenazado por otras ofertas de entretenimiento.

En varios espacios y en discusiones que se generan en redes se han manifestado puntos de vista y los diversos motivos que han alejado al aficionado del futbol de los estadios de nuestra liga. Con excepción de un par de plazas, que son las de Rayados y Tigres, ambos equipos de Monterrey, las otras sedes muestran números fríos. Incluso, el Clásico Nacional y el último duelo entre Cruz Azul y Chivas, no logró el lleno absoluto en un recinto que en su máxima capacidad puede albergar a 36 mil aficionados. Cuando antes, en el Estadio Azteca, en este tipo de juegos se contabilizaban entre 70 y 80.

El constante cambio de horarios y días en diferentes encuentros ha sido mencionado como uno de los factores. Los encuentros de local de los Pumas, que anteriormente eran siempre domingo a las 12 del día y actualmente han rotado entre sábado y domingo en horarios nocturnos. La saturación de streamings y canales de transmisión también fue mencionado como una de las causas. La actual crisis económica que atraviesa el país, en donde los productos básicos se han encarecido, también es otro más de los posibles motivos.

Hoy se ha vuelto un dolor de cabeza identificar por cuál plataforma se transmitirá algún partido de futbol; son alrededor de 10 diferentes aplicaciones en donde el futbol se transmite lo que pulveriza su seguimiento. Además, con relación a la economía, ya resulta imposible pagar 4 o 5 diferentes plataformas y el asistir al estadio también ya resulta muy costoso para la mayoría de las familias. Pongamos como proyección el duelo estelar de la jornada, el América vs. Pumas que se jugará en el Estadio Azul y que les puedo garantizar, nuevamente, no habrá lleno total.

Actualmente se encuentran los boletos disponibles para su venta en la página dueña de casi todos los eventos; los más baratos rondan casi los 500 pesos y de ahí nos brincamos a los de 793 y después los de 915 pesitos. Ya si quieren vivir la experiencia más fashion, se pueden comprar los de 1,700 pesos. Entonces, como hace falta pagar las cervezas, los refrescos, las papas, el transporte público o el Uber, nos lanzamos por los baratitos, lo que nos da un total aproximadamente por tres personas (mamá, papá y el chavo), unos 3,500 pesos siendo muy moderados en el consumo.

Los casi 4 mil pesotes no te garantizan: seguridad ni dentro ni fuera del estadio, ya que te pueden agredir y robar grupos organizados de dizque de animación; no te garantiza comodidad en las gradas, no te garantiza calidad en las bebidas ni en los alimentos, y lo peor de todo, no te garantiza un buen partido de futbol, porque la Liga y la Federación se han preocupado por todo, menos por que el producto que ofrecen esté al nivel de lo que cuesta, y menos se han preocupado por mejorar el nivel del futbol de cancha. Así que nuevamente veremos más cemento y butacas vacías atestiguar las novedades de la Liga MX.