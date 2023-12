Amenaza AMLO si Morena no gana mayoría

Sea o no un distractor que atraiga hacia lo que él dice, no a lo que ocurre como el cruento enfrentamiento entre habitantes del municipio mexiquense de Texcaltitlán, el viernes, en el que hubo 14 muertos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó ayer que si Morena no gana la mayoría en el Congreso, “no habrá presupuesto para los programas sociales”, que incluyen la ayuda a adultos mayores, que él mismo se ufana de que son intocables por estar en la Constitución.

En esos trágicos hechos, ocurridos el mismo día en que el Ejecutivo federal inició su gira de fin de semana por la vecina entidad, pobladores y agricultores de aquel municipio, cansados de extorsiones y secuestros, enfrentaron a un grupo de la Familia Michoacana registrado el viernes en el municipio mexiquense de Texcaltitlán en el que, armados con escopetas, machetes y palos, dieron muerte a 10 sicarios y cuatro lugareños perecieron balaceados.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Lo ocurrido en Texcaltitlán el fin de semana es una situación similar a la de otros municipios de la Tierra Caliente, zona que en buena parte está bajo control de organizaciones criminales, dedicadas a extorsionar a pequeños agricultores, amenazados de secuestrarlos, a ellos y sus familias, si se niegan a pagar las cuotas que les exigen, que motivó el asesinato del delegado comunal, Noé Olivares, en aquel lugar.

Ese mismo viernes, al iniciar su gira por el Edomex, el presidente declaró “vamos bien y de buenas”, lo que le mereció un inmediato reclamo de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, y poner como ejemplo lo de Texcaltitlán, en donde sus habitantes recibieron balazos y los criminales, abrazos, y en Tejupilco y Altamirano instó: “Vamos a combatir la extorsión entre todos”.

Tras cuatro rondas de votación para elegir al nuevo presidente del Inai, cargo por el que contendieron Josefina Román y Adrián Alcalá, que resultaron en empate, la titular saliente de ese organismo, Blanca Lilia Ibarra emitió su voto de calidad en favor de éste, durante la sesión dominical que fue la última que encabezó al concluir su gestión. Julieta del Río, quien aspiró a sucederla, declinó participar, votó por Román porque, dijo, que no lo haría por “alguien inmoral”.

En una carta a la opinión pública, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, reveló que el diferendo que existe con los tres magistrados que le han exigido su renuncia, tiene que ver con las decisiones administrativas de austeridad que ha tomado para eficientar el ejercicio presupuestal y que hoy insistirá en sostener un diálogo con ellos.