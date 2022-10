La palabra estigma viene del griego stigmata, significa marca y es un concepto que en la salud mental se entiende como vergüenza. Nuestro país ocupa, tristemente, uno de los primeros lugares del mundo en estigmatizar a las personas que sufren trastornos psiquiátricos, las consecuencias son serias: quienes padecen estas condiciones, además de enfrentar la propia enfermedad, son despedidos de sus trabajos, aislados socialmente por su familia y amigos, lo que produce que la situación se agrave y se sume el riesgo suicida.

Son enfermedades tratables, pero en promedio pasan ocho años antes de que el paciente busque atención médica, lo que conlleva a complicaciones graves en su evolución. Según datos, sólo 30 por ciento de las personas que sufren este tipo de padecimientos busca tratamiento y una de las principales razones es el miedo a sufrir estigma público, que corresponde a cómo los miembros de la población general ven al paciente; pero el estigma individual hace que el enfermo no busque tratamiento para no sentirse “débil” o porque considera que no le será útil: sólo siete por ciento de la población mundial piensa que los problemas de salud mental tienen solución. Lo que enfrentamos en México es exceso de pensamiento mágico (“es un castigo divino”, “alguien me está embrujando”) y falta de conocimientos e información accesible acerca de este tema.

El estigma que rodea la salud mental en México Especial

En los últimos 70 años se han descubierto medicamentos y tratamientos seguros y eficaces (varias formas de psicoterapia), que permiten una mejoría significativa que mejora la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que una de cada cuatro personas desarrollará un trastorno de salud mental a lo largo de su historia.

Este grupo de enfermedades es la principal causa de años perdidos por discapacidad en el mundo y en México representan el 11.33 por ciento, lo que los sitúa arriba de las enfermedades cardiovasculares, que son el 10.28 por ciento.

Hace 30 años que la Federación Mundial para la Salud Mental apoyada por la OMS decretó el 10 de octubre como la fecha en la que se conmemora el Día de la Salud Mental, el tema de este año es: “Nuestro planeta, nuestra salud”, con la finalidad de llamar la atención mundial sobre la interconexión entre los ecosistemas.

El estigma que rodea la salud mental en México

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (Secretaría de Salud) dio a conocer que en México los suicidios se incrementaron 24 por ciento en los últimos tres años, al pasar de seis mil en 2018, a ocho mil 448 en 2021, ligado a los efectos de la pandemia de Covid-19.

Es tiempo de hablar.org es una Asociación Civil, cuya presidenta es Maureen Terán, una paciente que sufre Trastorno Bipolar, quien se ha desarrollado como conferencista y escritora, para dar información de alta calidad acerca de las enfermedades mentales y luchar en contra del estigma que rodea a las personas que las padecen. Actualmente organiza la 1ª Carrera por el Bienestar y la Salud Mental, la cual se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a las 8:00 horas, en la puerta 6 del Foro Sol, es posible inscribirse en el sitio web: www.estiempodehablar.org. La cuota ($350.00) será destinada a ayudar a personas de diversos sectores socioeconómicos para obtener servicios de atención oportuna, medicamentos e información. Existe aquí una oportunidad de mejorar nuestra conciencia social acerca de este tema.

En palabras del profesor en psicología Abraham Maslow: “No se puede elegir sabiamente una vida a menos que uno se atreva a escucharse a sí mismo y a su propio yo en cada momento”.