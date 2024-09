“Agravió” España a México, no a AMLO: CS

Con el respaldo del Presidente López Obrador por no invitar al rey de España a su toma de posesión y acusar de prepotente a la monarquía española, más la reiteración del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de que “es inaceptable e inexplicable”, la exclusión del monarca en esa ceremonia, Claudia Sheinbaum declaró que España no agravió al ocupante de Palacio Nacional sino al pueblo de México al negarse a responder la carta en la que éste pidió que la Corona ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

La Presidenta electa, que recibó una llamada del mandatario español de la que se rehusó a comentar, aseguró que “lo que necesitamos es respeto” y cuando se le preguntó si tras asumir la Presidencia, anunciaría el rompimiento de relaciones, respondió: “¡Nooo! ¿Cómo creen? No, no, pero “necesitamos respeto, eso es todo”, y no se refirió más al tema ni de lo que habló con el jefe del Gobierno español. “Ya platicamos después, ya me voy”, dijo al salir de la casa de transición.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Preocupa por parte del Gobierno que, con un amurallado Palacio Nacional, calles adyacentes cerradas a la circulación vehicular y peatonal y reclamos al Presidente López Obrador por incumplir su reiterado ofrecimiento de esclarecer y castigar a los responsables, la marcha por los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que encabezarán sus madres y padres esta tarde de la Columna de la Independencia al Zócalo.

En una carta que envió a los familiares de los estudiantes desaparecidos, que dio a conocer en su mañanera, el Ejecutivo federal rechazó que éstos digan que el Ejército no le hizo caso porque los militares señalados de haber participado en esos hechos, se negaron a declarar sobre lo sucedido.

Alessandra Rojo de la Vega, quien fue postulada por la coalición PAN, PRI y PRD en las elecciones de junio pasado, será la alcaldesa de Cuauhtémoc: por unanimidad, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacióm ratificaron ayer su triunfo, lo que pone fin a varios y vanos intentos de la morenista Catalina Monreal de despojarla de ese cargo.

En esa alcaldía capitalina se ubican Palacio Nacional, el Monumento a la Revolución, la Columna de la Independencia, el Centro Histórico de la CDMX, Tepito, y también la mayor concentración del comercio ambulante de la capital en el que diariamente se mueven cientos, quizá miles de millones de pesos, lo que es otro de sus mayores “atractivos”.