Encabeza Xóchitl a finalistas en el FAM

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, con 550 mil firmas de apoyo logradas en 17 entidades federativas, encabeza la lista final de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, seguida del diputado blanquiazul, Santiago Creel, exsecretario de Gobernación; de su colega priista Beatriz Paredes y del también tricolor, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, que pasan a la siguiente etapa de ese proceso interno, anunció ayer por la tarde el exconsejero electoral Arturo Sánchez, portavoz del Comité Organizador.

Minutos antes, el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca anunció su retiro al reconocer que, si bien obtuvo las 150 mil rúbricas, no fue en las 17 entidades federativas como se estableció, al reconocer que “reglas son reglas”, mientras que el senador perredista Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la CDMX, que logró 195 mil 575, pero no en ese número de estados, externó su inconformidad y dijo desconocer “en qué esfera de poder se tomó la decisión —¿? — de dejarlo fuera”.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En el diario toma-y-daca AMLO-Xóchitl Gálvez, que le ha permitido a la hidalguense encumbrarse e ir muy por delante de los demás aspirantes a la postulación presidencial del Frente Amplio por México, ella declaró ayer en el Senado que el Presidente no ha entendido qué es violencia política en razón de género —de lo que habló en su mañanera—, por lo que le urge un curso para que alguien se lo explique y deje de atacar a las mujeres que, como es su caso, aspira a un cargo y que él intenta descarrilar, no obstante que no es candidato sino titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por cierto que la otra violencia, que ha costado la vida, hasta ahora, a más de 160 mil personas en los últimos cuatro años y medio, sigue siendo el pan nuestro de cada día y ayer Michoacán volvió a registrar en la madrugada un ataque de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tepalcatepec, cuna de las autodefensas en ese estado.

Por considerar que los delitos de los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa, la Jueza Décimo Quinta de Distrito de Amparo, María de León Linarte, ordenó la “inmediata y absoluta libertad, sin condicionamiento alguno”, de su colega local Angélica Sánchez Hernández, detenida desde junio por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Contundente, Todd Robinson, secretario adjunto para Asuntos internacionales de Narcóticos del gobierno de EU: “El fentanilo sí se fabrica en México con precursores llegados de China”.