Cumple ley Creel y piden removerlo

Ahora resulta que cumplir y respetar lo que establecen la Constitución y el Reglamento Interno del Congreso, como lo hizo el presidente de éste, Santiago Creel, el martes, en la apertura del segundo periodo de sesiones de la 65 Legislatura, fue un “agravio” para los diputados de Morena y sus aliados, que ayer exigieron a la Junta de Coordinación Política su remoción, lo que confirma, como lo apuntamos ayer aquí, que en este país los actuales son tiempos del “no me vengan con que la ley es la ley”.

Mientras los legisladores del partido en el Gobierno y del PVEM, PT y Movimiento Ciudadano desfilaban por la tribuna del recinto de San Lázaro y colmaban de críticas y acusaciones al panista, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que revela que la participación de la escolta militar armada para honores a la bandera, de acuerdo con representantes de Protocolo de la Mesa Directiva de la Cámara, se realizaría en el vestíbulo del recinto legislativo, no en el interior del salón de sesiones, en el que está prohibido el acceso con armas, como lo señaló Creel.

Los arranques de campañas de “corcholatas” y del periodo de sesiones en las cámaras de Diputados y Senadores, lo son también de enfrentamientos y acusaciones abiertas o encubiertas, en el caso de las primeras, y de andanadas en las sedes legislativas, que subirán de tono conforme avancen semanas y meses, en busca de posicionamientos personales y partidistas, de cara a las elecciones venideras.

En el caso de los aspirantes de Morena a la postulación presidencial, se prevé que arrecien los diferendos entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, estos dos últimos, incluidos por el dirigente de ese partido, Mario Delgado, quien ya anunció que la convocatoria se publicará en julio y en fechas posteriores las consultas que se llevarán a cabo.

El líder de la bancada morenista en el Senado, que en reiteradas ocasiones advirtió que si la selección del candidato sería por encuesta, él no participaría porque sería amañada, ha cambiado de opinión y ahora acepta que la haya, pero no sólo una, sino dos o tres, con participación abierta no sólo de los militantes de ese partido.

Por lo pronto, la Jefa de Gobierno de CDMX se mantiene al frente de las “corcholatas”, seguida del secretario de Relaciones Exteriores y del de Gobernación, que en las últimas semanas ha estado muy activo, entre giras al interior de la República disfrazadas de reuniones relacionadas con los asuntos de la dependencia a su cargo.

