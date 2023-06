Dobló Morena a PVEM y PT en Coahuila

A unas horas de que concluyan hoy las campañas de los candidatos a gobernar Coahuila, a Morena le funcionó la amenaza-chantaje a los dirigentes de sus partidos satélites de que si no se sumaban a la candidatura de Armando Guadiana, no irán en alianza con el guinda en las elecciones del año que entra: después de que el PVEM abandonó el sábado a quien fuera su candidato, Lenin Pérez, para sumarse a aquel, ayer el PT hizo lo mismo y dejó en el camino a Ricardo Mejía Berdeja, el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, con el que el Presidente López Obrador declaró no tener relación.

Sin embargo, esa pirueta de última hora, ejecutada y cumplida puntualmente por Mario Delgado, dirigente nacional del partido que gobierna, exhibe una vez más a los dirigentes de sus convenencieros aliados electorales, a cambio de algunos cargos de elección el año que entra, y seguramente será estéril, dada la amplia ventaja que las encuestas serias le dan al priista Manolo Jiménez Salinas, postulado por la coalición conformada por su partido, PAN y PRD, y cuyo triunfo se da por anticipado, si no se intenta impedirlo con acciones ilegales.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, , arremetió ayer contra el Poder Judicial, al que calificó de ser “un lastre para acabar con la impunidad e inseguridad en el país” porque, recalcó, deja sin castigo una gran parte de los delitos cometidos y salió con que las víctimas de la delincuencia “no son daños colaterales”.

Al participar en la reunión de los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal en el Senado, dijo que “con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad”, en tanto el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que preside la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas, dijo que esa reunión fue para trazar la ruta hacia la paz, pero también “para que las Fuerzas Armadas dejen de realizar labores de seguridad pública en el país”.

Tal parece que Marcelo Ebrard sigue empeñado en ser, o parecer, “la piedra” en el proceso morenista de sucesión presidencial: además de insistir en que se fijen reglas internas a las “corcholatas”, ahora quiere ver a “otra mujer”, entre ellas, y que PVEM y PT, postulen candidatos propios.

Por cierto que el canciller comentó que la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood, se reuniría la tarde de ayer en Palacio Nacional con AMLO, para abordar temas migratorios, y seguramente del que tiene a cargo en su país.