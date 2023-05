Kramer vs. Kramer, al interior de Morena

P or no establecer reglas a las corcholatas en el proceso interno de sucesión presidencial, en las filas de Morena se empieza a complicar aceleradamente ese problema, a tal grado que ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “que no haya pleito, ni que los gobernadores de ese partido promuevan con recursos públicos a los aspirantes”, al recordarles que es delito utilizar presupuesto público, que es lo que todos ellos hacen sin recato alguno.

Ésa fue la respuesta a reclamos públicos, y cada vez más frecuentes y enérgicos, tanto de Marcelo Ebrard como de Ricardo Monreal a los mandatarios estatales morenistas que, cada fin de semana echan mano de más y más recursos para ese propósito, como el canciller y el líder de la bancada senatorial del partido que gobierna lo denunciaron.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Anuncio mañanero de incremento salarial del 8.2 por ciento en Palacio Nacional por el Día del Maestro, ante la presencia de la dirigencia sindical del SNTE, mientras la disidencia magisterial, agrupada en la CNTE, marchaba de San Cosme al Zócalo para exigir un 100 por ciento por la pérdida del poder adquisitivo e instalaba un plantón en la acera de la Catedral Metropolitana, hasta tener una respuesta gubernamental.

Signo de los tiempos en Chihuahua: Héctor Acosta, a quien el exgobernador Javier Corral nombrara como auditor, fue el que fiscalizó ilícitos de funcionarios de entonces, que en estos días han sido detenidos, como los que fueran secretarios de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y de Salud, Eduardo Fernández Herrera, por lo que hay dudas de que esas acciones sean “venganza” de la actual mandataria, Maru Campos, contra su antecesor.

Parece amainar el conflicto de granos en Sinaloa —maíz, trigo, sorgo— por la inconformidad de productores en pagos menores por tonelada a los que demandan. Por lo pronto, con el ofrecimiento del diálogo en Segob que se había cancelado, retiraron bloqueos en instalaciones de Pemex, con los que impidieron la distribución de combustible en esa entidad y cesó la amenaza de extenderlos a los aeropuertos de esa entidad.

El colmo, que después de que la Conade en particular, y el Gobierno en lo general, le hayan negado apoyo económico al equipo nacional de nado artístico, que obligó a sus integrantes a vender trajes y equipo acuático, ahora que ganó medalla de oro en el evento mundial en Egipto, se atrevan ahora a hacer suyo ese triunfo.

Llamó la atención esa visita de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a su antiguo cubículo en CU, difundida en un video.