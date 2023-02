AMLO, contra acto en su Zócalo

C on descalificaciones, insultos y menosprecio a las “muy pequeñas” manifestaciones que ocuparon no sólo el Zócalo capitalino, que ha considerado suyo, sino también otros espacios en ciudades de Estados Unidos y Europa y hasta decir que si hubo robos de carteras entre la multitud fue porque hubo “tanto delincuente de cuello blanco” y otras zarandajas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente contrariado, se refirió a la concentración ciudadana de este domingo.

Le sobraron palabras contra el exministro de la Corte José Ramón Cossío, y la periodista Beatriz Pagés, oradores en ese acto, al igual que contra los convocantes, a los que también colmó de adjetivos y pidió que fueran exhibidos, “lampareados”, para que se sepa quiénes son porque, acusó, “los medios de comunicación los encubren” cuando sus nombres son publicados y de sobra conocidos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En respuesta a la andanada mañanera de Palacio Nacional, ayer, dirigentes y legisladores de partidos políticos de oposición coincidieron en señalar que eso confirma el autoritarismo y egolatría presidencial, al no aceptar que decenas de miles de ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales hayan tomado pacíficamente el Zócalo en defensa del INE y rechazo a su Reforma Electoral.

Exhibir rostros y nombres de quienes convocaron y asistieron a ese acto, sostuvo Jesús Zambrano, líder del PRD, es muestra de que el de López Obrador es “un Gobierno persecutorio políticamente”, que no admite que quienes están en desacuerdo con su Plan B hayan desbordado la Plaza de la Constitución, lo que fue secundado por Marko Cortés, su colega del PAN, y senadores del Grupo Plural.

Si mal le fue la semana pasada al Presidente, tanto por la absolución de Rosario Robles, injustamente presa tres años y medio, como por el diferendo por la instalación de la planta automotriz Tesla; el retiro del embajador de Perú por el conflicto con la presidenta de ese país, Dina Boluarte o la nueva acusación de plagio a la ministra Yasmín Esquivel, peor aún al inicio de ésta, tras la concentración en el Zócalo.

A trabajar en la Corte: su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, creó un Comité de Ministros que acelerará el desahogo de asuntos pendientes, previa la gran batalla constitucional por la Reforma Electoral que librarán.

Otra ocurrencia morenista el domingo fue que se arriara la bandera del asta monumental del Zócalo, antes de que los ciudadanos lo llenaran.

Las palabras se las lleva el viento y las promesas también. “A la primera manifestación de 100 mil personas en mi contra, me voy a Palenque, sin esperar la revocación de mandato”: AMLO, 29 de septiembre de 2020.

Formaliza EU solicitud de extradición de Ovidio Guzmán.