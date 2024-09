Último informe de AMLO

La polémica reforma al Poder Judicial de la Federación volvió a ocupar la atención, tanto en el sexto y último informe de Andrés Manuel López Obrador en un repleto Zócalo capitalino en el que, a mano alzada, consultó si la elección de jueces, magistrados y ministros debería ser por parte del Presidente y los senadores o por el pueblo en el que hubo mayoría, como en las movilizaciones en contra de varios miles de estudiantes de Derecho de distintas facultades universitarias encabezadas por los de la UNAM y de diversos grupos en el interior de la República.

En un templete colocado bajo el balcón de Palacio Nacional, solo, frente a los integrantes de su gabinete, su familia, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y una entusiasta multitud, en un mensaje de casi dos horas, el mandatario hizo un resumen de su gestión; dijo que México es una potencia mundial en la que el pueblo no debe dejar de seguir acomplejándose ante poderes hegemónicos y agendas de organismos internacionales y que el país no es un “narcoestado” como el que se configuró en el Gobierno de Felipe Calderón.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su postrer informe de Gobierno, el Presidente López Obrador aseguró que “el no permitir el contubernio entre autoridades y la delincuencia ha llevado a la reducción de crímenes en el país” y que, según el Inegi, la percepción de inseguridad es “la menos mala” de los últimos 10 años y que nada le hace más feliz que haber contado con el apoyo de millones de mexicanos para reducir la pobreza y la desigualdad.

Tuvo reiteradas expresiones de elogio para su sucesora, la doctora Sheinbaum, al destacar que es “una mujer excepcional, experimentada, honesta y, sobre todo, de buenos sentimientos, afín al movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, libertad, justicia y de la democracia y la soberanía”, que las agradeció, puesta en pie entre coros de “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

La movilización de estudiantes de Derecho contra la reforma judicial de la Columna de la Independencia a la sede del Senado fue de rechazo y en demanda de diálogo, proclamas y el anuncio de la entrega de firmas, hoy, a diputados que la discuten. En una veintena de ciudades del interior, personal judicial y diversas agrupaciones marcharon también.

Después de que tres jueces federales emitieron resoluciones para suspender la discusión y aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el líder de la bancada morena, Ricardo Monreal, respondió que la mayoría legislativa no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ello, porque no se puede suspender su análisis.