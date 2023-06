Como Ebrard, otras “corcholatas” renunciarán

Real o supuestamente “sorprendidas”, y más allá de si fue o no con la venia presidencial ese anticipado anuncio de Marcelo Ebrard de que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores al día siguiente de la reunión del próximo domingo del Consejo Nacional de Morena, que establecerá reglas para el proceso interno de elección del candidato presidencial de ese partido, si éste aprueba que las demás “corcholatas” deberán hacerlo, no les quedará más remedio que seguir el ejemplo del hasta ahora canciller, que desde diciembre pasado ha exigido “piso parejo”.

Eso obligará a que tanto Claudia Sheinbaum Pardo, como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, que anticipadamente han recorrido la República, y no con recursos propios, renuncien a sus actuales cargos de Jefa de Gobierno de la CDMX; secretario de Gobernación; liderazgo de la bancada morenista y presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, respectivamente, para legitimar una contienda que, a juicio de muchos, está resuelta anticipadamente.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

A su personal estilo político distractor, al que ha recurrido en sus casi cinco años de mandato, el Presidente López Obrador dijo ayer en su mañanera que después de que Marcelo Ebrard anticipara su renuncia, “es posible que en estos días”, las otras “corcholatas” también dimitan porque, como es del dominio público, él aspira a ser candidato, como la Jefa de Gobierno, el coordinador de los senadores y el secretario de Gobernación.

Insistió en que “se está viviendo un hecho inédito, algo nunca visto, pues no habrá ‘dedazo’, ‘tapado’ o la imposición del Presidente, él era el que designaba a su sucesor... estamos hablando de siglos y, por primera vez, no hay ‘tapado’, no hay ‘dedazo’”. Y en respuesta a la pregunta de si él recibirá las renuncias, respondió: “Si en el Consejo de Morena se aprueba el que deben de renunciar, pues así tiene que ser”.

Mientras dirigentes y miles de militantes del PVEM capitalino se pronunciaban ayer en apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el senador chiapaneco y exgobernador Manuel Velasco Coello, solicitaba licencia para participar, dijo, en el proceso interno de las “corcholatas” de Morena, del que su partido es aliado.

El problema no es que las “corcholatas” y el líder de Morena en el Senado sigan el ejemplo de Marcelo Ebrard de renunciar a sus cargos, sino cómo van a dejarlos, después, digan lo que digan, desde hace muchos meses les han dedicado sólo medio tiempo por andar en precampaña.

Algo es algo: el diputado petista Gerardo Fernández Noroña logró que Mario Delgado lo invite a la reunión dominical de Morena, porque “el compañero Presidente” se rehúsa hasta a mencionarlo como “corcholata”.