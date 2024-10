Inminente, encontronazo de Poderes

A unas horas de que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cumpla un mes de haber asumido el cargo, parece inminente el choque entre los Poderes Judicial y Legislativo, que llevará al país a una crisis constitucional si el pleno de la Suprema Corte de Justicia invalida elección de jueces y magistrados federales de la reforma judicial y deja solamente la de los nueve ministros, y la Cámara de Diputados desacata esa enmienda, como lo anticipó el líder de la mayoría de Morena y sus aliados, Ricardo Monreal.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le fueron turnadas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sostiene en su proyecto de anulación que el sistema de postulaciones de candidaturas como el de listas generado para la votación, “corrompe los fundamentos de nuestra República representativa y democrática”, en tanto Monreal anunció que la Cámara baja no acatará esa resolución “porque un ministro no tiene competencia ni jurisdicción para invalidar una reforma constitucional, lo que está totalmente fuera de legalidad”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con esa declaración de que la participación de las empresas privadas de energías renovables no será bajo cualquier circunstancia sino con las reglas que definan la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía, el Gobierno graduó sus reiterados ofrecimientos de que la habrá.

Aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que esas reglas no se han definido aún, recordó que antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar, la regla era que bastaba a una empresa privada tener fuentes de energía renovable para entrar automáticamente a la red de transmisión sin pagarla, al explicar los problemas de la solar, cuando no hay sol que la generan, o la eólica, que cuando no hay aire no genera o cuando no hay viento, más que aire, tampoco genera energía.

Mientras el gabinete de seguridad “investiga las causas de la violencia para combatir la impunidad”, siguen las ejecuciones de exlegisladores locales, alcaldes o funcionarios municipales, como los ocurridos ayer: el del exedil perredista de Cotija, Aurelio Santos, y el de la directora de Seguridad de Angamacutiro, Elizabeth Estela Romero Tafolla, ambos municipios michoacanos.

Sheinbaum rechazó que vaya a negociar con delincuentes porque “va a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y cero impunidad”, y arremetió contra dirigentes y legisladores del PAN por calificar de “terroristas” los recientes estallidos de dos coches-bomba en municipios de Guanajuato, para buscar la intervención de autoridades de EU “y no dicen nada de García Luna”.

En un mes, arreció la violencia.