Corcholatas ¿sin recursos públicos?

Si el Consejo Nacional de Morena, que se reunirá este domingo para establecer las reglas de la elección interna de su candidato presidencial, para las elecciones del año que entra, aprueba este domingo que quien aspire y desempeñe un cargo público, deberá renunciar, igual que Marcelo Ebrard anticipó que lo hará el lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin esperar a lo que decida ese órgano partidista, o solicitar licencia en caso de ser de elección.

Eso obligó a otras de las corcholatas a admitir que harán lo mismo, si así se acuerda, por lo que tendrán que buscar recursos por su cuenta y prescindir de los que algunos, disfrazadamente, han dispuesto de sus dependencias desde hace varios meses —aunque lo han negado— para los anticipados e ilegales actos de precampaña en las principales capitales y ciudades del interior de la República, la mayoría con presencia y apoyo de gobernadores.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Además de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, las inicialmente calificadas y reconocidas tres corcholatas, a las que después se agregaría a Ricardo Monreal, que rechazó ese mote, y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que ya solicitó licencia, ahora se autoincluyó como corcholata verde, el senador del PVEM, que también dejó su escaño, exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no obstante que con un acto multitudinario anteayer en Santa Fe, su partido apoyó a la Jefa de Gobierno capitalina.

Por cierto que tan embelesado salió Ricardo Monreal de la charla que sostuvo con el Presidente López Obrador, en Palacio Nacional, adonde no se le invitó durante dos años, que no dudó en revelar que “fue una reunión muy amable, agradable, me dio gusto verlo de buen sentido del humor y una lucidez impresionante” y no dudó en declarar que “se mantendrá en Morena hasta la muerte”, y confirmar que también solicitará licencia.

El gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, ayer acudió al Senado para solicitar juicio político contra el encargado de la estatal FGJ, Pedro Arce Jardón, que asegura haber sido impuesto por el “PRIAN”, al que tildó de “hampón” y “piedra en el zapato”, por perseguir y hostigar a sus colaboradores.

Oootra masacre, ayer en la madrugada, ahora en Veracruz, de siete integrantes de una familia, cuyos cuerpos, con huellas de tortura, fueron encontrados en el interior de una fábrica ubicada en la carretera federal Perote-Xalapa.

Y en Nuevo Laredo, efectivos del Ejército, acusados de ejecuciones extra judiciales de cinco personas, vuelven a estar bajo investigación y lupa ciudadana sobre esa institución.