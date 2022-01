Largas filas para pruebas anti-Ómicron

Las largas filas de personas de todas las edades para someterse a pruebas de Covid-19 y su contagiosa variante Ómicron en laboratorios, hospitales y quioscos, parecen confirmar que, aunque el Presidente y la Jefa de Gobierno de la CDMX aseguran que no hay “alarma” ante el incremento de casos, ellas no han dudado en esperar a que los hospitales se saturen o haya más decesos, razón que se esgrime para no actualizar y redoblar medidas de emergencia.

Al mismo tiempo, funcionarios del sector Salud en cuyos estados se acordó posponer el regreso presencial a clases este lunes, como lo ordenó la Secretaría de Educación Pública, explicaron y fundamentaron esa decisión, ante el riesgo de que la propagación de esa peligrosa nueva variante de coronavirus, ponga en riesgo no solamente a los alumnos sino al personal docente y administrativo de planteles educativos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Sin control alguno, la inflación que se agravó desde finales de diciembre y empeora hoy por las alzas desorbitadas de productos de primera necesidad y servicios, a lo que se aúnan los “gasolinazos” disfrazados que aceleran los precios de todo lo que se transporta y anula optimistas declaraciones mañaneras.

Por cierto que cobra actualidad aquella advertencia de Jorge Gaviño, diputado perredista capitalino, publicada en este espacio el 15 de diciembre de que la reforma al Código Fiscal de CDMX propiciaría que en el caso de sanciones a propietarios de vehículos que residen aquí y los emplacaron en entidades vecinas y cuyas multas y hasta amenazas de cárcel, pretendieran aplicarse retroactivamente.

Para muy largo va el enfrentamiento que provocó entre el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, la aprehensión y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado como presunto autor intelectual de un homicidio, lo que ha sido calificado de falso y un abuso del mandatario estatal.

Del Río, militante de Movimiento Ciudadano y hombre de confianza de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, fue detenido el 22 de diciembre pasado al llegar a Veracruz, de donde es originario, y vinculado a proceso, por lo que dirigentes y legisladores de ese partido se sumaron a la justa protesta del zacatecano para exigir su libertad.

Tras detectar que algunos portales de Internet se presentan como “agencias de viajes” para cometer fraudes electrónicos, la Unidad de Policía Cibernética de Quintana Roo redobló la vigilancia que inició durante la temporada decembrina y que se prolongará a lo largo del inicio del nuevo año.

Carlos Salazar, líder empresarial, se reunió con AMLO en Palacio Nacional, para “reactivar la economía”. ¿O para ver si frenan la inflación?.