Antisemitismo, terror en Israel

El viernes por la noche en México, comenzamos a recibir noticias sobre un ataque sorpresa por parte de la franja de Gaza hacia Israel, a las 6:30 de la mañana (GMT), se les pidió a los residentes evacuar las zonas de ataque, y la gente se vio obligada a permanecer en refugios hasta nuevo aviso, plagados de incertidumbre sobre la situación. Aquellos que no lograron llegar a una zona segura a tiempo se enfrentaron a terroristas de Hamas quienes infiltraron sus casas, torturando, violando y matando cualquier persona que no perteneciera a su organización.

Todo esto no fue con un propósito de recuperar territorio, si no ideológico, en donde los terroristas no aceptan ninguna reconciliación con los judíos. Ante esto, Israel ha comenzado una serie de contraataques para defenderse. Es importante recordar que este evento va mucho mas alla de la política, es terrorismo contra cualquier persona que tenga ideologias diferente a los Hamas y el silencio es permitir la violacion a los derechos humanos.

Usar la frase Free Palestine ignorantemente significa justificar las atrocidades y la ideología de exterminar a todos los judíos y minorias del mundo. El levantamiento de antisemitismo en otros países es aterrador al igual que la masa de gente que se levanta a celebrar. No nos podemos imaginar el terror que sienten los residentes ante la situación, tras vivir décadas de conflicto, tanto el pueblo israelí, el único país donde los judios tienen un hogar sin ser oprimidos como los civiles palestinos inocentes. Es importante recordar que la ignorancia va de la mano con la complicidad.

Aunque cada quien ha analizado el conflicto y llegado a opiniones basadas en filosofías personales, me es difícil entender la justificación de asesinatos, la profanación de cadáveres y la toma de niños y niñas como rehenes. La celebración de la muerte, especialmente de civiles, nunca es aceptable.

Uno pensaría que este tipo de violencia y ataques por ideología serían eventos del siglo pasado, que hoy, en 2023, el mundo ha crecido lo suficiente para que cuestiones de religión no dividan y derramen tanta sangre. Es difícil dimensionar lo que está pasando, imagino a los niños, con miedo. Pienso en las mujeres, abrazadas en un búnker, rezando a quien las escuché para no ser violadas y desfiladas en las calles como un trofeo, golpeadas hasta no ser reconocidas y cubiertas de sangre.

Nadie apoyó a Al Qaeda cuando atacaron Estados Unidos, nadie apoyó a ISIS cuando atacó París. Es aquí donde me cuestiono, ¿por qué la gente apoya a Hamas cuando asesinan a civiles, por qué la gente escusa el terrorismo cuando apunta a Israel?