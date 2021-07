En las encuestas hay una máxima no oficial: el que paga manda. Ahora que el Gobierno se ha dado a la tarea de realizar estos estudios, lo sabe muy bien y lo usará a su favor.

Hace unas semanas, escribíamos en este espacio, sobre una nueva política de comunicación —no oficial— que se echaría a andar desde Palacio Nacional para la segunda parte del sexenio. Y tal parece que esa política conllevará otra estrategia: la de las encuestas.

Me cuentan fuentes al interior de Palacio, que la presentada por el Presidente López Obrador el jueves pasado, es la primera de varias que, en el transcurso de los próximos meses comenzarán a circular.

Distintas dependencias serán las encargadas de elaborarlas. Por ejemplo, la del pasado 1 de julio fue encargada a la Secretaría de Gobernación, que la realizó en colaboración con técnicos de la Presidencia y otros especialistas, tal como lo mencionó el propio Presidente.

Pero vienen otras, que tendrán como objetivo dar la idea de que la mayoría de los mexicanos aprueban programas sociales y también proyectos de infraestructura. Así, me detallan, es posible que veamos estudios de opinión avalando el Tren Maya, el programa de Pensión para Adultos Mayores y hasta la conformación de la Guardia Nacional.

Entre esos estudios, en los que incluso ya se contrató a la empresa que los llevará a cabo, hay un sondeo para conocer el estilo de vida de los mexicanos, así como su consumo de medios de comunicación.

El Gobierno busca conocer el hábito de exposición a medios, estilo de vida y consumo de distintas categorías de productos, como limpieza en el hogar, alimentos, cuidado infantil y aseo e higiene personal, en la población mexicana.

El sondeo costará 556 mil 800 pesos y de éste se desprenderán bases de datos que la administración de López Obrador recibirá en julio, septiembre, noviembre y diciembre. ¿Para qué quiere el Gobierno saber nuestros hábitos alimenticios y que medios de comunicación preferimos y por qué? Sólo el tiempo lo dirá.

Y volviendo al inicio, si el mandatario asegura que sus encuestas no son cuchareadas, él decidirá qué hacer público y qué no. Por ejemplo, el jueves pasado decidió no hablar de la calificación que los encuestados le dieron al manejo de la pandemia por Covid-19: seis de cada 10 consideran que la respuesta del Gobierno federal fue de regular a mala. Y otro dato, el de la inseguridad: la mitad de sus encuestados dijo que la violencia está peor en este sexenio que en el pasado.

Así que a partir de ahora comenzaremos a ver el uso de esta herramienta, las encuestas, en el discurso oficial y en la política de comunicación, no oficial, pero que nos llevará a un estira y afloje en los datos que se presenten.

En el baúl. Desde la 4T buscarán en la próxima legislatura impulsar una nueva Ley General de Aguas que deje atrás la “visión neoliberal” de la actual. Según el partido en el Gobierno, la que se tiene sólo favorece a bufetes de abogados que año con año promueven amparos a favor de trasnacionales que explotan acuíferos del país. De hecho, actualmente hay una ola de demandas contra Conagua por un rezago de 174 mil concesiones. Se viene una nueva batalla contra el sector privado.

