Irrita reunión oposición-empresarios

Más que las fotos que la columnista Lourdes Mendoza tomó y difundió de la cena de Emilio Lozoya Austin con unos amigos en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, el sábado pasado, la de la reunión que líderes y legisladores de los partidos políticos de la coalición Va por México sostuvieron con dos prominentes empresarios en la sede nacional del PRI y legisladores, fue calificada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como “histórica”, “¡una vergüenza!”, “promiscuidad política” y “todo por los billullos”.

En esa gráfica, dada conocer en las ahora ”malditas” redes sociales, aparecen los presidentes del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, con el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Claudio X González Guajardo, y los coordinadores de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, del encuentro en el que coincidieron en rechazar la polémica reforma eléctrica que el Ejecutivo federal envió a San Lázaro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no quita el dedo del renglón de la sucesión presidencial y a pesar de que el Presidente López Obrador ya anunció que su sucesor saldrá de una encuesta y no de un proceso democrático interno, y de que el zacatecano insiste en no confrontarlo porque “falta mucho todavía”, declaró que su partido debe realizar “una revisión a sus procesos de selección para que no nos divida y no nos fracture”.

En un evento en Puebla, en el que presentó el libro de Las grandes reformas para el cambio de régimen. Tres años de trabajo legislativo, Monreal reiteró que nunca confrontará al Presidente, ya que confía en que, más allá de reales o presuntos “consentidos”, privilegiará la democracia interna que consolide a ese partido para la transformación del país.

Andanada mañanera al presidente regio de Femsa, José Antonio González Carbajal, al asegurar que “los dueños de Oxxo eran quienes mandaban en México” porque había un Presidente, diputados y senadores, pero “ellos se creían los dueños”, no pagaban impuestos y menos de luz de lo que pagan pequeños comerciantes.

Tras el anuncio de que a principios del próximo mes, el gobierno de Estados Unidos reabrirá la frontera con México, pero exigirá que quienes ingresen por vía terrestre, tendrán que presentar comprobantes oficiales de doble vacunación contra el Covid-19, a excepción de los que les hayan aplicado la rusa Sputnik y la china CanSino, que siguen sin ser autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, el Presidente López Obrador llamó a aprobarlas “sin tintes políticos o ideológicos, todas las vacunas contra el Covid-19”.

Muchas denuncias de la Función Pública y muy pocas acciones de la Fiscalía “autónoma”.