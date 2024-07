Arremete Sheinbaum contra el Poder Judicial

Claudia Sheinbaum, la Presidenta electa que días después de su arrollador triunfo electoral salió al paso de la prisa del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, tras asegurar que la reforma al Poder Judicial la aprobaría la nueva legislatura, por lo que ella pidió no apresurarse al convocar incluso a un parlamento abierto para ser analizada, acusó ayer a éste de invadir facultades del Poder Legislativo y del Tribunal Electoral, por lo que debe ser modificado.

Al sumarse a los señalamientos contra ministros, jueces y magistrados que ha arreciado en los últimos días, dijo que su evaluación no se centra únicamente en la presidenta de la Suprema Corte —cuyo nombre no mencionó— sino en el Poder Judicial en su conjunto por la forma en que está actuando, ya que, dijo, “hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando justicia, ni es pareja para todas y para todos”, e hizo referencia a la liberación de delincuentes, que “está afectando la seguridad y la paz de las y los mexicanos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los monólogos en que se han convertido los “diálogos” sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, convocados por la Cámara de Diputados, que comenzaron en esta capital y han continuado en otras ciudades, han permitido, sin embargo, que el personal del Poder Judicial de la Federación exponga sus opiniones, aunque sólo para “escucharlos”, sin intención legislativa de tomarlos en cuenta.

Frente a insistentes versiones, internas e internacionales, de que una vez que concluya su mandato, pretende convertirse en el “poder tras el trono”, el Presidente López Obrador respondió en su mañanera: “No soy cacique de nadie, ni Claudia Sheinbaum pelele, y yo paso a ser sólo un ciudadano más y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo”.

Todos los de Morena y sus aliados que van a llegar al Senado y a las Cámaras federal y estatales, así como a alcaldes y concejales que esperaban disfrutar no sólo el trienio sino el sexenio de dietas e ingresos diversos, se van a llevar un chasco cuando confirmen que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, enviará una iniciativa al Congreso para prohibir la reelección de todos ellos.

El caso Ayotzinapa será transexenal porque como el Presidente López Obrador, que ofreció resolverlo convirtiéndose en fiscal voluntario, no pudo, se lo va a endosar a su sucesora en una próxima reunión a fines de este mes, anunció Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos.

Mientras tanto, Jesús Murillo Karam, extitular de la ex PGR y su nunca desmentida “verdad histórica” del caso, seguirá en una injusta prisión domiciliaria.